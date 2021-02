Avelino Avancin // Sintesis Deportiva

CADA DIA más cerca del título el Atlético de Madrid. El goleador charrua Luis Suárez, es la brújula que mueve al elenco colchonero, bajo la conducción del estratega Diego Simeone. Los demás rivales la tienen súper complicada para alcanzar a estos guerreros…Táchira tiene el favoritismo en el grupo A, Caracas y La Guaira prometen copar la escena en la llave B y en la C, Mineros se presenta como el más fuerte. Los litoralenses vienen formando un férreo muro defensivo, tras fichar al experimentado defensa central Henry Pernia, quien llega cargado de mucho optimismo a la pandilla naranja. El pupilo de Renzo Di Vicenzo se entrega en la cancha, además de ser súper humilde, siempre va de frente. Otro fichaje que promete mucho es Francisco Pol, quien tiene amplio recorrido….Son múltiples las ofertas que tiene el volante creativo Pedro Ramírez. Hasta de Europa al preguntado por el crack nativo de Barrancas, una de las bujías del Zamora, institución que por ahora no puede fichar jugadores, por órdenes de la FIFA, ya que existen muchas demandas por incumplimiento de contrato con varias de sus fichas…Trabajo y más trabajo promete Leonel Vielma con Estudiantes de Mérida. Los emeritenses entrenan fuertemente en la continuación de la exigente pretemporada…A sus 90 años, José “Pepito” Hernández, se mantiene bastante saludable en Valencia. Fue entrenador de la selección nacional y copó la escena cuando tuvo al antiguo Deportivo Portugués, que en nuestro circuito tiene la marca de más juegos seguidos sin perder con 27…Jesús “Chiki” Meza y Richard Blanco aportan experiencia a la Academia Puerto Cabello. El técnico Carlitos Maldonado asume las riendas a finales de este mes, ya que se encuentra visitando a su hija en España…Rafael Bravo nos sigue desde Colombia, fue un excelente arbitro, orgullo del estado Barinas. Otros panas quienes viven en la vecina nación cafetera como Jhonny Alejos y Wilfredo Legones destacan el nivel del torneo neogranadino…Francisco Enrique Vega, el popular “Chemo” siempre nos escribe desde Lima y pregunta mucho por el destino del Llaneros de Guanare…Le envío muchos abrazos a Jonatan Rosas y a Carlos “Cayoyo” Domínguez, radicados en la encantadora Miami…A LOS SEGUIDORES DEL BASQUET, ¿Sabias Que Marinos es el conjunto más ganador con once campeonatos?, siguen al acorazado oriental, Trotamundos y Guaiqueríes (8), Cocodrilos (6) y Gaiteros (4)…Otras anécdotas es que el entrenador con más victorias en una campaña es Néstor Salazar con 37, logradas en el 2008 y el legendario Sam Shepherd es el jugador con más asistencias con un total de 4.595. En rebotes se mantiene en la cima el gigante guariqueño Richard Lugo con 6.036 capturas, escoltado por Axiers Sucre 5.370, Tomas Aguilera 4.421, Omar Walcott 4.343 y Luis Julio 4.286…José Luis Prieto Camacho, gran amante del deporte de los gigantes, nos comenta que quedo sorprendido por el buen nivel de la Súper Liga, contienda que arranca a finales de marzo. Por cierto es posible que se una el expreso azul, ya que al parecer Cóndores del Zulia no será de la partida…Informa el profesor Edgar Rivero que el baloncesto menor ha venido tomando auge en la localidad de Acarigua-Araure. Destaca que recientemente se desarrollo un festival en categorías menores con la participación de los conjuntos del barrio Paraguay, 24 de julio, Esteller y la Academia Rithard Bolívar, esperando que se sumen a las actividades, las escuelas Jesús María Colmenares y la Toño Mendoza de Baraure. “De aquí van a salir grandes estrellas”, dijo Rivero bastante optimista…MANNY PACQUIAO ha sido uno de los mejores peleadores en la historia del boxeo. El filipino nacido un 17 de diciembre de 1978, es el único que ha logrado nueve títulos en ocho categorías diferentes, pasaran muchos años para que vuelva a aparecer otro pugilista de su jerarquía. De 71 peleas obtuvo 62 victorias, 39 de ellas por nocaut, 7 derrotas y 2 empates…DECEPCIONANTE lo de Caribes en la Serie del Caribe, lo cual refleja el bajo nivel competitivo del pasado torneo local. Una actuación muy opaca la de los indígenas, muy similar a la que tuvo Tiburones hace 35 años en este mismo escenario. Por cierto que ya varios peloteros criollos estarán viajando para reportarse a sus respectivas escuadras, con miras a la próxima campaña de las Grandes Ligas…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.