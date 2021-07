Avelino Avancín // Síntesis deportiva

EL NIVEL DE JUEGO de la Eurocopa ha sido superior del que se ha observado en la Copa America de Brasil, con muchos goles y encuentros súper emocionantes, ¿quien se iba a imaginar la temprana eliminación de escuadras como Francia, Bélgica, Alemania y Portugal?.. Los italianos tienen mucho poderío, nos dice Giuseppe Fisetola…Poco que comentar de una Vinotinto que pudo llegar más lejos en la justa amazónica. Admirable el esfuerzo de jugadores que eran suplentes y con gran empuje se multiplicaron en la cancha para batallar con intensidad… Armando Araque es noticia con sus cinco dianas en la presente campaña del fútbol nacional, brillando con la pandilla emeritense…Bernaldo Manzano fue agricultor, albañil y chofer de maquinaria pesada, hizo realidad el sueño de llegar a la selección venezolana, sinónimo de humildad, tal como lo expresa el fraternal colega Tomás Muñoz…Alí Cañas esta muy contento con su amado Portuguesa. “El objetivo es siempre ganar para ir consolidando el proyecto”, dice siempre el estratega merideño. A mi criterio solo les falta un número diez natural que le inyecte más profundidad a la zona media. El rendimiento del delantero paraguayo Adrián Fernández ha sido impresionante, además quiere mucho esta gloriosa camiseta. Hace poco golearon a Estudiantes tres a cero en el clásico 131 entre ambas oncenas. La pareja Soto-Sarmiento destruye todo…Dialogue largo rato con el joven César Patiño presidente del sorprendente Gran Valencia. “Trabajo en equipo, unidad y sacrificio han sido nuestras armas”, me dijo el dirigente. Tienen una nomina muy modesta, de los jugadores con experiencia destacan Dimas Meza, Ángel Osorio y Edgar Jiménez…Para saludar al consecuente lector Andrés Milla, seguidor del conjunto Llaneros, franquicia que fue vendida recientemente y se preparan para iniciar un nuevo capitulo en la Segunda División …MUY DOMINANTE el pitcheo de los Yanquis, entre los mejores en efectividad y ponches, donde Corey Kluber, Luis Severino y Jameson Taillon juegan un papel súper importante…Ronald Acuña sigue caliente con los Bravos…El pelotero con más imparables en la historia ha sido Pete Rose con 4.256…El jugador con mayor edad en conectar un jonron es Julio Franco, quien lo hizo a sus 48 años un 4 de mayo de 2007…Las proyecciones indican que Miguel Cabrera estaría llegando a los quinientos cuadrangulares de por vida en septiembre. A mi juicio lo hará antes del 20 de agosto. Un mes de junio bien productivo al batear superior a 300, en abril ligó para 140 y en mayo 204…CON ONCE títulos Bill Russell es el máximo ganador en la NBA. El pívot lo hizo todo con los Celtics de Boston y actualmente tiene 87 años. Este conjunto obtuvo estos galardones en trece campañas…El basquetero con mas premios como más valioso en finales ha sido Michael Jordan, quien logró esta distinción en seis ocasiones…Tras la victoria de los criollos en el Preolímpico ante los coreanos, la tropa nativa pone su marca en seis triunfos y cero derrotas ante conjuntos asiáticos…Esta semana estuve en contacto con el gran Henry Rangel, ex integrante de Panteras, Toros, Bravos y Gaiteros, otra gran leyenda de la parroquia Macarao, del sector Kennedy en la gran Caracas, de donde también han salido otras estrellas como Heissler Guillent, Yoander Sifontes y Nilson Carabalí, entre otros…FORMIDABLE lo de los nadadores y hermanos Alberto y Alfonso Mestre, quienes representaran a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Tokio en los 50 y 800 metros libres respectivamente…BARINAS, tierra de gente buena y emprendedora, cumplió 444 años el pasado miércoles, entre los barineses universales recuerdo a Rafael Castillo, Virginia Mata, Eladio Tarife, Carlos Bandres, Ricardo Paracuto, Jota Jota Herrera, Héctor Suárez, Carlos Vargas, el doctor Samuel Darío Maldonado,Wolman Linarez, Paúl Trasolini, el recordado tocayo Avelino Herrera, los cantantes Giovanni Bello, Luis Silva, los deportistas Jorge Linarez y Reinaldo Becerra (boxeo), José Peraza, Argenis Salazar, Ramón Flores y Ronald Torreyes (béisbol), Adin Albarrán, Hussein y Jonathan Monsalve (ciclismo), Weston Rojas y Tarsicio Perdomo (baloncesto), Octavio Alessi (natación) y Jordan Osorio, Pedro Ramírez, Ronald Hernández y Erickson Gallardo (fútbol) ….Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.