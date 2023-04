Darwin Chávez | Ante la Conferencia sobre Venezuela en Bogotá: ¿Qué hacer? ¿Satanizar o guardar prudencia?

AL CIERRE. Durante la visita del presidente de Colombia a Washington, Petro y Biden coincidieron que primero debe haber elecciones libres en Venezuela y luego se rebajarán las sanciones. ¿Casualidad? No lo creo y mis razones las expongo más adelante.

¿Y TARECK? A pesar de que ha transcurrido un mes desde que el régimen destapó la olla podrida de Tareck El Aissami y su grupo en PDVSA, aún no exhiben al árabe detenido y con braga naranja. Según el último recuento del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, hay más de 80 “encanados” por esta operación paralela que desapareció más de 25 mil millones de dólares. Incluso el fiscal evade las preguntas cuando les consultan sobre la detención de El Aissami, alegando que su vinculación está en investigación. El misterio en torno al jefe de la mafia continúa y circulan diversas versiones sobre su paradero. En lo personal ratifico mi postura: hasta que no muestren a El Aissami con braga naranja, esposado y que lo están presentando en los tribunales nocturnos del chavismo; mantendré mis dudas sobre el verdadero trasfondo de lo que ha ocurrido. Por ahora, no es posible descartar aquella hipótesis de que se trata de un “falso positivo” para desaparecer del radar a Tareck y que este se dedique a operaciones oscuras del régimen con Rusia, Turquía e Irán. Con estos tipos cualquier puede ocurrir.

¿INTOCABLE? Una de las cosas que me ha llamado la atención de toda la purga a los corruptos en PDVSA, es que aún no tocan al bandido de Wills Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores del Petróleo, el Gas y sus similares y derivados (FUTPV), quien de “lavaperro” pasó a boliburgués de la noche a la mañana. Ante esta duda, realicé un par de consultas y de regreso me envían un argumento fundamental: “Wills Rangel representa los intereses de Maduro y es muy difícil que lo sacrifiquen o castiguen por todo lo que ha hecho”. ¿Qué ha hecho ‘Whisky’ Rangel? Pues tomen papel y lápiz. Lo primero es identificar quién es su principal operador financiero, porque cualquier corrupto siempre tiene uno o varios operadores que hacen el trabajo más mugroso. En el caso de Rangel es una operadora de nombre Darvis Fernández, quien ha cumplido diversas misiones, entre ellas, hacer las recolectas de dólares en PDVSA, las refinerías, Petrocedeño y Petromonagas, entre varias empresas mixtas. Darvis no trabaja sola, sino que ella tiene su propio operador que responde al nombre de Edgar Sifontes. Darvis se ha encargado de seleccionar a los testaferros de Wills y sus hijos, pero además es quien administra las riquezas de la red de corrupción. Ella es propietaria de “Cantora Café Bar”, que es un negocio ubicado en la avenida Francia en el sector de Alto Barinas, en la capital de este estado llanero. Pero, además, fue ella quien le compró a Will Adrián, el hijo mayor de “Whisky Rangel”, el “Bahía California Bar”, casualmente también ubicado en la avenida Francia de la capital barinesa. Adicionalmente, ella también le compró a Will Adrián las agropecuarias “Mata de Mamón” y “La Milagrosa”, además de “Repuestos WyR” también en el estado Barinas. Es bueno recordar que en mi columna del 21/07/2022 (Lea aquí) ya había explicado varios de los negocios e inversiones de este personaje, incluyendo siete enormes fincas, entre ellas dos en el Zulia y al parecer el resto está en Barinas. Una de ellas es una mega finca que es el resultado de unir cinco haciendas que él compró de contado. No solo se especializa en ganado vacuno, sino también en la crianza de búfalos. Esta gigantesca propiedad es su favorita y mandó a construir una enorme piscina de poca profundidad para evitar accidentes en medio de sus borracheras. Aquí es donde organiza la mayoría sus bacanales. A pesar de todo el descarado robo de Wills Rangel, aun no le ponen los ganchos y tampoco una braga naranja. Por ahora es intocable, pero con el chavismo uno nunca sabe.

DOBLE OBJETIVO. Me escribe un amigo ligado al G4 y me dice que la participación de Manuel Rosales en las primarias no está escrita en piedra. Aunque la lectura de las declaraciones del presidente de Un Nuevo Tiempo en Caracas, José Gregorio Caribas, indica que claramente sería MR el abanderado, la fuente me da otra visión: “Cuidado si en el Consejo Federal del 27 de abril, a instancias del propio Manuel deciden apoyar a Henrique Capriles buscando ganar el proceso de primarias”. Luego agrega: “Manuel quiere que Capriles haga el esfuerzo y gane las primarias, para que luego el régimen mantenga la inhabilitación de HCR y que él se erija como la opción para asumir la candidatura presidencial sin gastar dinero y energía en la campaña interna”. Ante la seguridad de lo que explica, le hice una pregunta: ¿Y cómo harán con María Corina Machado? Su respuesta se parece a algo que vengo alertando desde hace varias semanas: “En el G4 confían que tienen la fortaleza para derrotar a MCM, ya que siguen alegando que ella no tiene equipos a nivel nacional”. Rosales sigue jugando en un par de tableros, a fin de poder cumplir con sus compromisos con Maduro y el régimen.

BOGOTÁ. Producto de la muy mala experiencia que hemos vivido en Venezuela con la izquierda, la mayoría de los venezolanos no chavistas tienen la tendencia a satanizar cualquier iniciativa que provenga de un líder de izquierda. Esto, lamentablemente, ocurrió automáticamente cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la realización este 25 de abril de la Conferencia Internacional sobre Venezuela en Bogotá y las críticas no dejaron de aparecer. Aquí aplica aquel viejo refrán: “El que es picado de culebra cuando ve un bejuco se asusta”. A pesar de todas las razones, justas o no, que podemos tener para desconfiar de Petro y de cualquier exponente de la izquierda latinoamericana, lo recomendable es analizar con cabeza fría lo que se ve y no se ve en torno a esta conferencia en Bogotá. Revisemos primero lo que esto representa para el presidente colombiano. Sus constantes viajes a Caracas llamaron mucho la atención y ahora es posible entender que, entre varios temas, podría estar fungiendo de puente entre Maduro y EEUU. Revisemos en detalle lo que pudiera interesar a Petro. Según datos de Migración Colombia, en ese país hay más de 2.5 millones de venezolanos, lo que de por sí es una razón de peso para tratar de encontrar una solución a la crisis venezolana. De ahí que a Petro le interesa acelerar esta salida en torno al conflicto nacional, con el fin de que la mayoría de los venezolanos que viven en su país regresen a Venezuela. Eso significa una disminución importante de la presión que genera la migración venezolana al Estado colombiano. Asimismo, si Petro logra encauzar una solución política a la crisis nacional, eso se traduciría en un fortalecimiento de su imagen de líder internacional y todos sabemos que la mayoría de los liderazgos de izquierda, tienen la meta de elevar su perfil internacional y si no recordemos todo lo que hizo Chávez para eso. Por otro lado, de Gustavo Petro lograr sus objetivos y construir una salida en Venezuela, eso reforzaría su vinculación con Estados Unidos que, recordemos, durante más de 20 años ha sido el gran aliado de Colombia en el combate del narcotráfico y la guerrilla. O sea que Petro podría quedar bien con EEUU, sin afectar su relación con el Foro de Sao Paulo, pero además lo acerca a la oposición en Venezuela que podría tomar el control de la nación en una transición. Es un juego donde gana Petro en la mayoría de sus acciones. Petro es un tipo inteligente y lo ha demostrado en los meses que tiene como presidente y creo que tiene una mirada más allá de la visión tradicional y hasta anticuada de la mayoría de la izquierda. Revisemos ahora lo que se juega Estados Unidos. Es innegable que luego de aquel acuerdo firmado en México el 26 de noviembre del 2022, el proceso de conversaciones entre chavismo y oposición se estancó. Quizás la gestión de Joe Biden está trabajando junto a Petro en una alternativa para destrabar las negociaciones y lograr un acuerdo para centrar una salida de la crisis, con base en unas elecciones presidenciales limpias y confiables. Es importante recordar que quien tiene la principal responsabilidad en cuanto al tema Venezuela en la gestión de Joe Biden, es Juan González quien es también colombiano y eso pudiera facilitar las coordinaciones con Petro. De esta forma, EEUU usa un aliado confiable de Maduro para tratar de reiniciar el diálogo. Fíjense que, al anunciarse la conferencia internacional en Bogotá, se informó que el secretario de Estado, Antony Blinken, asistiría al encuentro, aunque luego se aclaró que no. Pero también tomen nota de otro detalle y es que EEUU nunca rechazó la iniciativa de Petro. ¿Y por qué esta alternativa le sirve a Maduro? Recordemos que, a raíz de la guerra en Ucrania, Maduro perdió Rusia como aliado en estas negociaciones y los chinos tienen sus propios problemas no solo con Taiwán y Estados Unidos, sino que buscan ser protagonistas en una solución a la guerra en Ucrania. Sin esos aliados de peso, Petro emerge como una opción para “puentear” con EEUU, resetear el diálogo en México y comenzar de nuevo. En paralelo a esta búsqueda de una solución centrada en elecciones, el régimen trata de “intervenir” el voto opositor y con eso calculan que pudieran ganar unas elecciones con el 20-25% que tiene Maduro en las encuestas. Inclusive, si esta vía alterna toma forma ellos reducen el “costo de salida” teniendo a Petro como su principal aliado. Como recomendación final, no sólo hay que prestar atención a lo que se ve, porque quizás lo que no se ve es más importante. Mi humilde recomendación es no “satanizar” la Conferencia Internacional sobre Venezuela y más bien esperar lo que podría suceder a partir de este encuentro.

MISIÓN DIVIDIR. Recibo información detallada sobre las dos operaciones electorales que puso el chavismo en marcha, con el fin de confundir y dividir el voto opositor y quizás ganar las primarias con una de sus fichas. La primera operación involucra el lanzamiento de Benjamín Rausseo, alias “El Conde del Guácharo”, quien ya anunció que participará en las primarias. En torno a Rausseo iniciaron una operación buscando lavarle el rostro, ante la matriz de opinión que habla de que es un candidato financiado desde el oficialismo. ¿Qué están haciendo? Están buscando mimetizar a quienes dirigen la campaña, haciendo contactos con dirigentes políticos en todos los estados a fin de enviar el mensaje de que apenas están trabajando en la creación de equipos, cuando tras bastidores quienes mueven los hilos son parte del chavismo o de la oposición oficialista, dícese “alacranes”. Además, están estableciendo contactos con dueños de medios y periodistas, con el propósito de establecer acuerdos para ganar espacios en la opinión pública. La segunda operación involucra a Manuel Rosales. Lo están presionando para que participe en las primarias, aunque él está ofreciendo alternativas para no hacer el esfuerzo y al final terminar siendo una especie de candidato de consenso. Manuel no sólo está recibiendo presiones del chavismo, sino también de un socio que trata de hacerle ver las ventajas y desventajas de cumplir con los acuerdos. Desde el régimen buscarán ir midiendo los tiempos y los resultados de las encuestas, para ir aplicando ajustes a su estrategia. Uno de los problemas que tienen es que el discurso de Rausseo y Rosales contrasta con el de María Corina Machado, Henrique Capriles y César Pérez Vivas quienes son frontales contra Maduro. El gobierno está muy claro en sus objetivos de dividir el voto opositor e incluso disponer de un candidato cercano a ellos.

MALESTAR. Las cosas al interior del gabinete del ciudadano Gobernador del Zulia, Manuel Rosales, no están nada bien. Me cuentan que hay dos factores que están incidiendo en la relación de MR con sus secretarios y directores. El primero es la escasez de “lechugas” ya que, como expliqué hace un par de semanas, en lo que va del año no han recibido el bono en dólares a través de Airtm y eso tiene a la mayoría “pasando aceite”, ya que con el mísero sueldo en bolívares que reciben a través de la Plataforma Patria nadie puede sobrevivir. El otro factor es el trato irrespetuoso de Manuel con la mayoría de ellos. Los trata de estúpidos, brutos y demás florituras muy comunes en su lenguaje sin importar si están en un acto público, reunión privada o de gabinete. Ese trato solo se lo calan los sumisos y sobre todo los que estén haciendo negocios en la gestión. Me cuentan de dos casos, uno de ellos ya tuvo un desenlace y el otro está por generarse. Hace algunos meses, al parecer, la doctora Marisela Reverol renunció a Fundasalud luego que Manuel le faltó el respeto con frases que nadie merece como: “Vieja y bruta”. El caso más reciente, al parecer, involucra al secretario de Infraestructura, Alfredo Márquez, a quien Rosales llamó “estúpido e imbécil” en público. Hay un viejo refrán popular que habla de que loro viejo no aprende a hablar y que encaja perfectamente con Manuel, quien al considerarse “El Emperador del Zulia” considera que puede ofender a quien se le antoje.

COMUNICADO. Recibo el más reciente comunicado del Partido Centro Democrático, en el cual con mucha claridad hablan de que una verdadera transición en Venezuela sólo es posible con César Pérez Vivas o María Corina Machado. De hecho, esta postura inicia con una idea que en múltiples ocasiones he planteado en los casi 20 años de esta columna: “Entre el realismo y el idealismo político, las circunstancias obligan al realismo”. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la realidad política venezolana es necesario apartar los “deseos” para priorizar la “realidad”, o sea que una cosa es lo que anhelamos y otra lo que verdaderamente puede suceder. Siguiendo con el comunicado del PCD rescató varias frases: “Los electores venezolanos están escépticos y distanciados de la política. Los permanentes fracasos de la oposición oficialista los alejó de ella, haciendo posible que una minoría del G4 aún pretenda controlar el futuro electoral”. “Los del G4, vivieron minutos de gloria en estos 6 años. Hoy viven cómodos y hasta dañaron el noble oficio de la política con sus manejos con el presupuesto que les tocó conducir, llegando incluso a sustituir la vocación militante de sus partidos en mercenarios electorales”. “Por ello solo quedan dos candidatos, dignos de evaluar, María Corina Machado y César Pérez Vivas. Estas son las dos únicas figuras políticas que están claras y sin pasado oscuro, pero ambos amenazados por sus adversarios que le temen, puesto que saben que su futuro estará limitado. En el Partido Centro Democrático (PCD) estaremos atentos contra las maniobras del G4 para ‘matar’ las primarias y ‘fabricar’ un consenso alrededor de un militante de este cogollo”.

SILENCIO. Llama mucho la atención el silencio casi total del alcalde del municipio Baruta, Darwin González, sobre la detención de dos de sus directores: Harold Sosa (Director de Ingeniería Municipal) y Juan Carlos Posner (Director General), a quienes la Policía Nacional contra la Corrupción (PNCC) les puso los ganchos como parte del escándalo que involucra a Tareck El Aissami y su grupo. Al parecer, la investigación tiene que ver con los tratos que hizo la municipalidad con la Constructora HP (Hermanos Perdomo). Cuando leía la información de inmediato recordé los señalamientos que el ex diputado de la AN, Ismael León, realizó en el programa #CONTRASTES del 10/04/2023 (Vea el programa aquí) quien no sólo mencionó la construcción de lujosas torres que violan las ordenanzas municipales por su altura, sino también la donación de US$1.000.000 por parte de la Constructora HP a la Alcaldía para, supuestamente, asfaltar 12 kilómetros de vialidad, sin que nadie investigara de donde salía tan exuberante cantidad de dinero y que fue donado en un país en crisis. ¿Acaso una donación de ese nivel no es sospechosa? Creo que la clave de la detención de Sosa y Posner está en ambos casos. La gestión de Darwin González solo ha emitido un comunicado alegando que el alcalde está recuperándose de una intervención quirúrgica. Considero que este burgomaestre del partido Fuerza Vecinal tiene mucho que explicar.

PRIMER ANILLO. A raíz de mis comentarios de las semanas anteriores donde revelé la identidad del 4to y 5to operador financiero y de negocios de Manuel Rosales, o sea Oscar Posada y Luciano Milli, me escribe un antiguo contratista y financista de MR: “Hermano todo lo que has dicho es real. Pero te quedaste corto con el poder e influencia de su entorno más cercano. No solo se trata de que todos los buenos negocios se los reparten entre ellos, sino que además han creado todo un cerco en torno a Manuel para que nadie que les pueda competir se acerque. Ese primer anillo no solo está integrado por Juan Barboza y ‘El Morsa’, sino que estos cuentan con el apoyo de Carlos Manuel Rosales. Todo el que quiera hablar con Rosales tiene que hablar con ellos a ver si es posible. De esta forma han alejado a contratistas y financistas que hemos apoyado a MR”.

ALENIS “EL ROJO”. Ya no tengo ninguna duda de que el alcalde del municipio Santa Rita, Alenis Guerrero, está mucho más cerca del chavismo que de la oposición, ya que se siente cómodo hablando con los dirigentes del PSUV y funcionarios del gobierno nacional, mientras le causa alergia hablar con la dirigencia de la oposición en su municipio. Revisemos la abundante información que estoy recibiendo. Es claro y evidente que Alenis está atacando a Un Nuevo Tiempo y como evidencia hace unos días retó a Manuel Rosales en medio del rifirrafe por una máquina de anestesia del Hospital “Senén Castillo Reverol” de Santa Rita, ya que no dejó que se la llevaran en préstamo al Hospital General de Cabimas “Adolfo D' Empaire” cuya máquina de anestesia está dañada. Alenis aprovechó el impasse para armar un tumulto en Santa Rita, pero además para atacar a Manuel Rosales. El comportamiento del burgomaestre ritense va mucho más allá, ya que se reúne con mucha frecuencia con el chavismo bajo la excusa de estar organizando los actos en homenaje a Pedro Lucas Urribarrí. Este tipo de encuentros no los oculta, ya que publica imágenes en sus redes sociales reunido con Jenny Cedeño, Aleida Cardozo y otros dirigentes y funcionarios del chavismo. Sus ataques no solo son contra Manuel, sino especialmente contra la concejal Lizzi Echeto, a quien ve como una amenaza porque ella sencillamente está haciendo su trabajo político y social. A Alenis le desagrada que ella sin el presupuesto municipal haga mucho más que él cómo, por ejemplo, a través de su fundación de ayuda a niños y ancianos que tiene más de 8 años de funcionamiento. Cuando Rosales decide colocar a la concejal Echeto como secretaria general de UNT en Santa Rita, eso molestó mucho a Alenis quien se trazó el objetivo de acabarla y de vengarse de Manuel. Aunque no cree en la unidad de la oposición, quiere controlar a los partidos opositores para garantizarse que no surgirán otros liderazgos que lo desplacen. Inclusive me hablan, como otra evidencia de sus nexos con el oficialismo, de un proyecto acuícola en Palmarejo que nunca prosperó, aunque, gracias al apoyo de los chavistas, consiguió el financiamiento que fue repartido entre las partes involucradas. Al final no criaron una curvina, pero si cosecharon dinero que se fue al bolsillo de los vivos de siempre. Me dicen que con Rosales las cosas no andan bien desde que este hizo la primera gira a Santa Rita, cuando el gobernador se dio cuenta que Alenis había metido una empresa de un cercano a él de nombre “Toloyo” en el Hospital “Senén Castillo Reverol” y estaban, al parecer, vendiendo equipos que habían sido donados. Pero eso no es todo, sino que además le descubrieron una grosera sobrefacturación en un proyecto de asfaltado de un tramo de la avenida Pedro Lucas Urribarrí. Se sigue confirmando que la gestión de Alenis Guerrero es un fiasco absoluto.

SAGAS. Le recomiendo al Alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, que ordene una amplia y rigurosa investigación en el Servicio Autónomo para el Suministro de Gas e Infraestructura de Maracaibo (SAGAS). ¿Por qué? Porque desde la Gerencia de Ingeniería de dicho organismo emana un olor muy raro y no se trata precisamente de una fuga de gas. ¿Qué está ocurriendo en este organismo? Me hablan de arreglos por fuera con los comercios a los cuales se les hace una inspección, sobreprecios en la compra de materiales, insumos que se compran dos veces y cuestionamientos técnicos de PDVSA Gas que tiene vetado al subdirector del organismo. Señor Alcalde, ahí le dejo el dato.

SALTAPERICO. Un amigo que es dirigente opositor en San Francisco me preguntó: “¿Conoces a Mary Álvarez?”. Mi respuesta fue corta: “Sí, he escuchado sobre ella”. Luego de eso se explayó en argumentos contra esta dirigente política a la que calificó de “saltaperico político”: “Amigo periodista esta señora no es dirigente política, sino una negociante de la política porque busca espacios en los partidos para conseguir dólares. Ella era dirigente de Un Nuevo Tiempo, pero se fue molesta porque Manuel Rosales no la quiso poner al frente del partido en San Francisco. Luego se fue a 'Cambiemos' de Timoteo Zambrano y ahí estuvo hasta que a TZ lo sacaron del chorro del régimen. Posteriormente estuvo tres semanas en Voluntad Popular y se fue porque ahí las lechugas son para los serviles de Lester Toledo. Acto seguido se fue a Fuerza Vecinal, pero tampoco consiguió dinero y ahora está buscando espacios en Vente Venezuela y el Partido Centro Democrático (PCD). No me extrañaría que se pase para el PSUV a ver si consigue dinero”. Luego de toda esta exposición pude entender con claridad porque la llamó “saltaperico político”.

COLÓN. Me informan que hay todo un escándalo político que rodea a la gestión del alcalde del municipio Colón, Nervins Sarcos (Un Nuevo Tiempo), en alianza con cinco concejales. El informe de gestión de Sarcos carece de la información que explique en qué gastó los US$2.700.000 que manejó durante el 2022. Incluso me detallan algunas de las irregularidades que, al parecer, cometió el burgomaestre: 1) Se pagaron 11 cargamentos de granzón para el sector Asociel, de las cuales solo llegaron 40 y el resto se desaparecieron. 2) Aprobaron el engranzonamiento del sector Divino Niño y la obra nunca se ejecutó. 3) Aprobaron dos transformadores para el sector Divino Niño, de los cuales sólo llegó uno y el otro nadie sabe dónde está. 4) Le aprobaron US$400.000 para la construcción de dos pozos de agua, uno en el Inan (inaugurado luego de estallar el escándalo, casi un año después) y el otro en la Plaza de la Biblia (No han hecho nada) que debieron estar listos en seis meses. 5) También fueron aprobados recursos para pavimentar la esquina Cohen, en la avenida Bolívar en San Carlos, con 400 toneladas de asfalto y apenas llegaron 15 toneladas. En medio del escándalo el alcalde pudo conseguir el apoyo de cuatro de los siete concejales de la oposición, mientras los tres restantes le exigían cuentas claras de lo gastado. Sin embargo, a última hora la concejal Marisela Parra, quien estaba contra él, cambió de bando. Se habla de “mil lechugas” que la hicieron, de repente, cambiar de opinión y ponerse del lado de Sarcos.

RECLAMO. Le sugiero al alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, que indague lo que sucede en el personal de su despacho. ¿Por qué? Tengo más de mes y medio gestionando la grabación de una entrevista con él y me han asignado tres fechas diferentes (01/04, 14/04 y 19/04), gracias a la gentil intermediación del equipo de la Dirección de Comunicación e Información de la Alcaldía de Maracaibo, pero luego todas las grabaciones han sido suspendidas a última hora por una orden que llega desde el despacho y sin alguna razón de peso. ¿Será que hay alguien en el despacho que quiere afectar la relación del burgomaestre con algunos periodistas? Una suspensión puede ser casual, tres suspensiones ya se tratan de una conducta premeditada y que denota alevosía. ¿Será que esa conducta es solo en mi contra?

FIESTA… En la Gobernación del Zulia porque Manuel Rosales decidió destituir a la coordinadora de su despacho en el Palacio de Los Cóndores. No lo hizo por las múltiples denuncias de maltratos de esta señora a empleados y obreros. ¿Por qué la sacó entonces? Porque Manuel le ordenó que le hiciera su declaración del Impuesto sobre la Renta y ella le hizo un absoluto desastre que, incluso, lo pueden meter en problemas con el Seniat. Manuel se da cuenta cuando le muestra la declaración a especialistas en la materia y estos le dijeron que todo estaba mal hecho y que se podía meter en problemas. Como era de esperarse, Rosales entró en cólera y despidió a la coordinadora y su asistente. Literalmente, le lanzó sus bártulos a la calle. Eso generó una celebración general en los pasillos de palacio.

#CONTRASTES. En la próxima emisión de #CONTRASTES conversaré con Marisela Arrieta de Tiniacos, presidenta de la Asociación de Jubilados del Banco Occidental de Descuento (BOD), y el apoderado judicial del gremio, Dr. Homero Tiniacos, sobre el estado de indefensión en el cual Víctor Vargas y el BOD dejaron a los jubilados y pensionados del banco, a raíz de la compra por parte del Banco Nacional de Crédito (BNC). Este es otro episodio más de la larga historia de #BODEstafa.