Carta Abierta a Tarek William Saab

Tarek, no voy a invertir tiempo valioso en escuchar tu bazofia; Sin embargo, me tomo unos minutos para recordarte y aclararte algunos puntos. Al hacer referencia a mi denuncia pública, debes decidir si aceptas como cierta mi declaración o si la rechazas. No es procedente que selecciones solo las partes que le convienen al régimen para desarrollar su narrativa.

Pueden inventar y decir las barbaridades que quieran; desafortunadamente para ustedes, su audiencia está reducida a un grupo de incautos. Ustedes son criminales que entregaron nuestra soberanía y han destruido generaciones de Venezolanos. La comunidad democrática internacional conoce esta verdad.

El malhechor Jorge Rodríguez dijo el 25 de Enero de 2024: “Todos fueron pasados por el polígrafo, los detenidos por estas asonadas y todos señalan que fueron reclutados entre entre el año 2019 y el año 2021, por efectivos de Inteligencia del Ejército colombiano y por agentes de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos de América situados en territorio colombiano; exceptuando el caso de un asesino, de un desertor, de un traidor llamado Anyelo Heredia Gervacio, que él sí fue reclutado y le dió la orden de operaciones para que actuara, un alcohólico, pero no por eso menos conspirador, llamado Iván Carratú Molina en Miami (...)” Cito lo dicho por Rodríguez, porque es muy fácil desmentir la fábula creada por ustedes.

En primer lugar, no soy fumador y no acostumbro a ingerir alcohol; pero pasando a lo sustantivo, ratificó enfáticamente que no estoy involucrado en la supuesta Operación

Brazalete Blanco. Tampoco estuve vinculado a la Operación Gedeón. La razón es muy sencilla y está a la vista de todos en mi Carta Abierta a los venezolanos "Mi Compromiso es Venezuela", fijada en mi cuenta X: "No aceptaré invitaciones de potenciales precandidatos porque soy consecuente con mis principios, porque siempre he liderado con el ejemplo y porque mi compromiso es Venezuela. Los militares no deben parcializarse con partidos políticos y mucho menos ser parte de campañas proselitistas para apoyar a candidatos en sus aspiraciones de poder.

Para preservar la integridad de la República, denunciaré a quienes tratan de reciclar a civiles y militares copartícipes en la destrucción de Venezuela, y a quienes traten de utilizar la Institución Militar del Estado, comprometiendo su imparcialidad en el proceso histórico que le tocará asumir a partir del inicio de la transición".

Con relación a la mención que hice sobre la conformación de una fuerza de tarea humanitaria internacional, coordinada por Venezolanos, esa fue una propuesta hecha

pública en el año 2020 y en el marco del principio de Responsabilidad de Proteger (R2P). Un principio que fue adoptado por la Asamblea General de la ONU en la Cumbre Mundial de 2005, cuyo tercer pilar se fundamenta en la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado, cuando es evidente que éste no logra hacerlo.

En Octubre de 2020, la OEA trató de desarrollar un complemento regional que le permitiera prevenir y responder a crímenes atroces masivos en la región. Por consiguiente, mi propuesta no fue una acción criminal.

Tarek, dices que tengo orden de aprehensión por mi supuesta participación en la Operación Brazalete Blanco. Es la tercera vez que me acusan, falsamente, de acciones “terroristas”.

Mi piel salitrosa está curtida de calumnias, persecución y traición; Tus órdenes de arresto no me doblegan; por el contrario, las considero medallas de honor. Cuando egresé de la Escuela Naval de Venezuela, recibí de manos del Comandante en Jefe y Presidente Raúl Leoni la Constitución de la República personalizada y el Sable de Mando. Desde entonces, he cumplido mi juramento con Dios y por la Patria. Mi denuncia de ayer es consistente con mi posición de desenmascarar a quienes, en su ambición de poder, traten de utilizar a militares dispuestos a rescatar el país. Tal como declaró ayer, los funcionarios Gedeón detenidos, no están involucrados en el hecho que denuncié. Ellos están desarticulados y prácticamente incomunicados.

Busco salvar vidas; a diferencia de ustedes que torturan y asesinan.

Tarek, como fiscal eres la antítesis del activista que fuiste hace treinta años. Cuando con cara de mártir te rasgabas las vestiduras abogando por los derechos humanos de los cabecillas rebeldes (golpistas y asesinos) del 4 de febrero de 1992. ¿Lo recuerdas? En ese entonces, yo visitaba la Policía Militar, la cárcel militar de San Carlos, el cuartel Lino de Clemente y otros penales para constatar que se respetaran los derechos humanos de los detenidos y de sus familiares. ¿Qué haces tú, ahora que tienes poder? Permites el trato inhumano de venezolanos privados de libertad y abusos a la integridad física y emocional de sus familiares, solapas asesinatos y eres cómplice en la comisión de crímenes de lesa humanidad.

No eres un servidor público; eres cómplice de atrocidades masivas y los crímenes de lesa humanidad no prescriben, Tarek. Confío en que la justicia castigará a los facilitadores como tú. Sin embargo, lo que consuela mi alma, es la certeza que la justicia divina es más implacable que la Corte Penal Internacional. Quizás ustedes piensen que tienen a Dios agarrado por la chiva. Quizás algunos morirán sin pagar condena en esta vida; Pero independientemente de lo que ocurra, la condena la ha comenzado a pagar su descendencia marcada por el legado maldito que dejan sus nombres. Si sus hijos son gente de bien, ustedes ya están sufriendo su rechazo. Si sus hijos son delincuentes como ustedes, serán despreciados por generaciones futuras de venezolanos. Los hijos de sus hijos, sentirán vergüenza de llevar la sangre de alimañas con la frente tatuada “Hecho en Cuba.”

No asumo posiciones histriónicas. No invoco a Némesis, Dios de la traición. Tampoco a Dolos, Dios del fraude y de las malas artes. No Tarek, eres tú quien lo hace. Con cada mentira que dices tu nariz crece, tu hocico se hincha y a tu rostro lo desdibuja la hipocresía.

Tú y todos los esperpentos del régimen castrochavista pasarán a la posteridad como lo hizo judas; Pero a ustedes no les deseo la compasión del cadalso. Para ustedes pido una prisión oscura como las profundidades de la Fosa de Cariaco. Llegará el día en que los veremos como ratas que huyen de un barco que se hunde. Aunque puedan nadar o flotar, los escucharemos chillar. Su destino es inexorable.

Dios y Patria,

Vicealmirante Mario Iván Carratú Molina.

