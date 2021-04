Claudia Cristina Sánchez // Bajar la guardia

No bajemos la guardia es la frase que he escuchado durante ésta última semana después de que hemos visto como familiares, amigos, colegas (médicos) de manera consecutiva han enfermado gravemente y fallecido por la Covid-19.

¿Qué significa no bajar la guardia?

Para algunos no bajar la guardia es de manera abrupta no salir a la calle y evitar el contacto con otras personas, para otro es cerrar su local, algunos cerrar su clínica o consultorio y para los demás colocarse equipo de protección personal como si estuviera en un área Covid-19, desde estar en su puesto de trabajo como hasta para ir al supermercado.

Para mí no bajar la guardia es seguir haciendo lo que he estado haciendo durante más de un año, desde que surgió la pandemia “el autocuidado” qué ha consistido en una alimentación rica en antioxidantes, hacer mi cerebro feliz a través de la respiración pausada, el descanso y sueño diario de 8horas, ejercicio frecuente con lo que me gusta: subir cerro, andar en bicicleta y el yoga. En mi trabajo me lavo las manos con agua y jabón entre paciente y paciente, utilizo equipo de protección personal básico, las superficies de toda mi área de trabajo se limpian con frecuencia con vinagre o cloro. En casa es igual, todas las superficies se limpian con frecuencia con vinagre o cloro. Si por circunstancia comunes debo estar fuera de casa procuro la distancia y por supuesto uso el tapabocas.

¡En fin! No bajar la guardia es siempre hacer las cosas bien todos los días, no cuando te de miedo o cuando sientas que tu vida puede estar en peligro. Recuerda que está demostrado científicamente que el exceso de confianza o el uso de equipo de protección personal para área Covid en un área no Covid te predisponen más al virus.

Claudia Cristina Sánchez, directora-fundadora del Centro de Estudios sobre Lactancia Materna, Celacma, y La Red Mundial de Lactancia Materna.