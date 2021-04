Avelino Avancin // Síntesis deportiva

Casi listo el fichaje de Yeferson Soteldo con el Toronto. La sobresaliente actuación del artillero en la Copa Libertadores, ha sido clave en el interés de esta organización. Diferencias con varios directivos del Santos, son las causas de la posible marcha del llanero a la Major League Soccer, donde será compañero de Erickson Gallardo. Los canadienses han venido reforzando sus líneas para aspirar grandes objetivos en la justa norteamericana…La Guaira se fajó con gran intensidad y lucharon unidos para sacarle tremendo empate al poderoso Atlético Mineiro carioca. Los naranjas son el único club de los 26, que juegan en la fase de grupos sin refuerzos extranjeros…Sigue copando la escena Eduard Bello con el Deportes Antofagasta de Chile. Es un jugador de empuje y bastante completo…Muchas sorpresas en el comienzo del torneo nacional. Hermanos Colmenares fue contundente ante Estudiantes de Mérida y Lala se hizo respetar en Puerto Ordaz, para sentenciar a los rojos del Ávila. No hay rival pequeño y los que se confíen, van a sufrir más de la cuenta…Matías Lacava el hábil mediocampista de Academia Puerto Cabello, dice que esta oncena esta para lograr cosas importantes. El extremo es un volante a tomar en cuenta, quien se estrenará cuando tenía 16 años en el estadio Olímpico de la UCV, marcando par de dianas ante Metropolitanos. “Fue un juego inolvidable mi comienzo en el profesional”, señaló esta joya, quien es muy rápido y encarador, muchos lo apodan como el “Messi” venezolano. “El fútbol es mi vida, soy un fiebroso al cien por ciento, espero que remontemos y nos metamos entre los punteros, solo queda seguir trabajando fuerte para bien de todo el plantel”, agregó el chamito, nacido un 10 de octubre del 2002… “En este semestre vamos a apostar al talento joven, tenemos unos muchachos que dentro de poco se perderán de vista”, me dijo el presidente del Zamora, Adeliz Chávez. Por cierto que tiene gran calidad técnica el talentoso y desequilibrante Romeri Villamizar, quien es el que controla los tiempos en el cuadro blanquinegro…En Barinas también conversamos con el emprendedor jovencito Ángel Kook, uno de los grandes seguidores de la furia llanera, desde que era un niño. El sobrino de Tulia cursa la carrera de deportes en la Unellez. Dice que buscaran dar la sorpresa nuevamente…Portuguesa enfila sus baterías con miras al próximo duelo ante Deportivo Táchira en Araure. “Queremos dar un golpe sobre la mesa”, dice el prometedor Ángelo Lucena, uno de los titulares de la escuadra rojinegra. Una lastima que esta confrontación tenga que jugarse a puerta cerrada, el próximo sábado primero de mayo. En acción dos de los más ganadores de títulos. Los fronterizos tienen ocho y los llaneros cinco. Walter Luna, Juvenal Rivero y Carlos Núñez me cuentan que este será un partido bravo y uno de los más atractivos de la próxima fecha… Mis candidatos en la Súper Liga son Cocodrilos, Spartans, Guaiqueríes y Trotamundos…Pedro Chourio no cree en nadie. El alero zuliano sigue mostrando su estela y le dio un recital a los saurios en la batalla capitalina, fabricando un total de 23 puntos. “Queremos ser campeones nuevamente y a eso vamos”, dijo el tirador, quien además viene defendiendo como una fiera, demostrando lo compacto que se encuentra la pandilla que conduce el argentino Pablo Favarel….Muchos basqueteros promesas siguen copando la escena. Gran sensación ha resultado Henderson Ramos con Taurinos, afianzado como eficiente triplero…Luis Germany también se hace sentir con los Centauros…Desde esta columna deseo una pronta recuperación para el entrenador Jorge Arrieta, uno de los grandes en la historia del deporte de los gigantes… Wilson Contreras proyectado hacia su mejor campaña, al igual que Ronald Acuña, quien ya a su corta edad es un genio del béisbol. El jardinero tiene promedio superior a 400, para ser el gran referente de los Bravos de Atlanta…Inmenso Salvador Pérez al imponer record de jonrones con los Reales…Productivo se muestra Rougned Odor con los Yanquis. El camarero marabino ha venido respondiendo. El ataque de los mulos ha estado muy deficiente…Un gran saludo al consecuente lector Carlos Rueda, quien me escribe desde la gran Caracas y es amplio fanático de varias disciplinas…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.