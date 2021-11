Avelino Avancin // Síntesis deportiva

EL CARACAS muestra destellos de alto poderío en lo que va del hexagonal. Los avileños y tachirenses son los candidatos para conquistar la estrella. La escuadra que dirige Noel San Vicente exhibe mucha velocidad y contundencia, de continuar jugando de esta manera, será muy difícil ganarles. Punto de oro el que conquistaron en Mérida. Por cierto que el lateral Daniel Linares, sigue metido en gran momento con los emeritenses, luego de sumar su décima asistencia de la justa…Grendy Perozo disfruta al máximo de su rol estelar como capitán de Monagas. El experimentado zaguero zuliano dice que esperan obtener un cupo para la Copa Libertadores. El mariscal es uno de los jugadores claves con la tropa que dirige Jhonny Ferreira…Los seguidores del Portuguesa celebran la vuelta al estadio “General Páez”. Javier Cassu, Marcelo Postolivo, Asdrúbal Gamez y Pedro Lucena, aseguran que el penta obtendrá un boleto para la Suramericana…Marco Bustillos, baja sensible para Metropolitanos en lo que resta de certamen…La Vinotinto enfocada en sumar resultados positivos visitando a Ecuador y luego como anfitriones de Perú. Trabajo y disciplina deben ser las consignas de la tropa criolla…Jorge Luna llegó a cien partidos como jugador profesional. El central zurdo se ha superado con mucha dedicación, humildad y sacrificio. Su padre Walter, es su guía y principal consejero…LOS BRAVOS golpearon fuerte con sus relevistas, para someter a Houston que era favorito para muchos especialistas. El ataque de Atlanta fue arrollador, sobre todo en el último duelo. El zurdo Max Fried dio un recital desde la lomita, lanzando seis entradas en blanco. En total ejecutó 74 envíos, de los cuales 50 fueron strikes, para mantener un control formidable en el ultimo choque…Meritos también para Will Smith un cerrador que se fajó como los grandes, mientras que Jorge Soler llegó para ser una de las bujías en ofensiva y Eddy Rosario fortaleció la defensiva y bajo el mando de Brian Snitker, este club mostró un gran empuje y bateo oportuno para acreditarse esta Serie Mundial…Freddie Freeman, el jugador franquicia de esta organización, hizo su estreno un 5 de abril del 2010 contra los Mets…Ronald Acuña espera volver en grande el próximo año. El prometedor jardinero criollo sufrió una grave lesión en el juego 83 de la ronda eliminatoria…Muy bajo el nivel de los abridores en esta batalla donde disfrutamos de la extraordinaria narración del recio Fernando Arreaza…José Altuve colecciona 23 jonrones en postemporada, colocándose a solo 6 del líder Manny Ramírez…La nave turca no cree en nadie en este comienzo de campaña. La franquicia magallanera arribó a 104 años de fundada. Suman 12 títulos, siendo los segundos más ganadores después de los Leones.…Ramón Cabrera, Henry Rodríguez y Alexi Amarista representan la experiencia de los aguerridos Tigres de Aragua…Oswald Peraza es una de las grandes promesas en la rica cantera de los Yanquis…El ascendente Rafael Marchán se estreno con los Tiburones conectando soberbio jonron. Este atleta ya ha jugado en las mayores con Filadelfia…POCO A POCO ha venido repuntando Milwaukee en la NBA. Los actuales campeones han tenido un inicio decepcionante. El estratega Mike Budenholzer confía plenamente en la recuperación de la escuadra que apuntala el griego Giannis Antetokounmpo…Guaiqueríes se perfila como el principal favorito para el evento que prendió motores el fin de semana. El elenco que dirige Silvio Santander es liderado por el sensacional Heisller Guillent y tienen profundidad en todas sus líneas. Mientras que Trotamundos no tiene aquel quinteto de prestigio de la zafra anterior…GRAN SALUDO para la gran periodista Anaida Larreal, una talentosa zuliana, ejemplar y universal. De igual forma para los consecuentes lectores Roberto y William Soto, Carlos Rueda, Johnny Enrique Vidal, Jalet “Chuequito” Izzi, Carlos Vargas, analista estrella de Tves, Julio Toro, exitoso técnico boricua, gran maestro, excelente amigo y ser humano, de igual forma al fraternal y súper buena gente Néstor Ramírez por el aniversario de Ultima Hora y a Ramón “Papi” Montilla….RECIENTEMENTE se llevó a cabo el campeonato estadal navideño de atletismo en el estadio “La Carolina” de Barinas, donde se le rindió un merecido homenaje a la ex atleta Velma Rodallega. Quien no recuerda la medalla de oro que ganó en los 400 metros con vallas en los Juegos Nacionales Juveniles de Maracaibo, disputados en 1.991, ganándole en la raya a la caraqueña Paula Yánez…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.