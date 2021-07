Avelino Avancín // Síntesis deportiva

MUCHOS MOVIMIENTOS de fichajes con miras a los campeonatos del fútbol italiano y español. El Atlético de Madrid se hizo de los servicios del talentoso volante Rodrigo De Paúl. Lo del delantero Lautaro Martínez esta en veremos, ya que el Inter no lo quiere soltar y el que lo quiera deberá pagar 85 millones de euros… Radamel Falcao es el jugador con más goles de por vida con la selección colombiana, con un total de 35 dianas y los cafeteros con más partidos David Ospina y Carlos “Pibe” Valderrama. El título más relevante de los neogranadinos fue en el 2001 cuando ganaron la Copa America…Es impresionante como se brinda integro en la cancha el ariete paraguayo Adrián Fernández, uno de los principales baluartes del compacto Portuguesa, en la presente campaña del balompié criollo. El guaraní ya colecciona ocho dianas con los llaneros y se ubica entre los mejores. Enfrentan al Deportivo Táchira en Araure y dice sentirse súper motivado. “Queremos ganar, esa es la misión”, dijo optimista el artillero de 28 años, quien se siente muy a gusto con el cuadro pentacampeón. Jornada tras jornada el “Halcón” sigue deslumbrando con el elenco cinco estrellas, convirtiéndose en un atacante todo terreno, tal como lo expresa el preparador físico Carlos Araujo, uno de los baluartes en el buen momento que viven los rojinegros…Se encienden las alarmas en el Zamora por múltiples deudas con sus integrantes. El conjunto federal lucha por meterse entre los cuatro primeros del grupo occidental…Que gran accionar ha tenido el portero de Hermanos Colmenares, Jesús Camargo. Lo vimos inmenso en el valioso empate que conquistaron recientemente de visitantes ante Deportivo Táchira, afianzándose como titular indiscutible con la tropa que dirigen Luis Pacheco y Rubén Benítez…La Guaira toma fuerte impulso. El ejército naranja ha pisado a fondo el acelerador con una gran contundencia en ataque, ratificando que tienen material para revalidar el cetro campeonil…César Patiño es uno de los grandes prospectos que ven acción en segunda división. El chamito tiene amplio potencial y pertenece a Llaneros…EL JUGADOR con más temporadas en la NBA es Vince Carter con 22 entre 1998 y 2020, jugando 1.541 cotejos, le sigue en el orden Robert Parish…espectacular ha estado Luka Doncic con el combinado de Eslovenia en las Olimpiadas de Tokio…El ascendente Ángelo Cisneros inicia carrera en Europa con el Flyers Wels de Austria. Viene de promediar 13.3 puntos, 9 rebotes y 1.2 asistencias con Diablos de Miranda en la Súper Liga…Harold Cazorla jugaría para Cocodrilos. Fuerte el rumor de que Carl Herrera seria el nuevo técnico de los saurios. Mientras que Guaiqueríes mantiene adelantadas las conversaciones con el estratega argentino Silvio Santander…Como produce basqueteros de nivel la parroquia Macarao de la gran Caracas, quien no recuerda a Henry Rangel y recientemente Heissler Guillent, Nilson Carabali y Yohanner Sifontes, como diría el apreciado lector Carlos Rueda, una cuna de grandes talentos…FERNANDO TATIS todo un fuera de serie con los Padres de San Diego. El dominicano, quien es una de las grandes estrellas del certamen, se convirtió en el pelotero más joven en arribar a 50 cuadrangulares y 50 bases robadas. El nativo de San Pedro de Macorís, es un campocorto bastante espigado ya que mide 1,91…El average colectivo de los Astros de Houston, de los mejores en las Grandes Ligas, jugando un rol protagónico el desempeño de José Altuve…Un 23 de junio del 2008, Félix Hernández dispara un Grand Slam ante Johan Santana, hecho curioso entre dos lanzadores nativos. Hacia 37 años que un pítcher de la Americana no efectuaba dicha hazaña. El valenciano tenia para aquel entonces 22 años, esto ocurrió en Nueva York cuando los Marineros visitaban a los Mets, cuando logró conectar una recta alta a 94 millas por hora que fue a parar al jardín central…MUY ACERTADO el amigo Reyes Alamo cuando se refiere al tenista Rafael Nadal y al exciclista Miguel Indurain, a los que calificó como los dos monstruos del deporte español y yo le comente que le habían faltado Pau Gasol, Ricky Rubio, Sito Pons, Marc Márquez, Fernando Alonso, Iker Casillas, Fernando Hierro, Raúl González y Pedro “Perico” Delgado…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.