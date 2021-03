Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

OVACIONES DE IDOLO las que recibe Joel Graterol en Colombia. El joven portero carabobeño hace gala de sus grandes reflejos felinos para brillar con el America de Cali. En la rama femenina y con este

mismo club ha copado la escena Joemar Guarecuco, la barinesa pupila de Freddy Ovalles, es una artillera fue de serie…Gran aporte el que vienen haciendo Darwin Machis y Yangel Herrera para el Granada español. Ambos han sido claves para esta oncena. La justa ibérica esta que arde, con una pelea muy intensa entre el Atlético de Madrid que ha venido resistiendo los embates del Barcelona de Lionel Messi…El súper prospecto Wikelman Carmona se unió al Red Bulls de Nueva York y promete formar una gran dupla junto a su compatriota Cristian Cáceres…El Deportivo Lara se fajó como los grandes ante el Santos de Brasil, uno de los grandes del continente. Los barquisimetanos pelearon con gran intensidad en ambos duelos. Esperan seguir representando a Venezuela en Copas Internacionales, tal como lo dice el estratega Martín Brignani…36 años narrando goles lleva Rodolfo Sarmiento. Un 24 de marzo de 1985 fue su estreno cono relator. Un abrazo para este personaje actualmente radicado en Bogota…Productiva labor de Carlos Araujo como preparador físico en el Portuguesa. En el amistoso ante los larenses anduvieron volando. “Los muchachos andan muy bien y esto me alegra mucho, nunca bajaron el ritmo”, dijo el timonel José Alí Cañas, quien espera darle muchas alegrías a la exigente hinchada de la renovada tropa rojinegra. El conjunto cinco estrellas tiene deseos de triunfo…NOMBRES A SEGUIR en la venidera edición de la Súper Liga, por citar a varios que prometen citamos a Arian Amundaray, Garly Sojo, José Ascanio, Luis Germani, Raymond Rada, Ángelo Cisneros y Grendy Correa…El dominicano-estadounidense Derek Baker es el nuevo timonel de Centauros que también va a contar con Héctor “Pepito” Romero, dato aportado por el profesor Carlos Enrique Hernández …Jorge Rondón y Julio Bolívar le inyectan experiencia a los Cangrejeros de Monagas. Asa Acosta y el joven Emmanuel Chourio son otras de las nuevas incorporaciones….DOS GRANDES LEYENDAS del deporte nacional estuvieron de cumpleaños el pasado 24, me refiero a Gabriel Estaba y a Wilson Álvarez. El “Jabao” carupanero arribó a 54 y el serpentinero marabino a 51. Estaba ha sido uno de los mejores basqueteros de la historia. En 22 campañas en nuestra tierra disputó un total de 801 encuentros, fabricando 12.796 puntos, la quinta mejor marca de todos los tiempos, incluyendo 1.195 cestas triples, capturando 3.303 rebotes, 1.749 asistencias y 1.704 balones ganados. Con la selección criolla vivió grandes momentos, mientras que el zurdo y figura emblemática de las Águilas, fue el venezolano numero 54 que llegó a las Grandes Ligas, lanzando un no hit no run con los Medias Blancas de Chicago ante los Orioles de Baltimore. Ha sido el único nativo que ha ganado la triple corona de pitcheo, esto ocurrió en la zafra de 1992…EL CONJUNTO de voleibol masculino cuenta con una aguerrida escuadra para afrontar los Juegos Olímpicos. Muy optimista se encuentra el entrenador Ronald Sarti. Los nativos forman parte del grupo A y medirán fuerzas ante escuadrones de amplio poderío como Irán, Polonia, Italia, Canadá y los anfitriones japoneses. A propósito que el capitán de la pandilla patriota José “Chema” Carrasco, es uno de los más experimentados de la plantilla. El levantador de 31 años, ha pasado por varios circuitos de prestigio como Finlandia, Líbano, Chipre, Rumania y Emiratos Árabes. “Vamos con todo, poco a poco he levantado el ritmo”, indicó el espigado atleta nacido el 20 de mayo de 1989 en San Felipe… ENCENDIDO Asdrúbal Cabrera en la pretemporada con Arizona. El polifuncional pelotero tiene promedio superior a 340. Esta será la décimo quinta campaña para el infielder anzoatiguense, quien a sus 35 años se mantiene en óptimas avelinocondiciones…AFECTUOSO SALUDO para el príncipe Andri Osorio y para su distinguida esposa la profesora Olivia, quien nos sigue desde Panamá…El prestigioso ingeniero en sistemas Carlos Manuel Bandres, es un lector consecuente desde la encantadora Republica Dominicana…También para Edgar Alexander García Arcila y Miguel Linares desde el estado Trujillo…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.