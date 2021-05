Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

UNA FINAL INGLESA que promete emociones y de pronostico reservado, ya que Manchester y el Chelsea llegan a buen ritmo, tras destronar a los favoritos Paris y Real Madrid, en encuentros donde los clasificados se alzaron para sentenciar a dos grandes, que se estrellaron contra unos muros de acero. El Pep Guardiola quiere seguir haciendo historia…Pedro Ramírez ganó cuatro estrellas con el Zamora, además de la Copa Venezuela. Su papel es clave en Hermanos Colmenares, que han tenido un comienzo bastante aceptable. El crack de Barrancas tiene la misión de sacar jugando a los guerreros del poblado y meter pases precisos para que los delanteros conviertan. Anuard Peláez anda en gran momento. El cafetero hizo sentir su contundencia en el derby llanero…Que gesto tan emotivo, la tribuna norte del estadio “General Páez” de Acarigua-Araure, lleva como nombre Carlos Núñez, uno de los mejores extranjeros que han pasado por el balompié criollo. La información la suministró el joven Ronny González, directivo de la barra Lanceros Rojinegros…Considerado como una de las nuevas joyas del Caracas FC, el jovencito Armando Rivas, nativo de Barinas, ya hizo realidad uno de sus grandes sueños, formar parte del primer equipo del elenco capitalino, el más ganador de títulos, con un total de doce . El ídolo de la urbanización Cuatricentenaria, llega a los rojos del Ávila a petición del profesor Noel San Vicente, quien quedo impresionado cuando lo vio en un campeonato disputado en el sector “Palacio Fajardo” de la ciudad marquesa. El talentoso volante diez, quien cumplió apenas 18 años el pasado 3 de enero, se une a sus paisanos Anderson Contreras y Rosmel Villanueva, con presencia importante en la pandilla caraqueña. “Es un orgullo formar parte de esta divisa, me han tratado muy bien, espero debutar pronto y contribuir para seguir obteniendo campeonatos”, acotó el mediocampista, caracterizado por su alta técnica, visión de juego y potente pegada. Rivas quiere seguirle los pasos al recordado Juan Arango, su ídolo preferido de toda la vida. “Estoy muy sano y listo para jugar donde me pongan. A mi gente le mando muchos saludos, aquí estoy dando la cara por ellos con mucho amor” cerró diciendo el promisorio enganche…Frank Flores, el ascendente estratega del Zulia, es del barrio Panamericano, ubicado en la zona noroeste de Maracaibo. Su meta es triunfar con los petroleros…Un Primero de mayo histórico, marcando la fecha del debut en una televisora nacional para el talentoso amigo William Torres. El orgullo de Acarigua hizo dupla con la súper estrella Carlos Domínguez, ejerciendo funciones como comentarista ….felicitamos a Asdrúbal “Quemaito” Olivares, quien recientemente recibió un merecido reconocimiento en su natal San Cristóbal, por parte de la gobernadora tachirense Laudy Gómez y el director de deportes Ismael Carreño, como integrante de la agrupación de glorias deportivas de Táchira. En sus tiempos como jugador activo era muy admirado por su calidad dentro y fuera de las canchas…350 LANZAMIENTOS en hora y media de entrenamientos ejecuta Fernando Lucena, el gran tirador de los Gigantes de Guayana, de los mejores de la Súper Liga…Grandes progresos ha mostrado con Indios, el alero Jorge Figueroa, orgullo de Caricuao, quien es otro de esos basqueteros que prometen perderse de vista…Guaiqueríes comandado por Heisller Guillent continua arrollador…Que honor para Carlos Arroyo, tras ser designado como nuevo gerente general de la selección de Puerto Rico. El ex jugador de la NBA, defendió con mucha garra y orgullo la camiseta de los boricuas, durante quince años. “Este reto lo asumo con mucha alegría y a seguir dándolo todo por esta hermosa isla”, acotó durante sus declaraciones…PREOCUPANTE el bajón que viene atravesando Miguel Cabrera en las ultimas dos semanas, donde el slugger de Maracay se ha venido ponchando mucho. Otro emblemático pelotero como Albert Pujols fue cesanteado recientemente por su bajo promedio, lo cual considero una gran injusticia…Ya para cerrar la entrega de hoy envío un fuerte abrazo para Víctor José López y Humberto Galarza, mis antiguos jefes en Meridiano, que Dios me los siga iluminando, dándoles larga vida y felicidad… …Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.