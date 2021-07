Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

Si el Madrid quiere hacerse de los servicios del veloz atacante francés Kylian Mbappé, deberá invertir una suma cercana a los doscientos millones de euros…El alemán Tony Kroos, baluarte de los merengues puso fin a su ciclo con el combinado alemán, donde jugó 106 encuentros, incluyendo tres mundiales, debutando con los germanos un 3 de marzo de 2010. El volante nativo de Greifswald, se retira bastante joven del elenco teutón, ya que apenas tiene 31 años. “Es un gran y elegante jugador, pero en la Eurocopa fracasó, ya que no pudo liderar al equipo”, escribió recientemente Lothar Matthaus en su leída columna que publica Sport Bild, una prestigiosa revista deportiva semanal con sede en Hamburgo…Lionel Messi comanda la lista de favoritos para ganar el Balón de Oro. El astro argentino ha brillado con el Barcelona y con la selección albiceleste…Juan Falcón aquel recordado goleador de la década pasada, actualmente esta enfocado en sus negocios de su finca y venta de ganado. “El fútbol me dio cosas importantes y lo fundamental es trabajar duro para seguir creciendo en todos los sentidos. Ojala algún día nuestra Vinotinto clasifique a un Mundial”, dijo el “Tigre”, nativo de Acarigua, quien tuviera importantes actuaciones en el Portuguesa, Llaneros, Trujillanos, Zamora y Deportivo Lara. Juancito, todo un personaje dentro y fuera de las canchas, ha dejado un legado importante, siendo muy admirado en todos los rincones de la geografía nacional…Maurice Cova se afianza como uno de los líderes del Deportivo Táchira. Es un jugador clave en el esquema del técnico Juan Domingo Tolisano. Es inteligente, de mucha movilidad, que le pega bastante fuerte a la pelota. En cada duelo se brinda integro con la misión de ganar siempre. “Hay un plantel interesante, hecho para grandes cosas. Vamos por buen camino”, dijo el mediocampista, quien ha demostrado grandes destrezas con la pandilla aurinegra, el cual va a cumplir 29 años el próximo 11 de agosto y para el represente un orgullo inmenso defender la camiseta del conjunto de su natal San Cristóbal, específicamente del sector Santa Ana. Los andinos son los líderes del grupo occidental, el más parejo del actual campeonato…Felicitaciones al profesor Jhonny Castellanos, leyenda del Zamora, quien viene masificando el balompié menor en Barinas através de la escuela Cimagol, con sede en la urbanización La Cinqueña…ALVIN ROBERTSON marcó una huella importante en la NBA, específicamente en el departamento de robos de balón. En la 85-65 tuvo average de 3.67, registrando en total 301, la cifra más alta en una campaña, defendiendo la camiseta de los Spurs. Fue un escolta muy rápido, de gran capacidad defensiva para anticipar. Otra anécdota importante es en cuanto a asistencias, teniendo John Stockton el mejor registro en una zafra con 14.5, esto lo hizo en la 89-90 con los Jazz de Utah, el único conjunto con el que jugó entre 1984 y 2003…Alexis Cedres será el entrenador de Centauros para la próxima justa de la Súper Liga. Sus asistentes serán sus paisanos guanareños Johan Piñero y Daniel Hernández. Gestionan los servicios de los aleros Michael Flores y Elder Jiménez. El 15 de agosto inician la pretemporada en el gimnasio Lara Figueroa. Sumaron a Carlos López, Eduardo Ríos y Edixon Figueroa procedentes de Cangrejeros. Varios jugadores han sido colocados en el mercado…El estratega Jorge Arrieta tiene múltiples ofertas, cuatro quintetos se disputan al talentoso estratega marabino, pero la primera opción la tiene la divisa de Monagas…Un gran abrazo para el destacado árbitro internacional Daniel Delgado, quien estuvo de cumpleaños la semana pasada. El valenciano actualmente esta radicado en Estados Unidos. Mientras que el 9 de julio otros fraternales amigos apagaron velitas, me refiero al exitoso editor Néstor Ramírez Paz, el radiodifusor Rafael María Tapia y el ingeniero Ángel Montero, los tres sinónimo de humildad y trabajo, que Dios los siga bendiciendo siempre…EL PELOTERO más joven en jugar en las Grandes Ligas ha sido Fred Chapman, quien lo hizo en 1887, cuando solo tenia 14 años con los Atléticos de Filadelfia…Omar Narváez causa sensación con los Cerveceros de Milwaukee. El receptor maracayero es considerado actualmente como uno de los bateadores más peligrosos de la Liga Nacional…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.