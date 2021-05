Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

AL ROJO VIVO se puso la liga española, ya en su etapa crucial. Barcelona perdió una oportunidad de oro tras ser sorprendido por el Granada, donde el guayanés Darwin Machís, se convierte en uno de los verdugos del cuadro azulgrana. Una remontada espectacular en el Camp Nou, para impedir que el elenco de Lionel Messi, se adueñara de la cima. La tropa de Koeman se confió. Por cierto que hay que tener cuidado con el Sevilla, que viene embalado…Jon Aramburu, como mete este joven defensor de apenas 18 años, destruyendo todo lo que consigue a su paso, con una sorprendente fortaleza física para imponerse a los delanteros y un estilo similar al del recordado Charles Puyol. Un zaguero interesante, de los más sólidos de su plantel y de mucho oficio. Un empate que vale oro el conseguido recientemente en tierras paraguayas, donde la pandilla naranja defendió a muerte con mucha orden y multiplicándose por todos los lados de la cancha, para de esta forma meterse en la pelea de su grupo. Los pupilos de Daniel Farías no están desplegando un fútbol espectacular, pero están sacando sus encuentros adelante, buscando avanzar a la siguiente fase de la contienda internacional. “El grupo ha luchado compacto, con mucha unión y perseverancia”, me comento Osnel García, el emblemático preparador físico de los litoralenses….La defensa de Estudiantes de Mérida es muy lenta, como se ha notado la marcha de varios estelares como José Luis Marrufo y Galileo Del Castillo. Otra oncena que anda floja en su última línea es el Táchira, y Zulia con su gran empuje, supo aprovechar al máximo este factor, para pasarle por encima de manera contundente. Frank Flores quiere continuar ascendiendo como técnico de los petroleros, que el jueves reciben al Zamora…Junior Cedeño es una de las figuras que inspira al Gran Valencia, escuadrón que conduce Vladimir “Pomponio” Morales….Trujillanos es la cenicienta del certamen, tienen una plantilla de poca profundidad y han sido arrollados. Se encienden las alarmas en el elenco de Valera…Raúl Vargas, es una pieza de lujo en las divisiones menores del Portuguesa. El gran cazatalentos afina un variado plan de trabajo. Por sus manos han pasado Pablo Bonilla, Esly García, John Marchán, Yeferson Soteldo, John Murillo, entre otros. El dirigente Maiker Frías lo define como un adiestrador muy importante para la organización rojinegra…TROTAMUNDOS DE CARABOBO se fortalece con el pívot Miguel Ruiz, rebotero de calidad comprobada, que viene de rendir bastante en Argentina. El expreso azul suma una pieza de gran valor. El jugador esta listo para dar una demostración de despliegue bajo los tableros. “Siento una alegría inmensa volver al equipo de mis amores”, dijo bastante optimista. Otro que esta casi listo para los valencianos es el desequilibrante base armador David Cubillán…En esta segunda edición hay jóvenes que ya destacaron el año pasado y han ratificado su desarrollo como por ejemplo Garly Sojo, Ángelo Cisneros, Luis Betancourt, Arian Amundaray y Raymond Rada, de los debutantes me ha llamado la atención Winklerman Gómez…EN LAS GRANDES LIGAS, luego de cumplirse el primer mes, veo como los Yanquis se han convertido en una de las grandes decepciones, al igual que Astros. El ataque de los mulos se ha visto muy apagado…Ronald Acuña buscará finalizar esta zafra con 40 jonrones y 40 bases robadas…En Oakland ha sido digna de elogios la soberbia actuación del experimentado Yusmeiro Petit, quien se afianza como el relevista más ganador de la Liga Americana y al momento de redactar esta entrega tenia 1.26 de efectividad…Que productivo ha lucido Omar Narváez, con los sorprendentes Cerveceros de Milwaukee, exhibiendo soberbio promedio de 368…De cumpleaños recientemente don Luis Aparicio y Omar Vizquel. El marabino apagó las 87 velitas y el mago 54. Dos campocortos que dejaron un legado importante…UN RECONOCIMIENTO a la constancia, la exaltación de Ramón Alfredo Domínguez al salón de la fama del hipismo de Estados Unidos, convirtiéndose en el primer criollo que hace realidad esta meta. El jinete de 46 años, nativo de Caracas, desde pequeño era un fanático a las carreras de caballos y dio sus primeros pasos en Villa de Cura estado Aragua, a pesar que su padre siempre se opuso a que fuera jockey…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.