Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

FREDDY ROSAS deja un vacío profundo. Una enorme tristeza invadió mi alma cuando la noche del miércoles recibí la llamada del fallecimiento de este extraordinario y famoso periodista. Una persona noble, generosa, servicial, que le tendía la mano a todo el mundo. El veterano cronista del fútbol se mostraba contento cuando ayudaba a alguien, con su inmensa calidad humana y amplia sonrisa. Recuerdo los paseos inolvidables por Sabana Grande, el Paraíso, Quinta Crespo, el Junquito y la avenida San Martín, cuando siempre frecuentábamos el Bloque De Armas a visitar a varios amigos. Tuve el honor de conocerlo en el estadio “General Páez” de Araure, cuando yo tenía apenas 17 años. Con el pasar del tiempo hicimos una bonita amistad y lo trate como un padre durante más de tres décadas, nunca te olvidare mi apreciado viejo, todas las cosas que he logrado en la vida fueron gracias a ti, algún día nos encontraremos por allá en el cielo, donde debes estar compartiendo con varios de tus panas como “Pollo Ronco” Sandoval, José Visconti, Humberto “Beto” Perdomo, Enrique “Chichi” Hurtado, Rafael Mujica, Rubén Mijares, Daniel Nicolack, entre otros, que te apreciaban una enormidad. Muchas gracias a Alí Cañas, Jesús García Regalado, Manuel Todea, Frank Piedrahita, Carlos Núñez, Dimas Salcedo Nadal, Pablito Rondón, Héctor Cordido, César “Nanu” Díaz, Tomas Muñoz, Juancho Méndez, Gerardo Blanco, Apolinar Martínez, Armando Naranjo, Francisco “Pancho” García y a José Baroja, por sus palabras de aliento. Te amare eternamente buen maestro, un personaje digno de admirar en todo el sentido de la palabra y gran amante del balompié nacional, muy adorado en los diversos escenarios que visitaba. Como extrañare nuestras conversaciones todas las noches vía telefónica, tus consejos, cuando me echabas la bendición y me pasabas buenos datos para la columna, recordando cuando me dabas informaciones de hipismo, va a ser muy difícil borrarte de mi corazón. Mis palabras de condolencias para Jonatan y Freddy Alberto. Eras feliz ver que las personas se superaban. En mi pueblito de San Nicolás, Guanare, Acarigua y Barinas, la pasabas calidad, al igual que en el resto del gigante llano. Tu humildad no tenia limites. Vuela alto al encuentro con la vida eterna, permanecerás siempre vivo en el recuerdo de esa multitud que te quería en su justa dimensión humana, agradecido por tantos momentos que compartimos. Descansa en paz y que Dios te tenga en su santa gloria…Me cuentan que los refuerzos paraguayos fichados por el Portuguesa son de gran nivel. “Llegamos a un conjunto con un gran historial y queremos aportar para que sean campeones, se esta armando un plantel bien competitivo y estamos a la orden del entrenador para dar el máximo por esta camiseta”, indicaron bastante optimistas los jugadores guaraníes Adrián Fernández (delantero) y Samuel Cáceres (central)….Deportivo Táchira con mucha juventud en su plantilla. El estratega Juan Domingo Tolisano tiene como objetivo conquistar la novena estrella para la pandilla aurinegra…JORGE ARRIETA quiere buscar nuevas piezas para fortalecer a Cangrejeros de Monagas rumbo a la Súper Liga. El estratega zuliano sumaría a basqueteros que sean completos y se adapten a las necesidades de la tropa oriental…El alto mando de Trotamundos gestiona los servicios de David Cubillán, Dwight Lewis y Jhornan Zamora, un trío de amplio potencial…MIGUEL CABRERA tiene varios retos en la temporada que se avecina de las Grandes Ligas. El aragueño seguirá haciendo meritos para ser exaltado al Salón de la Fama, ya que esta a solo 134 imparables para llegar a los 3000, 13 jonrones lo separan de los 500 y le faltan 43 choques para arribar a los 2500. Ha llegado en gran forma a los entrenamientos….GRAN SALUDO para los conductores del programa “Deporte Total” transmitido por la estación GIGA 98.3 FM, más potente y deportiva, todos los domingos de dos a cuatro de la tarde, cubriendo los estados Táchira, Zulia, Mérida y parte de Trujillo, con Ángel Vásquez, Fernei Betancourt Hurtado y Abel Álvarez, el relator de la alegría…Un abrazo para los consecuentes lectores Roberto Soto, Gustavo La Riva, Germán Bueno, Wilfredo Legones, Jonás Rivero, el abogado Carlos Eduardo Herrera, también para Carlos Chapón, seguidor eterno de los Tiburones de La Guaira…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.