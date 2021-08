Avelino Avancín // Síntesis deportiva

LA VINOTINTO reta de local a la poderosa Argentina, su próximo rival en la continuación de las eliminatorias suramericanas, rumbo al Mundial, partido bastante exigente este jueves en la capital de la República, un inmenso honor y responsabilidad histórica para el trujillano Leonardo González, trabajador incansable y humilde, que pondrá nuevamente a soñar a millones de venezolanos. Mucha suerte le desea su paisano Miguel Linares, aquel central batallador. Hace falta sumar más, ya que apenas se tienen 4 puntos de 18 posibles. Tres adversarios fuertes, los pibes con el súper astro Lionel Messi al frente del ataque, luego la aguerrida selección peruana y la brava tropa paraguaya. El camino para obtener el boleto a Qatar luce lleno de muchas espinas…Interesante lucha por el liderato de goleadores entre Richard Celis, Yanowsky Reyes, Adrián Fernández, Juan Carlos Ortiz, Armando Araque, Rubén Rojas, Richard Figueroa, Joel Infante, Tommy Tobar, Franklin González, Anuard Peláez, entre otros. Otro artillero que es noticia es Samson Akinyoola, uno de los jugadores más rendidores en el compacto conjunto del Caracas. “Mi fortaleza es mi principal virtud y me alegra ser uno de los goleadores de mi equipo, vine a ganar muchos títulos”, dijo el nigeriano de 21 años, quien se adaptó rápidamente a los rojos del Ávila, y además de veloz, es un gran pasador, sumando un total de siete asistencias. El negrito ha venido jugando bastante bien. La vida le ha dado un nuevo as al profesor Noel San Vicente…Henry Meléndez tuvo un gran estreno con el Zulia…José Soto ha jugado todos los duelos del renovado Portuguesa. El nativo de Sabaneta dice que: “He llegado a un hermoso club, estoy súper bien y esperamos ser campeones con la ayuda de Dios. No hay rivales fáciles y dependemos de nosotros mismos” acotó el volante de primera línea, quien las pelea todas y es uno de los más queridos por la exigente afición rojinegra. Desde hacia mucho tiempo el cuadro cinco estrellas no se encontraba peleando los primeros lugares…Sorprendente lo de Gran Valencia al ubicarse entre los punteros del grupo central, bajo el mando de Vladimir “Pomponio” Morales, manteniendo un optimo rendimiento colectivo. El extremo Ángel Osorio ha sido su gran referente…Se nos fue Aristóteles “Chucho” Ospina, relator emblemático de Mineros de Guayana, un personaje de gran carisma y sensibilidad humana, con quien siempre conversaba, era amable y cordial, celebraba los triunfos de los mineristas y también sufría sus derrotas, vuela alto apreciado hermano, siempre te recordare. Una voz referente en el estado Bolívar, ampliamente conocido a nivel nacional, un maestro de la narración deportiva, al que voy a extrañar mucho, así como me pasa con el siempre admirado Freddy Rosas……ARROLLADORES los Yanquis en esta fase de las Grandes Ligas. El conjunto que dirige Aaron Boone, aumentó su poderío en ataque y mantiene una positiva racha triunfal…Muy pareja la lucha por el liderato de bateo en la Americana entre Yuli Gurriel y Michael Brantley, ambos toleteros de Houston, lo mismo ocurre en la Nacional entre Nick Castellanos (Rojos) y Trea Turner (Dodgers)…MÁS de un millón de dólares se gasta Michael Jordan durante sus vacaciones por Croacia, donde lo vieron en un yate privado en compañía de su esposa Yvette Prieto. La leyenda norteamericana, ha decidido tomarse un merecido descanso antes del comienzo de las acciones de la NBA. El propietario de los Hornets de Charlotte espera que esta divisa sea protagonista…La Súper Liga prende motores el primero de octubre. Lo de los tres importados por franquicia me parece una exageración y atenta contra el desarrollo de los jugadores criollos…Heissler Guillent espera ser monarca con Guaiqueríes. El piloto de 34 años es uno de los mejores pagados del circuito y nuevamente dará el máximo con la tribu insular. “Me motiva mucha estar nuevamente con esta franquicia. Vamos con todo y ahora representaremos a Venezuela a nivel internacional, siempre es bonito”, dijo el caraqueño…YA PARA CERRAR la entrega de hoy le envío un abrazo gigante al excelente amigo Oswaldo Muñoz, director del Venezolano, el portal Web numero uno de Miami, en la celebración de sus 29 años. Trabajo y constancia han sido los grandes aliados de este zuliano universal, que sigan los éxitos…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.