Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

LA CHAMPIONS ya en fase de cuartos de final sin los dos mejores jugadores del mundo. Pocos se imaginaban que Lionel Messi ganador de seis balones de oro y Cristiano Ronaldo (cinco), iban a quedar fuera de carrera. El Paris es el amplio favorito. Los galos lucen compactos y se encuentran en un nivel bastante alto, apuntalados por el joven Kylian Mbappé, quien es un delantero sensacional, genial y goleador….Aun no se conoce la fecha oficial del comienzo del torneo venezolano, ya que muchos clubes aun no han comenzado de lleno a trabajar. Los consecuentes lectores Jalet Izzi y Andy Maldonado dicen que ya basta de tanta desorganización…Dejar en alto los colores criollos en los próximos compromisos internacionales, norte de la selección nacional sub-17 que dirige el profesor Frank Piedrahita. El Suramericano sería a principios de septiembre en Ecuador, si la pandemia lo permite…El experimentado mediocampista creativo Alejandro “Lobo” Guerra formara parte del conjunto Delfines del Este, en el campeonato de Republica Dominicana, que se inicia oficialmente el 17 de abril. Varios jugadores nativos presentes en esta contienda…Ángelo Lucena es una de las grandes referencias del Portuguesa. El prometedor crack de 18 años entrena fuertemente para ayudar a su escuadra. “Estamos para grandes cosas y no hay excusas para fracasar, han llegado figuras de mucho recorrido que han puesto más sólido el plantel”, dijo el nativo de Acarigua, quien viene de una sobresaliente actuación en el pasado certamen cuando le correspondió jugar en Barinas…Andrés Maldonado es uno de los nuevos lideres del Atlético Venezuela. El recio defensor de 1,89 de estatura se pone a tono durante la pretemporada. “Estoy feliz de volver y las expectativas siempre son las mismas, dar la pelea y luchar por un cupo internacional, me siento muy agradecido con los dirigentes y hay buena competencia línea por línea”, indicó el hijo de Saúl, quien tiene 26 años y se caracteriza por ser un guerrero en la ultima línea. El morocho heredó grandes herramientas de su progenitor…Bárbaro el gran rendimiento de Joel Graterol con el America de Cali. El portero anda en uno de sus mejores momentos de su carrera. Por cierto que dos grandes cancerberos estuvieron de cumpleaños recientemente, me refiero al gran Franco Fasciana, el orgullo del estado Monagas y el siempre admirado Daniel Francovig, quien fuera un referente importante en las filas del Deportivo Táchira…HEROES DE FALCON listos para la Súper Liga. Rafael “Chamo” Pérez comanda esta plantilla y promete estremecer las mallas del Parque Miranda con sus triples estupendos. El alero anda de lo más entusiasmado ante este nuevo reto, al igual que el asistente técnico Ludwing Irazabal. Pérez es el capitán del club y junto a Jackson Zapata serán los bastiones principales. El prospecto Víctor Hurpon promete perderse de vista .El estratega Mario Andriolo ha venido inyectándole mentalidad ganadora a estos guerreros. “Vamos con todo, queremos estar entre los mejores”, declaraciones de Sony Reyes gerente general de esta escuadra debutante… El partido inaugural será entre el campeón Spartans ante Cocodrilos. Por cierto que el rendidor alero Pedro Chourio dice que tienen una fuerte plantilla para revalidar el cetro…Rubén Magnano una de las voces más autorizadas del baloncesto en el continente, es una pieza de lujo para estar al frente de Uruguay, además de ser el director de todos los combinados charruas de las diferentes divisiones. “Las categorías formativas son la base de todo, de allí la clave del progreso”, dijo recientemente. Un de las nuevas sensaciones uruguayas es el jovencito Agustín Ubal, un base armador de apenas 17 años, dotado de amplio potencial, quien forma parte del plantel sub-18 del Barcelona español. El nuevo técnico trabaja sin desmayar. Entre sus logros más importantes con el combinado argentino destaca la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. “Tenemos mucha ilusión de lograr objetivos importantes y que los nuevos talentos logren consolidarse”, agregó…LA META de Ronald Acuña es aportar para que los Bravos digan presentes en la Serie Mundial. En la zafra anterior estuvieron a solo un encuentro de cristalizar dicha meta. El guaireño se ha visto en óptimas condiciones durante las prácticas, de acuerdo a lo expresado por el manager Brian Snitker…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.