Darwin Chávez // ¡Bombazo! Bloquean más de mil cuentas a la red de lavado chavista

AL CIERRE. Me cuentan que el cantante y empresario chavista, Omar Enrique, no pudo supuestamente concretar su plan de traer vacunas contra el Covid-19 y venderlas en Venezuela. Al parecer insistió pero no consiguió la aprobación en Caracas para hacer ese negocio que le daría jugosas ganancias, porque es de suponer que las vendería a un alto precio. ¿Cuánto cuesta traer un lote de vacunas?

LAVADO (I). ¿Recuerdan que la semana pasada informé que EEUU había logrado armar buena parte del rompecabezas de la red de lavado de dinero del chavismo? Bueno, parece que no solo es que entendieron cómo funciona, sino que comenzaron a actuar para desarticularla. Hagamos una reconstrucción del tema. Las operaciones de lavado de dinero del chavismo han venido evolucionando, sobre todo en la medida que las sanciones e investigaciones internacionales les cerraron las puertas para el uso normal del sistema financiero internacional. Para chavistas y sus testaferros se hizo muy complicado y riesgoso abrir cuentas en países con fuertes normativas y sistemas de vigilancia financiera, razón por la cual decidieron actuar en las naciones con sistemas financieros opacos o sea los llamados “paraísos fiscales”, con el fin de evadir la incautación de dinero. El aprendizaje ha sido largo y han perdido dinero en el camino. El principal problema que siempre han tenido es cómo legitimar sus capitales, sin disparar las alarmas. La idea del lavado es que el dinero pase por diferentes cuentas, procesos y manos para que al final ese dinero esté limpio de polvo y paja. Una de las formas más comunes es la compra de propiedades, pero con el auge de las criptomonedas estas han tomado una gran importancia, porque ese es un mercado sin regulación legal de algún país, sino que es un entorno algo oscuro en el cual los bandidos hacen grandes negocios, sobre todo si usan la dark web o red oscura para sus operaciones. ¿Qué han encontrado los gringos? Bueno que existe una red de lavado de dinero que comienza en casas de cambio aliadas del chavismo y que funcionan en la frontera, pero que luego ese mismo dinero recorre plataformas como Binance (plataforma de compra y venta de criptomonedas), Wise (antes TransferWise y que es una empresa británica especializada en la gestión de dinero electrónico), N26 (banco alemán en línea) y OFX (plataforma australiana de pagos y cambios de divisas). Ante el fracaso del Petro que fue creado para lavar y esconder el dinero, usan varias de las criptomonedas existentes, pero tienen especial predilección por Tether, aunque se desconoce las razones de ese favoritismo. Es bueno destacar que ni Binance, ni las otras plataformas, son cómplices de la red, pero si son usadas por los chavistas para mover el dinero entre cuentas, sin levantar sospechas y con ellas tienen capacidad global para movilizar plata con gran rapidez, pero sobre todo en Europa y Asia que se han convertido en los mercados favoritos para los chavistas. ¿Por qué? Porque ya no usan bancos americanos con demasiada frecuencia, ante las restricciones que existen en ese país. Solo los usan a través de los muchos testaferros que tienen mimetizados en la sociedad de ese país, pero sin mover grandes cantidades de dinero. ¿Qué han encontrado los gringos? Eso lo explico en la segunda parte del bombazo. Pero adelanto un detalle importante: han bloqueado más de mil cuentas relacionadas con personas ligadas al chavismo y de sus cómplices de las casas de cambio colombianas. Eso colapsó la red de lavado de dinero, porque no pueden operar libremente como lo hacían hasta hace pocos días. Literalmente están con las manos en la cabeza. ¿Por qué EEUU no ha anunciado nada? Porque el proceso está en marcha y apenas están comenzando a desmantelar la red. Inclusive hace poco Estados Unidos oficializó la investigación contra Binance, ante la presunción de que es la plataforma por donde circula más dinero ilícito en el mundo. En la próxima parte los detalles de cómo funciona.

OPOSICIÓN. Lamentablemente la oposición venezolana sigue atrapada en su barrial de ineficiencia, diferencias, intereses y el amor de algunos por el “cochino dinero”. La revelación hecha por el amigo Oswaldo Muñoz, presidente del Grupo Editorial El Venezolano, sobre que el Acuerdo de Salvación Nacional, lanzado por Juan Guaidó, es la consecuencia del plazo que le dio EEUU hasta el 1ro de diciembre para sacar a Maduro, da señales de la compleja situación interna que hay en la oposición. Pero además confirma nuestro comentario de la semana pasada sobre que Guaidó se vio presionado por la comunidad internacional para salir del letargo, ya que están cansados de una oposición sin brújula. Sin duda que la advertencia de EEUU de no reconocer al interinato y cortar la inyección de dinero si no hay resultados de aquí al 1D, fue una amenaza convincente para Guaidó y compañía. Esa amenaza fue una acción de presión para que el G4 y Guaidó asumieran con seriedad la necesidad de avanzar. Sin embargo, también es una señal muy clara a quienes se atrincheraron en la figura del interinato, buscando seguir aprovechando el chorro de dinero. Lo he dicho en varias ocasiones: la comunidad internacional está harta de la oposición venezolana. Y hablando de dinero, a partir de lo que dice el reporte de Panampost y las declaraciones de Muñoz, me surge una pregunta: si al gobierno interino le han entregado US$245 millones ¿Dónde está ese dinero? ¿En qué fue gastado? ¿Por qué no aprovechan y rinden cuentas del uso que le han dado a bojote de plata que han recibido? Pedir transparencia al interi-rato en el manejo del dinero ¿Es acaso traicionar la lucha? En lo personal sostengo que no. En este aspecto, que no vengan con el cuento que se empleó en el bono chucuto que le dieron al personal de salud, que parece que no llegó a todos los que estaban esperando esos dólares o en las cajas de alimentos que han entregado de forma aislada en Doral o Houston, por ejemplo. Volviendo al tema inicial, tengo la percepción que la jugada de Capriles y la Unión Europea con la designación del nuevo CNE, motivó a que los gringos “apretaran” a JG y sus aliados. El apoyo de la UE a lo ocurrido no está en duda, ya que el comunicado en el cual destacan las elecciones como una oportunidad, es suficientemente claro. Y si adicionalmente leemos entrelíneas la postura de EEUU, también podemos inferir que no se ve con malos ojos lo sucedido con el Poder Electoral, ya que apelan al eufemismo de que los venezolanos debemos decidir. Lo claro es que en la oposición ahora están mas fraccionados que nunca, cada sector tiene su agenda y hay un “pescueceo” incesante para ver quien recupera protagonismo en la lucha por el rescate del país. Para ampliar la visión sobre el asunto, recomiendo leer la entrevista que el diario El País de España le hizo a Henrique Capriles, porque por más diferencias que usted tenga con la estrategia electoral que está liderando, hace un diagnóstico bastante preciso del estado actual de la lucha opositora. Regresando al Acuerdo de Salvación Nacional, era de esperarse que algunos personeros de la oposición lo rechazaran, al considerar, entre otras razones, que no se negocia con delincuentes y tramposos, siendo esta, al parecer, la razón fundamental para la renuncia de Iván Simonovis a su cargo en el interinato. Luego de lo expuesto por Oswaldo Muñoz y el plazo hasta el 1D, me queda una pregunta: si Guaidó y la oposición no logran sacar a Maduro antes de la fecha límite ¿A partir del 2 de diciembre EEUU pondría en marcha aquel plan “B” que he mencionado? Ahí dejo la duda.

APURE. El conflicto armado en Apure sigue generando graves secuelas. Tan difícil y compleja está la situación en la que se metió Maduro, que durante el fin de semana él y Padrino López sostuvieron una muy acalorada discusión sobre el tema. Mientras Maduro quería una operación de rescate de los militares retenidos por la disidencia de las FAR, Padrino López le espetó que no era conveniente porque más bien iba a dejar otro número importante de bajas y más capturados por la guerrilla. Esa diferencia los llevó a una agria reunión en la cual Padrino López amenazó con renunciar. Una de las razones que esgrimió el ministro de la defensa fue que carecen de la capacidad logística y operacional para adelantar con posibilidades de éxito esa operación. Al final Padrino no renunció, lo que es señal de que Maduro desistió de su interés y prefirió mantener el importante respaldo del sector militar que lidera PL. ¿Tendrá esto relación con la muerte de Jesús Santrich?

SIN BANQUETA. Así quedó Omar Prieto luego que hace varios días recibió una pésima noticia. ¿Qué le informaron? Que Diosdado Cabello le sacó la banqueta y le dijo supuestamente a Pedro Carreño, socio de OP, que ya no defendería al Gobernador del Zulia, porque está cansado de sus actuaciones y el ruido que le rodea, por lo que apoyaría al general, Néstor Reverol para que sea el candidato del PSUV a la gobernación zuliana. Ante la información que recibió, OP citó a su equipo político más cercano a una reunión en San Francisco, ya que no quiso hacerla en la Residencia Oficial y del encuentro salieron varias decisiones, entre ellas lanzar el “pote de humo” de la candidatura del comisario, Danilo Vílchez, a la alcaldía sureña cuando este señor tiene una imagen terrible en el PSUV y más aún ante las comunidades. ¿Por qué y para qué esa jugada? De verdad que carece de sentido, porque cualquiera con dos dedos de frente podría llegar a la conclusión que Vílchez nunca pasaría en el PSUV y además sería un pésimo candidato por la negativa imagen que tiene. Si de verdad se quedó sin apoyo para intentar repetir en la Gobernación, es claro que Prieto ahora se va a dedicar a dejar todo un campo minado para quien resulte ser el candidato chavista, buscando que pierda y que el ejecutivo regional regrese a manos de la oposición.

CHAVISMO. El “pescueceo” no solo ocurre en la oposición, ya que en el chavismo las cosas están igual. Cada sector anda con su agenda muy particular y cada uno de los aspirantes a ser candidatos presidenciales tratan de mostrarse más duros que sus adversarios, buscando erigirse como el líder que necesita la revolución para resistir la embestida del imperialismo. Maduro anda en lo suyo que no solo implica sostenerse en el poder, sino también de mantener su aspiración de reelegirse en 2024. Diosdado Cabello no oculta para nada su pretensión de ser candidato presidencial, mientras Jorge Rodríguez también marca su territorio en ese sentido. En cuanto a los militares buscan realzar su indudable valor en el sostenimiento del modelo que Chávez creó, porque nadie que pretenda ser el nuevo presidente oficialista puede descartar la posición militar. En cuanto a los militares, hay demasiada presión por el conflicto en Apure y de ahí la discusión entre Maduro y Padrino a la que ya hice referencia. En este punto, hay que esperar las informaciones que vayan surgiendo en torno a la muerte de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”, porque hay muchos puntos oscuros e imprecisos aún, ya que podría ser una delación de los militares venezolanos para aliviar el conflicto con el sector disidente de la disidencia de las FARC. Ahora bien, en el caso de las aspiraciones presidenciales de Jorge Rodríguez, Maduro no ve con malos ojos tal hecho, porque JR es más confiable de cara a sus intereses, ya que Cabello es más peligroso que un tiroteo en un ascensor. De todos los que andan “pescueceando” el caso más particular y hasta riesgoso es Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque DC tiene fortalezas políticas y militares que pueden acabar con los objetivos de Maduro y por eso NM ha intentado quitarle poder y además acumular cosas contra él, a fin de garantizar su control. ¿Recuerdan la detención por corrupción del presidente de Lácteos Los Andes? Bueno eso es parte de la ofensiva del “Madurismo” contra Diosdado, porque está 100% confirmado que el coronel, Luis Augusto Piligra Jiménez, es un peón de DC y este participaba en todos los jugosos negocios que por años se hicieron en esa empresa. Una fuente ampliamente conocedora de lo que ocurría en Lácteos Los Andes me comentó: “Incluso Chávez sabía los negocios que se hacían, pero nunca hizo nada. En una oportunidad el SEBIN, cuando lo dirigía Miguel Rodríguez Torres, entregó un grueso informe sobre la corrupción en esa compañía y Chávez lo engavetó. Uno de los negocios detectados era que no compraban frutas o pulpa a productores nacionales, ya que eso no daba ganancias, sino que compraban en el exterior en dólares y con abultados sobreprecios. Fue la gallina de los huevos de oro para acumular dólares. Ese coronel es ficha y trabaja en alianza con Diosdado, quien lo protegía de cualquier investigación”. Cuánto leí con detenimiento la explicación de la fuente, recordé como Tarek William Saab resaltó mucho la vida de rico que llevaba el militar y de ahí la conclusión de que solo alguien muy bruto o con gran respaldo político podía llevar esa vida dispendiosa que no podía justificar con su salario. Bruto no es para haber creado y liderado ese esquema de corrupción. La respuesta está en el papel de DC en los negocios y la protección que le garantizaba al coronel. Al tema de Lácteos Los Andes hay que sumar la ocupación de la sede del diario El Nacional que tanto daño le hace a la imagen de Cabello, por lo que no dudamos que dicha acción haya sido motivada desde el “Madurismo”. Pero como Diosdado no es mocho, ni pendejo, el tiene capacidad de maniobra para convertirse en parte de la solución y no seguir siendo integrante del problema. Por eso es un tipo peligroso para Maduro. Al igual que en la oposición, en el chavismo las cosas están muy tensas y los conflictos internos se han avivado.

LAVADO (yII). Toda operación de lavado de dinero es compleja y recorre intrincados caminos del sistema financiero formal, no formal y sobre todo de la red oscura. Lo normal hasta ahora había que el dinero sea usado para pagar bienes y servicios, comprar propiedades o adquirir empresas. Luego que ellos pagan o compran, el dinero sale pulcro y tiene un origen definido, lo que les permite en la mayoría de los casos evadir la fiscalización de las autoridades. En el caso de las criptomonedas por sus características son un mercado muy fértil para la legitimación de capitales, porque a pesar de que las transacciones de compra y venta quedan registradas, no están sujetas a regulación legal, ni vigilancia de las autoridades financieras. De antemano, disculpen si cometo algún error involuntario al explicar las características de las criptomonedas, porque confieso que no soy experto. ¿Cómo funciona esta red? Hasta ahora los gringos con el apoyo de investigadores colombianos han armado buena parte del rompecabezas. Paso a contar los detalles más importantes del proceso que funciona para lavar en dos sentidos. Primero se usa para sacar dinero del país hacia el exterior y también para traer dinero de regreso, sobre todo cuando necesitan efectivo para sus negocios en el país, financiar actividades políticas como las protestas en naciones cercanas y además entregar recursos a grupos terroristas. Todo inicia con el envío de dinero a la frontera donde usan un grupo de casas de cambio que son cómplices, porque reciben el efectivo y lo convierten en dinero digital a través de sus operaciones de compra y venta de dólares o euros. Posteriormente con ese efectivo convertido en dinero digital, acuden a Binance y compran criptomonedas, preferiblemente Tether, pagando a los compradores través de transferencias en Wise, N26 y/o OFX. Si necesitan vender de inmediato para continuar la centrífuga de lavado, venden las criptomonedas en Binance y piden que al comprador que les envié el dinero a través de sus cuentas en Wise, N26 y/o OFX. Lo sorprendente es que las operaciones de compra y venta se hacen en pocos minutos. Al final el dinero cae en las cuentas bancarias en diversos paraísos fiscales, quedando disponibles para la compra de propiedades, creación o adquisición de empresas, además por supuesto de mantener liquidez para obtener efectivo sin mayores dilaciones. Es de suponer que esta metodología la usan no solo para lavar dinero, sino también, por ejemplo para la venta de petróleo que recordemos se hace a través de complejos movimientos y transacciones, para evadir sanciones. Importante es que la red está comenzando a ser desarticulada y por eso hay mucha preocupación en el chavismo.

AIRTEK. En torno a la denuncia sindical contra Airtek por su violación de la ley al incurrir en la práctica de la tercerización y otras irregularidades, recibo mayores detalles por parte de los denunciantes: “Aún en las oficinas del Ministerio del Trabajo bloquean nuestros señalamientos. Pero además están violando la ley porque ninguna de las contratistas está habilitada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para operar de forma independiente o autónoma, como pretende simular la empresa Airtek. Todas las evidencias y documentos permiten demostrar mediante el principio de la primacía de la realidad, que todas esas compañías se encuentran bajo dependencia de Airtek, que no podría superar el test de laboralidad que establece el ordenamiento jurídico venezolano y en las diferentes sentencias emanadas de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia”. Cuando consulté a los denunciantes que estaban intentando solicitar ante el Ministerio del Trabajo, la respuesta fue la siguiente: “Estamos solicitando que se realice una inspección in situ en cada una de las subcontratistas de Airtek, para demostrar la tercerización y el fraude a terceros, porque no tienen inscritos a los trabajadores ante los órganos de la seguridad social. Como organizaciones sindicales hemos citado en reiteradas oportunidades a las referidas subcontratistas para comparecer ante el Ministerio del Trabajo y estas empresas reciben la orden gubernamental de no acudir , evadiendo su responsabilidad con los trabajadores y sus familias”. Con esta denuncia, que se suma a todas las realizadas con anterioridad sobre la actividad comercial de la empresa Airtek, no queda ninguna duda que esa compañía es el epicentro de toda una red de “cohonestación” a instancias de los capitales chavistas que la integran, principalmente Omar Prieto. En dicha red participan las compañías Cantv y Procedatos que no les cobran el uso de la fibra óptica, además de Corpoelec al que tampoco le pagan por la “posteadura”, o sea el uso de sus postes. Pero además lo indagado, hasta ahora, hace presumir que tampoco pagan impuestos en las alcaldías de Maracaibo y San Francisco. Y ahora se revela que violan la ley con la tercerización a través de supuestas subcontratistas, evadiendo el principio de la “solidaridad laboral” que ha establecido la doctrina legal emanada del Tribunal Supremo de Justicia. Una de las secuelas de toda esta red de “cohonestación” es que la Corporación Matrix-Airtek presta un servicio que deja fuera de mercado a la competencia, porque sencillamente su estructura de costos es menor ante los beneficios que le trae todas las prerrogativas mencionadas, mientras que el resto de las compañías tiene que pagar a CANTV, Procedatos y Corpoelec, además de cumplir con todas las obligaciones que emanan de la Ley del Trabajo; lo que al final se carga al costo del servicio. Por todas estas y muchas otras razones, la tarifa de Airtek es mucho más baja que la competencia ¿Es o no es competencia desleal? Por supuesto que sí y adicionalmente se garantizan una buena imagen ante los medios y periodistas, ofreciendo la supuesta “cortesía” de un servicio gratuito, que en el fondo es un “control de daños” previo para que nadie se fije en su comportamiento como compañía. Cuando cerraba esta columna, me llega un dato importante: “Al parecer el caso de Airtek y sus violaciones legales, ya fue sumado por el Ministerio Público a la investigación que se desarrolla contra Omar Prieto”.

VACUNAS. Me informan que en la Zodi-Zulia están vacunando a enchufados con la Sinovac china. Los dirigentes y empresarios chavistas están acudiendo a recibir su dosis, pero los altos oficiales desconfían del producto chino y están esperando la Sputnik V rusa o que lleguen las primeras vacunas en el marco del fondo Covax. Cuando comparamos la vacunación de los enchufados con la del personal sanitario, la diferencia es abismal tomando como base lo denunciado por Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos, quien afirmó que menos de 30% de los trabajadores de la salud han sido vacunados. Esto demuestra el uso sectario y político de las vacunas disponibles ¿Y el pueblo pa cuándo?

CRECIMIENTO. Durante el pasado fin de semana conversé largamente con Carlos Alaimo, presidente del Partido Centro Democrático quien me llamó para darme una noticia: “Darwin, hemos incorporado al periodista, Gustavo Azócar, al esfuerzo de convertir al PCD en una organización nacional. Gustavo es ahora el secretario general nacional y estamos trabajando para consolidar los equipos promotores en 16 estados”. La incorporación del colega Azócar me parece un acierto ya que no solo cuenta con experiencia y buena imagen como periodista, sino que también acumula un amplio bagaje político y es uno de los tantos presos políticos acumulados durante 22 años de tragedia y represión chavista. Suerte a Gustavo en sus nuevas funciones, sobre todo porque son tiempos complejos para el país y los partidos políticos.

¿NUEVO GUISO? Hace pocos días Omar Prieto anunció en su perorata radial de las 7AM, que la Gobernación comenzaría a prestar un servicio de telemedicina para, supuestamente, llevar atención de salud a todos los zulianos. De inmediato eso emanó un tufo a guiso terrible, porque para tal “servicio” necesitarían una plataforma tecnológica que no disponen en la actualidad, pero no solo en el Sistema Regional de Salud, sino también en los ambulatorios o CDI, lo que conllevaría a una cuantiosa inversión para llevar equipos e internet banda ancha. Cuando un especialista en la materia me explicó solo algunos de los mínimos requerimientos que tendría el proyecto, no se la razón pero recordé a la empresa Airtek y el rol de OP en ella. ¿Otro guiso de salida de Prieto?

DATO. Desde Caracas me llega la versión que en los próximos días va a ocurrir una habilitación general de opositores, como parte del acuerdo que desembocó en la designación del nuevo CNE. Al parecer pocos de los actuales inhabilitados quedarán fuera.

Darwin Chávez|@Darwinch857|[email protected]