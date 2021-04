Avelino Avancín // Síntesis deportiva

LA VINOTINTO se mantiene en un buen sitial en el ranking universal, al ocupar el puesto treinta. El mal comienzo en las eliminatorias suramericanas podría pasar factura nuevamente en las aspiraciones de clasificar por primera vez a la contienda mundial…Clarence Seedorf, el siempre recordado jugador holandés, arribó a 45 años el pasado dos. Ha sido el único jugador en la historia en ganar la Champions con tres conjuntos distintos, lo hizo con el Ajax, Milán y el Real Madrid…Christian Tony ha venido haciendo un trabajo aceptable desde la presidencia de Estudiantes de Mérida, organización que cumplió cinco décadas, ya que en cuatro años ha logrado que la pandilla emeritense vuelva a estar presente en eventos internacionales, lo cual era un gran anhelo de los hinchas andinos. El talento andino ha tenido gran pasantía por la escuadra, por citar a algunos menciono a Rene Torres, Rubert Moran, Ildemaro Fernández, Leonel Vielma, (técnico actual), Gabriel Urdaneta, Ricardo Milillo, Jesús “Chuy” Vera, Alejandro Araque, entre otros y como dirían Naboth Gavidia y Tano Di Biasi, una institución con una historia muy hermosa. Otro escuadrón leyenda como Portuguesa cumplió 49. El penta no tuvo infancia y nació grande, siendo uno de los más ganadores en la década de los 70 y ahora busca revivir viejas glorias con nueva directiva, encabezada por Maiker Frías. “Vamos con todo, con un cuadro totalmente renovado a buscar la sexta estrella para que volvamos a ser grandes”, dijo optimista. Recuerdo que el pasado cuatro se cumplieron 42 años del estreno del mundialista brasileño Jairzinho con la gloriosa camiseta rojinegra….Abrazo gigante para el siempre recordado Juan Manuel Mouro, fiel lector desde Montevideo (Uruguay), quien no recuerda sus extraordinarios actuaciones con el antiguo Sport Marítimo, sobre todo en la temporada 91-92, cuando fabricó 24 dianas, 20 en el campeonato local y 4 en Copa Libertadores. Me vino a la mente aquel golazo de palomita en 1990 para sentenciar al Táchira y ganar el torneo. Todo un caballero dentro y fuera de las canchas. “Tengo muy bonitos recuerdos de allá, espero trabajar como técnico en algún plantel y llevar adelante muchos proyectos”, dijo Juancito, al que siempre en las crónicas le colocaba como sobrenombre “torbellino charrua” y ha tenido varias ofertas para dirigir….LOS TOLETEROS criollos coparon la escena entre 2010 y 2017, ganando ocho títulos de bateo de manera consecutiva por intermedio de Miguel Cabrera, quien obtuvo cuatro, tres para José Altuve y uno para el marabino Carlos González… “Ozzie Smith y Omar Vizquel han sido los mejores campocortos de la historia”, palabras de Derek Jeter. Con el también coincide el pana Jonás Rivero…COCODRILOS muestra sus garras afiladas en la continuación de la Súper Liga. Los saurios aumentaron su poder tras la incorporación del rebotero Néstor Colmenares, una figura de lujo, quien junto a Gregory Vargas y Luis Bethelmy son firmes candidatos a destronar al campeón Spartans…Elvis Báez copa la escena a nivel individual. El artillero se ha convertido en el líder de Trotamundos…Jesús “Moñito” Contreras, hombre humilde, laborioso y amante del deporte de los gigantes estuvo recientemente de cumpleaños, que Dios te siga dando mucha salud hermano querido. Muy emotivas las palabras del gran Douglas Barinas…GRANDES PROGRESOS del ciclista Orluis Aular, quien actualmente milita con el Caja Rural de España. Este pedalista nació un 5 de noviembre de 1996 en Nirgua estado Yaracuy y promete mucho en esta exigente disciplina. Ya esta clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio. Se considera un corredor de media montaña y tenia varias metas, pero lamentablemente la pandemia se le atravesó en el camino. Cabe destacar que desde la época de José Rujano y Jackson Rodríguez, Venezuela no tiene un atleta de ruta que lo represente en las grandes competencias, las cuales se desarrollan en territorio europeo…QUE GRAN HAZAÑA la de Gabriela Brito y Norisbeth Agudo, quienes se coronaron campeonas durante el suramericano de voleibol de playa disputado en la capital chilena. Las chicas batallaron con gran intensidad para derrotar en la gran final a las argentinas Ana Gallay y Fernanda Pereyra dos sets por uno…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.