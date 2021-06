Avelino Avancín // Síntesis deportiva

SE VIENE una nueva era en el Real Madrid. “Fútbol ofensivo y espectacular”, una de las promesas del italiano Carlo Ancelotti, en su vuelta como timonel de los merengues. Comienza a moverse fuertemente el mercado de fichajes en las diferentes ligas… Mis favoritos en la Eurocopa Italia, España, Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra y Suiza…La selección uruguaya se encontró con una bien parada Vinotinto. Los charrúas no andan bien y preocupa que no se reencuentren con la victoria, luego que en la doble fecha solo sumaron empates… Nahuel Ferraresi se fajó con gran intensidad y fue uno de los mejores con los locales. El de San Cristóbal está para grandes cosas y promete brillar en la Copa América que se disputa en territorio carioca…Brasil, Colombia, Argentina y Bolivia, beneficiados. Los pupilos de César Farías mantienen la ilusión y ante los chilenos batallaron como fieras, mientras que los cafeteros remontaron de manera espectacular ante los fuertes guerreros albicelestes… En el balompié local, qué gran nivel el de Moisés Galezzo con Hermanos Colmenares. A sus 40 años se mantiene en excelente forma. “Todos le ponemos un mundo y estamos dando la pelea, hemos podido estar mejor en la tabla. La suerte no ha estado de nuestro lado. He trabajado muy duro”, indicó el recio defensor nativo de Barranquilla, un 19 de marzo de 1981, toda una muralla con la tropa del Poblado… Lala se la tiene aplicada al Caracas, mostrando coraje, oficio y pundonor. Increíble pero cierto, los guayaneses le han ganado sus dos duelos a los rojos del Ávila… Portuguesa ante Deportivo Táchira, choque de trenes en San Cristóbal, con dos grandes estrategas frente a frente como José Alí Cañas y Juan Domingo Tolisano. Los rojinegros de Acarigua presentan nueva cara, tras la incorporación de 19 nuevos fichajes, más el respaldo de una junta directiva seria y puntual. A propósito que grata noticia para los seguidores del carrusel negriamarillo, la incorporación del legendario y buena gente Andrés Paz a su cuerpo técnico. El referido es toda una institución en esta divisa, con la que se brindó integro, dando el alma como un caudillo en la zaga central. Éxitos hermano querido…EQUIPAZO el que tienen los Brooklyn Nets apuntalados por el experimentado Kevin Durant y el refuerzo de lujo, James Harden, un basquetero veloz, potente, preciso y con fuerza para fajarse en la zona de la pintura… El récord de más triples en una campaña de la NBA lo tiene Sthephen Curry, quien en la 2015-2016 fabricó 402, con un porcentaje de acierto de 45 por ciento…Paúl Gasol es el artillero que tiene mejor promedio desde la lejana línea en una zafra, cuando en la 2016-2017 tuvo porcentaje de 53.8 al irse de 104-56… David Cubillán disfrutó al máximo su rol como uno de los líderes de Trotamundos de Carabobo. El veloz base ya lleva 10 campañas con el expreso azul. “Me siento orgulloso de vestir esta camiseta y ser campeones, es un grupo donde hay mucha química”, confesó. Lo que ofrece el marabino en la cancha es bien atractivo, ya que representa liderazgo y calidad. El título conquistado recientemente es algo súper especial para el piloto internacional… SERÁ IMPORTANTE el aporte que hagan José Moreno y Jackson Melían, como integrantes del nuevo cuerpo técnico de los Tiburones que comanda Dennis Malavé…Jugadores que andan al rojo vivo en las Grandes Ligas en ofensiva, Nick Castellanos y Jesse Winker, una dupla letal con los Rojos, Mike Trout, Yuli Gurriel, Vladimir Guerrero, Yermín Mercedes, Brandon Nimmo y el venezolano Ronald Acuña…Ritmo demoledor del torpedero de los Yanquis, Giancarlo Stanton en la serie contra los Mellizos… UN GRAN ABRAZO para Antonio Esparragoza, excampeón mundial pluma de la Asociación Mundial de boxeo, toda una leyenda en su natal Cumana, fiel lector de la columna y paisano del excelente amigo y cronista Cristóbal Guerra, de igual forma para Jonathan Laurents destacado ex futbolista venezolano, quien se radicó en Estados Unidos, al igual que el basquetero caraqueño Manuel Berroterán, de cumpleaños recientemente, Juancito Delgado un guanareño universal, el historiador Javier Cassu, Eleazar Barros, Orlaida Acosta y para Carlos Rueda en la capital de la República… Se terminó el espacio… Mis respetos para todo el país.