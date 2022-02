Darwin Chávez// Además de enfrentada, dispersa y errática ¿En qué más anda la oposición?

GUI$$O. Sigo indagando, hasta ahora sin resultados concretos, sobre qué pasó con los casi US$3 millones que Banesco debió pagar a la Alcaldía de San Francisco, durante la gestión de Omar Prieto, por aquel caso de los camiones de basura y la empresa Basurvenca. Pregunto y pregunto y todos niegan tener información, a pesar de que algunos estuvieron participando en esa demanda. Lo que si tengo confirmado es que en las arcas de la municipalidad sureña ese dinero no se administró en beneficio de las comunidades. Uno de los consultados me respondió con una pregunta: ¿Y Banesco pagó? Se supone que si porque ellos mismos anunciaron en diciembre del 2016 que acatarían la sentencia del TSJ. Y el banco debió pagar porque el susodicho luego no dijo nada más y todos sabemos de su estilo. De no pagar, hubiese seguido con su zafarrancho personal. Sigo preguntando a ver que ocurrió con ese dinero.

DENUNCIA. Grave, muy grave lo denunciado por el secretario de gobierno del estado Zulia, José Luis Alcalá, sobre el caos y el saqueo que dejó Omar Prieto en la Gobernación del estado. La situación es más grave de lo que muchos preveíamos. No podíamos esperar menos de los especímenes que se aprovecharon de sus cuatro años en el ejecutivo regional. Prieto deja una nómina de 55 mil personas entre empleados, obreros y jubilados; pero además 55 secretarias, fundaciones y empresas. Adicionalmente, solo han podido localizar 14 unidades de la enorme cantidad de vehículos de la Gobernación. Lo peor es de todo es que desaparecieron información clave sobre las dependencias y tal como lo alerté en esta columna, se llevaron los archivos y computadoras del área de Recursos Humanos. Todo este terrible dossier fue llevado por Alcalá al Contralor General del estado Zulia, Jeffry Ramón Leal Jiménez, quien se interesó tanto en la denuncia, que en el video ustedes pueden ver como tiene la mirada perdida mirando el techo, lo que se constituye en una absoluta falta de respeto. Pero eso no es todo, porque en medio de las explicaciones del desastre, el contralor recibió una llamada, de inmediato su cara cambió de color y salió corriendo despavorido. ¿Por qué la conducta del contralor? Recordemos que primero es militante del PSUV y segundo es un peón de Omar Prieto. Ese señor no hará nada de nada para indagar y castigar a los responsables. Pero a pesar de que no hay mucho que esperar del contralor, la denuncia oficial debía hacerse. VEAN EL SIGUIENTE VIDEO: https://youtu.be/VLa0wZ5S1fU.

OPOSICIÓN. No sé qué piensan ustedes, pero en lo personal me intriga y hasta preocupa el comportamiento extraño y hasta errático de la oposición venezolana como un todo. Algunos alegarán que siempre ha sido así, pero me sorprende que no terminen de aprender de sus errores. Por ejemplo, han pasado casi tres meses desde las elecciones del 21N y todo sigue igual, aunque a veces considero que está peor la situación. No hay la más mínima señal de que están buscando una reunificación que conduzca a un proceso de legitimación de liderazgos, para luego concertar una estrategia orientada hacia lograr el cambio y el rescate del país. Más allá del anuncio de Robert García de que supuestamente el 26/01 comenzarían una presunta cruzada nacional por la reunificación, no hay nada más en concreto. Parece que a la cruzada se le fundió el motor antes de iniciar su andar. Se dice poco de los objetivos a corto y mediano plazo. Juan Guaidó no dice nada interesante y se enfrasca en repetir lo mismo de siempre, mientras el resto guarda casi que un silencio sepulcral. Lo único interesante que ha surgido en el último tiempo, es el anuncio de Gerardo Blyde sobre la incorporación del Vaticano y la ONU a las negociaciones en México, para coordinar el grupo de países amigos. Creo que eso puede reflotar un proceso que no solo se paralizó a raíz de la pataleta del régimen ante la extradición de Alex Saab, sino que indudablemente se ha visto afectado por la crisis de Ucrania y las rivalidades de EEUU y Rusia en aquel escenario. Ahora bien, detrás de la agenda de las conversaciones, hay una estrategia individual de cada líder de la oposición. En el caso de Guaidó y Leopoldo López su único interés es sostener el interinato, ya todos presumimos para qué. Manuel Rosales trata de iniciar una gestión en el Zulia, pero con un ojo puesto en las presidenciales de 2024. Henry Ramos Allup, fiel a su estilo de marcar el terreno de forma adelantada, ya puso a sus voceros a anunciar su participación en unas eventuales primarias. Mientras que Henrique Capriles y Julio Borges han reducido sus apariciones ante la opinión pública. Del lado, de los disidentes del G4 tampoco es que la cosa es diferente, pues Maria Corina Machado impulsa de forma muy silenciosa la legitimación popular de los liderazgos de la oposición, mientras Antonio Ledezma se mantiene en su postura de que no se puede dialogar con quien esta solicitado por la justicia internacional. Adicionalmente, hay sectores opositores que no ceden en su empeño con el referendo revocatorio y piensan acudir al TSJ, a los organismos internacionales y piden que el asunto sea incluido en la agenda de las negociaciones en México. En síntesis, la oposición sigue atrapada en sus propios errores y sin una visión de conjunto. Cada uno anda por su lado, mientras no aparece esa figura “Auctoritas” que los una de nuevo. ¿Quién gana con tanto despelote? Pues Maduro y el chavismo quienes a pesar de sus problemas internos, tienen más claros sus objetivos. La única certeza que tengo es que los mismos de siempre están pensando y actuando para seguir haciendo negocios, usando la crisis venezolana para vivir a todo trapo.

DANDO Y DANDO (I). El “ajuste de cuentas” en el chavismo zuliano sigue en pleno apogeo. Resulta que luego de la “delación” que permitió la detención de Keyrineth Fernández, Taina González y Luis Viloria no solo se desató el culillo por nuevas detenciones y las repercusiones del caso, sino que prosiguió la guerra de “trapos sucios”. Esta semana comenzó a circular en las redes sociales y sobre todo a nivel de WhatsApp serias acusaciones contra Omar Prieto, Vanderlella Andrade y Jimai Montiel Calles, a quien se le afincaron al mejor estilo revolucionario y destaparon los negocios que tiene con su primo Juan Pablo Montiel. Hagamos una revisión. De Vanderlella Andrade, presidenta del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, se dicen cosas muy turbias. Recordemos las acusaciones que contra ella espetó un pran fugado del retén de Cabimas. Hay quienes la acusan de ser, supuestamente, la cabecilla de la red de corrupción en los tribunales zulianos. Supuestamente todo arreglo por una sentencia debe pasar por su oficina, a fin de establecer el monto y las condiciones. Dicen que todo eso ocurría en perfecta coordinación con Omar. Mientras que de Jimai Montiel Calles son más específicos en los trapitos lanzados, ya que lo acusan de haber reunido más de US$5 millones que por cierto, según los denunciantes, se los cuida su primo en EEUU. Jimai en este momento está en Holanda como ministro consejero y parte del equipo jurídico del oficialismo en la Corte Penal Internacional (CPI). Fuentes del PSUV me aseguran que estos ataques apenas son los tráilers de lo que se viene. La guerra es total y el “ajuste de cuentas” puede dejar un saldo importante de víctimas.

LOS TUMBOS DE AIRPRIETO. Como comenté en esta columna luego de la humillante derrota de Omar Prieto, su empresa de telecomunicaciones comienza a dar tumbos muy graves. Resulta que AirPrieto ya está viviendo las consecuencias de haber perdido el poder y sus privilegios. No solo es que en CANTV ya le están exigiendo pagar por varios de los servicios que disfrutaban gratis, sino que en la Gobernación del Zulia le pararon la abultada facturación por la prestación del servicio de internet. Recordemos que solo en el antiguo 171, supuestamente, el pago era de US$50.000 mensual. No quiero ni imaginar cuando era la factura mensual para todo el ejecutivo regional. Esa guachafita se les acabó a pesar de que el multiguisador de “Julito” Reyes ha intentado mediar para reactivar los pagos, pero hasta ahora todas las gestiones han resultado negativas. Creo que ese negocio tan lucrativo se perdió. Definitivamente, AirPrieto viene cuesta abajo en la rodada.

DESCARGA. Con su acostumbrada incontinencia verbal, Segundo Chirinos como dirigente del chavismo, lanzó una muy fuerte descarga contra Omar Prieto, Francisco Arias Cárdenas, Gian Carlo Di Martino y los hermanos Cabello. Aunque a decir verdad se enfrascó más con Omar, Lisandro y William ¡Puras joyas! Segundo lanzó la descarga a través de su estado de WhatsApp, pero eso rodó con amplitud, premeditación y alevosía. Buena parte de lo comentado por Segundo, ya lo había denunciado en esta columna. Sin embargo, no deja de ser interesante hacer mención del extenso y sucio resumen. Antes de iniciar el recuento de sus denuncias, es bueno acotar que ojalá no recule como hizo con aquel problema que tuvo con Danilo Vílchez. En el caso de FAC y GDM solo hizo mención que ejecutaron una maniobra junto a Manuel Rosales para que este fuese de nuevo Gobernador del estado, haciendo la salvedad que Omar se las puso de papaya. En el caso de Omar fue muy duro y revelador lo que escribió. Comenzó diciendo que OP y su gobierno se dedicaron fue a hacer dinero con negocios de todo tipo, sobre todo con la colonia árabe y perjudicando a otros sectores empresariales. Señala que OP descuidó sus flancos políticos rodeándose de una “Rebeca del Gallego”, un “Lisandro Cabello” y un “William Cabello”. Los llamó “altamente corruptos” ya que se dieron a la tarea de montar expropiaciones públicas a empresarios, para luego obligarlos a pagar extorsión. Explica que todo comercio grande o pequeño en el Zulia recibía la visita y mensaje de cobro. Entre los afectados están los pescadores, camaroneros, comerciantes de alimentos y discotecas, entre otros negocios. Según Segundo, todos recibían la visita de los policías escoltas de Lisandro y tenían que pagar. Hace mención especial a los empresarios camaroneros, denuncia hecha varias veces en esta columna, quienes tuvieron que sacar sus exportaciones por el estado Falcón, buscando el apoyo del gobernador de esa entidad, Víctor Clark. Señala Chirinos: “Hasta allá iba Lisandro Cabello a querer cobrar”. Luego lanza otra acusación muy grave: “Todo eso mientras Lisandro derrochaba a manos llenas comprando yates, mansiones, montando diferentes negocios y enviando miles de dólares a su familia en Estados Unidos”. Continúa afirmando que allá (EEUU) están los dineros robados y el producto de las extorsiones, mientras otra parte del botín está en República Dominicana en manos de testaferros. Enfatiza luego que no vayan a intentar desmentirlo, porque él mismo (Segundo Chirinos) se enfrentó a OP, LC, Rebeca del Gallego y una autoridad militar de la Policía Regional, “por querer acabar con un empresario amigo mío en lo personal y quien tiene una familia honesta y trabajadora. El objetivo de Lisandro y Rebeca era ejecutar una expropiación pública, para extorsionar y por eso tuvo un 'verguero' (textual) con Omar y gracias a Dios rectificó”. Posteriormente, afirma que Lisandro y su hermano son tan lacras que igual hicieron con Tiberio Bermúdez en Miranda y “donde ser acercan la cagan”, pero Omar Prieto los defiende y eso “pone” dudas. Acto seguido, Chirinos destaca que al Aeropuerto La Chinita lo “volvieron mierda” todos los que pasaron por ahí, entre ellos Rafael Hernández quien “vendió 2 aviones que estaban ahí en custodia de un procedimiento por narcotráfico y se fue para Argentina”. Luego menciona a Eder Vielma como otro de los destructores del aeropuerto, quien “hizo una inmensa fortuna en dólares, dejando el aeropuerto destruido y sin aires, sin pintura, sin alumbrado y los locales cerrados”. Segundo cuantifica los ingresos del aeropuerto en casi un millón de dólares mensuales y afirma que “eso lo recibía William Cabello” y se pregunta ¿dónde están esos dólares? Porque al pueblo no llegaron. Señala que seguro ese dinero está en EEUU y otros países en manos de testaferros. Indica posteriormente que la AN debe abrir una averiguación penal contra Lisandro Cabello, quitarle la inmunidad parlamentaria y expulsarlo del PSUV por “delincuente”. Adicionalmente, agrega que destruyeron el sector salud con el robo y saqueo de los hospitales. Ahí les dejo esa novela. Repito, ojalá Segundo no se retracte y diga que todo esto es falso.

CASO PERDIDO. Definitivamente con Eduardo Vale Cubillán ya no hay caso y de inteligencia no va a morir. De nuevo su falta de experiencia lo lleva a generar un escándalo que pudo haber evitado. ¿Qué ocurrió? Que como es normal en una transición de poder en el Concejo Municipal de Maracaibo, se produjo un caos en torno a la nómina de empleados y obreros. Buena parte de dicha nómina, sobre todo los chavistas, supuestamente dejaron de asistir a sus labores. Eso por supuesto ameritaba una revisión exhaustiva caso a caso, para determinar quiénes son las personas, su perfil y el rol que desempeñaban. Pero resulta que a Eduardo Vale no se le ocurrió una mejor idea que suspender el sueldo a todos, cayendo personas que no debían caer en esa razzia interna, como es el caso del amigo, escritor, político y columnista Douglas Zabala a quien le suspenden el salario y casi lo despiden, cuando el solicitó su jubilación desde antes de la pandemia pero a raíz de la contingencia sanitaria eso se paró. Eso por supuesto que generó un escándalo y obligó a la intervención del alcalde Rafael Ramírez, de otros concejales e incluso se dice que el mismo Manuel Rosales tuvo que exigir a Vale un poco de respeto por la gente. Para lo único que si tiene habilidad Eduardo Vale es para hacer negocios con el dinero de su compadre Omar Prieto Fernández. No solo fue un error que fuese candidato a concejal, sino que es lamentable que lo hayan puesto como presidente del Concejo Municipal de Maracaibo.

DANDO Y DANDO (yII). Como parte del "ajuste de cuentas" en el chavismo zuliano, me informan que hay un grupo adverso a Omar Prieto que está vigilando sus acciones, con el apoyo de los organismos de inteligencia. En lo político está impulsando unas supuestas jornadas de discusión ideológica denominadas las “3R”, que solo buscan tratar de recuperar la confianza perdida de la dirigencia chavista. Pero quizás lo más llamativo es que está planificando salir al ruedo con su partido “Zulia Mía”, en el caso que sea definitivamente execrado del PSUV. En relación con esta posibilidad hay preocupación en su entorno, porque sería una jugada de mucho riesgo y podría desembocar en acciones más contundentes contra Omar y sus cercanos. Quizás la jugada que más provecho le arrojó fue aquella que le permitió acercarse de nuevo a Diosdado Cabello, aunque nadie sabe el alcance de esa “reconciliación”. En lo económico, el tema está más movido porque están triangulando el dinero con mucha prisa, sobre todo usando el mercado de criptomonedas preferiblemente a través de la plataforma Binance y el Tether. Mientras que en paralelo están cerrando negocios y abriendo otros, para desviar las investigaciones. Me dicen por ejemplo que están trabajando para habilitar varios negocios en San Francisco, sobre todo cerca del MTC. Entre los negocios transformados está el restaurant “Brasero” que cerró luego del 21N y ahora tiene otro nombre y supuestamente nueva administración en el boulevard Virgen de Coromoto. El que aún sigue cerrado es Albarrada Restaurant ubicado en el CC Centro Plaza, nivel penthouse, también en la Urb. La Coromoto. Lo cierto de todo, es que a Omar y su entorno los tienen bien precisados.

NO SE RINDEN. A pesar de la maniobra del chavismo con sus rectores chavistas del CNE, los integrantes del Movimiento Venezolanos por el Revocatorio (MOVER) no se rinden en su intención. En la última emisión del programa #CONTRASTES conversé con dos de sus miembros, César Pérez Vivas y Carlos Alaimo, quienes ratificaron que aunque siguen a la espera de que la decisión del Poder Electoral sea oficial, para acudir al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Para qué? Dirá usted ante el evidente control que el oficialismo tiene del máximo tribunal, pero resulta que deben dejar constancia del atropello a un derecho político que tenemos los venezolanos. Además, están buscando que la oposición que lidera el G4 incluyan el RR como punto en la agenda de discusión de las negociaciones. En la entrevista fueron muy críticos contra la mayoría de los sectores de la oposición. Algunos porque descartaron la opción y otros porque sencillamente jugaron de acuerdo con intereses un poco extraños. Los temas analizados reafirman mi preocupación por saber en qué anda la oposición como un todo. Los invito a ver esta interesante conversación: https://youtu.be/QmQIfdLXADg.

NARCOPOLÍTICA. Sobre este caso no hay mucho que decir. Lo único resaltante es que al parecer ya los cuerpos de seguridad están cazando al gran jefe del cártel que opera en la costa oriental del estado Falcón. Entre las informaciones que soltó uno de los detenidos, se supo la cantidad de droga que habían movido en los últimos meses. Lo otro interesante es que conversé con dos dirigentes del PSUV que conocen a la exdiputada, Taina González, y en ambos casos me explicaron que ni ella, ni su familia, viven con lujos y su padre es un señor supuestamente muy trabajador. Es posible, aunque ninguno quiso meter las manos en el fuego, que la joven promesa del PSUV estuvo en el lugar incorrecto y con la compañía menos adecuada. En todo caso, uno de ellos expuso una hipótesis interesante: “Si ella está de verdad involucrada en ese negocio ilegal, su pareja que está en las alturas del poder debía saber y quizás también era parte del mismo. En el PSUV de San Francisco hay mucha sorpresa y se habla que posiblemente es víctima de los conflictos internos”.

CANTANDO. Me cuentan desde Polisur que Ramón Elías Muñoz Parra, alias “El Cojo”, principal sindicado del asesinato del joven, Antonio José Tovar Villasmil, durante la jornada electoral del 21N, no solo está cantando sino que monta su propio concierto cada vez que lo interrogan. Hasta ahora, al parecer, ha señalado que él solo recibía órdenes de Jairo González y del propio Dirwings Arrieta. Pero además relató que, presuntamente, las acciones de violencia del 21N tenían la misión de buscar un muerto, para alejar a los opositores de los centros de votación e impedir la derrota ante Gustavo Fernández. O sea que el citado asesinato no es un hecho fortuito. Incluso se maneja el nombre de un supuesto colectivo de nombre “13 de abril”, grupo que fue comisionado para actuar y alcanzar los objetivos de sembrar el terror. Me dicen que “El Cojo” sigue muy dolido porque su jefe, Jairo González, lo lanzó a los leones e intenta desentenderse del embrollo. De ahí que el detenido dijo que varios caerían con él, porque él solo no se iría por el barranco.

DATO. Recuerdan que la semana pasada mencioné como supuestamente buena parte de los negocios y propiedades de Dirwings Arrieta, ex alcalde de San Francisco, estaban a nombre de Nerio Luis Labarca Galván, alias “Cuchillo”, quien era su escolta y además persona de extrema confianza. Bueno, luego de publicada la columna, me llega un mensaje corto pero preciso: “En relación con ese tema anota este nombre: Juan Marcos Vílchez”. No me dijeron nada más y me dejaron con la duda de quien es este sujeto y cuál es su papel en los negocios del señor Arrieta. Si alguien me aclara el punto, se lo agradecería.

