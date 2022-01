Avelino Avancín // Síntesis deportiva

EDDER FARIAS promete muchos goles con los monarcas tachirenses. “Llego a una institución grande e histórica. Quiero ser campeón. Me he encontrado con un grupo súper unido”, dijo el nativo de Maturín, siempre acostumbrado a rendir…La tropa de Monagas suma piezas valiosas a su ataque, Anthony Blondel, un artillero de calidad y el experimentado Aquiles Ocanto, delantero barquisimetano de amplio recorrido, quien ya ha trabajado con el estratega Jhonny Ferreira. “Poco a poco me he venido poniendo en forma, estoy muy feliz”, declaró el “Chino”…El veloz ariete Erickson Gallardo esta de vuelta con el Zamora. Otra pieza que le inyecta más profundidad a la furia llanera. Noel San Vicente piensa sacarle máximo provecho al veloz ariete. Cuenta Ángel Kook que “Meteoro” va a triunfar…El legendario Gilson López, un volante brasileño de alta calidad técnica, ha venido masificando el balompié en las instalaciones del Centro Luso de Barquisimeto. Vaya un abrazo gigante para este extraordinario personaje. Otro buen amigo que trabaja fuerte por formar nuevas estrellas es Alfredo “Pirata” Ferrer, aquel recordado atacante que tenia una bazuca en su pierna derecha, de grandes actuaciones en el desaparecido Marítimo y en Llaneros. El colombiano tiene una academia en Bucaramanga, que funciona los martes, jueves y sábados. “Hay vamos entrenando a los chicos, con la mayor motivación, dedicación y compromiso para darles un gran aprendizaje. Un gran saludo a toda esa gente buena de Venezuela”, apuntó el neogranadino, un hombre de gran calidad humana…Gabriel Urdaneta uno de los mejores futbolistas criollos, recientemente estuvo de cumpleaños. Ya son 46 los que tiene el merideño, gran ejemplo para la juventud. Que Dios te siga dando mucha salud…La Vinotinto promete dar la pelea en la Copa America de fútbol sala en Paraguay, donde los enemigos a vencer son Brasil y Argentina…El poderoso Real Madrid tiene uno de los mejores mediocampos del mundo, apuntalados por el súper preciso Tony Kross, el crack Luka Modric, el destructor Casemiro y los talentosos Isco y el charrua Federico Valverde, puros jugadores de otra galaxia, casi nada…ENTRE ABRIL Y MAYO el comienzo de la próxima edición de la Súper Liga de baloncesto. Los Guaiqueríes de Margarita van con todo a defender el cetro campeonil…Gabriel Estaba, Luis Renault, César “Pulpo” Ramos, Arían Amundaray, Harold Kazorla, Luis Jiménez, Carlos Aguilera, Anthony Pérez y Luis Bethelmy, de los mejores basqueteros sucrenses de la historia. Como produce jugadores esta región oriental…JORGE LINAREZ vuelve a la acción el 19 de febrero, enfrentándose al ruso Zaur Llaev. El combate será en la localidad de Ekaterimburgo. Cabe destacar que el barines se alista para sumar la victoria con tres sesiones diarias de exigentes entrenamientos. El triunfador luego medirá fuerzas ante Devin Haney, actual monarca mundial. El llanero tiene mucho tiempo radicado en Tokio (Japón)…EL PITCHEO TURCO vino de menos a más. Magallanes logra proclamarse de manera sensacional en Puerto La Cruz y ahora van por más en la Serie del Caribe. Otra de las claves del elenco valenciano fue lograr que Cade Gotta lograra embasarse con regularidad y el bullpen logró responder cuando tenían la pizarra a su favor. Muy costoso el error de Asdrúbal Cabrera en el último duelo de esta electrizante batalla. No pudo la tropa indígena a pesar de haber arrancado con ventaja en su feudo y contar con un lineup lleno de figuras con gran experiencia en finales. El manager Wilfredo Romero destaco la entrega de sus guerreros en una confrontación bastante intensa y emocionante…Desde 1965 Alfonso Saer es la voz oficial del circuito radial de Cardenales de Lara. Amplio conocedor del béisbol y ciclismo…LUEGO de su soberbia actuación en la pasada Vuelta al Táchira, en la cual se impuso de manera contundente por tercera ocasión consecutiva, Roniel Campos el orgullo de Nirgua, se alista para correr en Guadalupe. El consagrado director técnico Gianni Savio lo define como un ciclista todo terreno y bastante completo. El yaracuyano ha hecho historia en el prestigioso giro andino, que en esta edición estuvo lleno de muchas improvisaciones durante los diferentes recorridos…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.