Avelino Avancin // Síntesis deportiva

UN VERDADERO aniquilador de gigantes se convirtió el conjunto del Atlético de Madrid en la liga española, destronando el favoritismo de azulgranas y merengues. Soberbia actuación para Luis Suárez. El charrua fue autor de 21 anotaciones y formó una gran dupla en el ataque colchonero junto al argentino Ángel Correa. El uruguayo se comportó como un guerrero que nunca se dio por vencido. El juego colectivo fue otra de las claves para la tropa rojiblanca de Diego Simeone…Una de las grandes hazañas del fútbol mundial, la que acaba de lograr el polaco Robert Lewandowski, el artillero estrella del Bayern, tras superar la marca de 40 goles en la Bundesliga que tenia Gerd Muller desde 1972, ratificando que es uno de los mejores del planeta en esta posición …Wilker Ángel, el luchador central trujillano ya se despidió del Akhmat Grozny de Rusia, tras terminarse su contrato, así que se encuentra totalmente libre y buscará escalar a un campeonato de mayor nivel. Ya tiene varias ofertas……Gerson Chacón jugó 418 partidos con el Táchira, ganó seis títulos y jugó 17 duelos con la Vinotinto. En sus tiempos era un lateral de buena proyección y potente pegada. Su hijo, que lleva su mismo nombre, también busca triunfar en las filas de la pandilla aurinegra, y con tan solo 17 años, ya comienza a impactar…Vienen tiempos mejores en la oncena carabobeña, tomando en cuenta que Giuseppe Palmisano es un dirigente exitoso y trabajador incansable, de calidad comprobada. Tiene 50 años y es un gran amante del deporte, hombre de familia y honesto en todo, tal como lo expresa también Nelson Jiménez. La directiva anterior era un verdadero desastre a nivel gerencial… Zamora es un conjunto intenso del mediocampo hacia arriba. Richard Figueroa ha comandado el ataque blanquinegro. Otra bujía ha sido Romeri Villamizar, un volante atrevido y de gran calidad técnica. Que emotivo gesto el de un grupo de hinchas al colocar unas fotografías en la tribuna al frente de la principal de los ex jugadores Jhonny Castellanos y Rubén Benítez, dos emblemáticos que dieron el alma con la furia llanera. Que Dios les siga dando mucha salud. Se viene esta semana el gran clásico donde el renovado Portuguesa espera con sus garras afiladas a los marqueses. El ejercito de Alí Cañas sigue encendido en la carretera, tras doblegar al Zulia en un día inolvidable para el ascendente crack Cristian Ramírez…Que magistral anotación la de Francisco Uviedo, en la victoria de Hermanos Colmenares ante el colista Trujillanos. Fue su primer gol en el profesional. “Súper agradecido y muy feliz, seguimos sumando”, dijo el enganche del barrio Mi Jardín de Barinas. Importante la vuelta de Dolvys Rodríguez y el momento estupendo de Goyito Manzanilla…Mucha tristeza causó la muerte de la señora Bertha García, considerada la fanática numero del equipo Llaneros. La honorable dama fue una mujer amigable, con una impresionante sencillez y calidad humana. Que Dios la tenga en su santa gloria. La muerte es el tránsito natural a la eternidad, pero esta duele bastante. Descansa en paz admirada amiga…MAS TEMPORADAS con 30 puntos o más por encuentro en la NBA las tuvo el legendario Michael Jordan con ocho…Que grandes progresos como estratega ha tenido Manuel Berroterán, quien ha llevado bastante lejos a los sorprendentes Broncos…Los blindados Guaiqueríes ya están en la finalísima y tienen etiqueta de campeones, al parecer no hay quien detenga el potencial de la tribu, que dejó en semifinales a quinteto guayanés…MIGUEL CABRERA ratifica que es el mejor pelotero venezolano de todos los tiempos, me atrevo a pronosticar que antes que culmine junio ya el toletero aragueño estará montado en los quinientos jonrones…Lamentable lo de la lesión del serpentinero Corey Kluber, quien estará fuera de acción por dos meses, luego del anuncio hecho por el manager Aaron Boone. El derecho venia lanzando muy bien y era uno de los principales tiradores, para que los Yanquis aparezcan entre los mejores de efectividad en la Liga Americana…CARLOS LAVADO arribó a 65 primaveras el pasado 25. El piloto caraqueño es uno de los grandes referentes criollos a nivel internacional, tras obtener dos coronas como monarca universal, durante los mundiales de motociclismo de la categoría 250 CC, en 1983 y 1986, con la potente Yamaha. Unos logros verdaderamente apoteósicos e inolvidables. En total fueron 17 carreras las que ganó este ejemplar ciudadano, pupilo de mi buen amigo Humberto Galarza…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.