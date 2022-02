Avelino Avancin // Síntesis deportiva

MUY MOVIDO el duelo entre merengues y galos, quienes merecieron ganar por una mayor diferencia, ya que dominaron las acciones. El duelo en Madrid, programado para el nueve de marzo promete echar chispas. Una batalla que paralizara al mundo, con un gran reto para el astro Lionel Messi, quien esta en deuda con los hinchas franceses. Pienso que los blancos lo tienen todo a su favor para ser superiores en su fortín…Yerson Ronaldo Chacón, el juvenil sensación de la campaña anterior, enfocado en continuar triunfando con el Deportivo Táchira. El chamito de apenas 18 años, ya hizo su estreno con la Vinotinto de Pékerman y confía en tener un 2022 bastante exitoso. Sus números fueron de 9 goles y 5 asistencias en 35 encuentros. El gocho pinta para el exterior. Los andinos nuevamente tienen etiquetas de amplios favoritos, ya que armaron una plantilla para ser grandes protagonistas de la contienda, que inicia el 24. Caracas, La Guaira, Carabobo y Zamora, también esperan pelear por el gallardete campeonil. Erickson Gallardo promete ser importante en el ataque de la renovada furia llanera y haría dupla con Antonio Romero. Dios siempre va a alumbrar al ídolo de la urbanización Raúl Leoni. “Meteoro” promete muchas dianas con su poderosa zancada y se ha visto con gran ritmo futbolístico durante la pretemporada. “La meta es sumar la quinta estrella. Hemos trabajado bastante duro”, ha manifestado con mucho optimismo el técnico Noel San Vicente. El fanático Ángel Kook expresa que hay material para lograr este objetivo. Estará muy peleado el derby contra Hermanos Colmenares, el próximo viernes en “La Carolina”. Se espera la asistencia de más de cinco mil personas…El Deportivo Lara no tuvo vida en el comienzo de la Copa Libertadores. Muy bajo el nivel de los crepusculares ante los bolivianos…Carlos “Kaki” Rivero es uno de los mejores defensores de la liga venezolana. Se prepara fuertemente para tener otra gran actuación con los rojos del Ávila. Tiene 29 años y también ha militado en otros conjuntos. Se entiende a la perfección con el valenciano Diego Osio…Magnifica oportunidad para Richard Celis de seguir mostrando su clase como artillero. El zuliano llega dispuesto a triunfar con Millonarios de Bogota, tras un semestre muy productivo…Que gran nivel del cuadro de Angostura en los campeonatos municipales del estado Bolívar. Felicitaciones a todos sus integrantes, quienes se brindaron íntegros duelo tras duelo…Más de 20 clubes dirán presentes en el próximo torneo de la Segunda División, la cifra me parece exagerada…El pasado 7 de febrero se cumplieron 22 años del debut de los estelares Radamel Falcao y David Ospina con la selección colombiana, que ese día midió fuerzas ante la poderosa tropa uruguaya en Cúcuta. El marcador terminó favorable a los charruas tres por uno…La carrera exitosa como entrenador de José Mourinho se inicia en el 2002, desde esa fecha hasta el 2011, obtiene la Champions con el Oporto, Chelsea, Inter y Real Madrid. El lusitano ha ganado fama por sus grandes logros…Un gran abrazo para el extraordinario amigo Alfredo “Pirata” Ferrer, recordado goleador colombiano de gran pasantía por el desaparecido Sport Marítimo. Que Dios te siga iluminando hermano. Actualmente esta radicado en Bucaramanga y viene masificando el fútbol menor, transmitiendo sus conocimientos a niños y jóvenes. El ex bombardero es un caballero dentro y fuera de las canchas…UNA GRAN EVOLUCION ha tenido Ronald Acuña (junior) durante el proceso de recuperación, tras lesionarse la rodilla izquierda durante el mes de mayo en la pasada contienda de las Grandes Ligas. El criollo espera ser clave nuevamente con los Bravos, quienes son los actuales monarcas. Tiene proyecciones de conectar más de 35 jonrones e impulsar 70 carreras. Este año cobrara 15 millones de dólares en lo que será su cuarto año de un contrato de ocho temporadas con la tropa de Atlanta…CARLOS LAVADO es otra de las grandes glorias del deporte venezolano, con sus dos titulos de monarca mundial alcanzados en 1983 y 1986, en el motociclismo de los 250 CC. Una hazaña realmente inolvidable para este humilde caraqueño, nacido un 25 de mayo de 1956, quien es asesor de su compatriota Robertino Pietri…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.