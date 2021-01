Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

ALAIN BAROJA desea tener un exitoso 2021. El portero caraqueño, entrena a doble turno con el Delfín de Ecuador, plantel que estrena a Paúl Vélez, como nuevo entrenador. El referido dirigirá a su sexto equipo en tierras meridionales y espera que el criollo sea figura. El golero dijo sentirse bastante bien y muy feliz tras haber sido tomado en cuenta nuevamente para defender a la Vinotinto, en la continuación de las eliminatorias suramericanas…Atraso con los pagos a seleccionadores. José Peseiro recientemente había anunciado el reclamo de sus honorarios y también hay deuda con el ex timonel sub-20, José Hernández. Por cierto que aun no se sabe cual fue la causa de su salida de este combinado. Se dice que no se quiso prestar para llevar jugadores de varias academias y por esto le pasaron factura. Es casi un hecho que asuma las riendas del Atlético Venezuela…Problemas extradeportivos originaron la salida del mediocampista Carlos Cermeño del carrusel aurinegro. El nativo de Maturín ha venido trabajando para estar en óptimas condiciones…Cargado de mucho entusiasmo, llega el cancerbero Luis Romero a la tropa de Portuguesa. El oriundo de Turén expresó que el reto es inmenso con el conjunto de su tierra natal. “Estamos para grandes cosas y entrenando muy unidos”, indicó el ex Zamora y Mineros…Deseando una pronta recuperación para Rubén Bachini y Paulo César Yaburu, quienes se encuentran quebrantados de salud. “Con la ayuda de Dios pronto van a estar bien”, cuenta desde San Cristóbal Adolfo “Pocho” Ferraresi, recordado atacante por su gran pasantía por el balompié criollo y padre de Nahuel, un zaguero que ya empieza a perderse de vista a nivel internacional…Una verdadera lastima lo de Trujillanos, al final se cayó la negociación con Rafa Santana. La situación financiera se torna alarmante y es probable que los guerreros de la montaña no participen en la zafra que arranca el 4 de abril…Desde Acarigua el exitoso empresario Juan Pedro Alzuru destaca el buen momento de su paisano Yeferson Soteldo, con el Santos brasileño. El gambeteador es uno de los candidatos a más valioso de la Copa Libertadores…Gran saludo a Evelio Vargas que nos sigue desde Bogota, al consecuente lector José Francisco Benítez, quien escribe desde Carolina del Norte (Usa), de igual forma a Giancarlo Hernández Valentini, siempre con buenas anécdotas y datos importantes, un abrazo para el orgullo del estado Trujillo Fernando Bravo, apreciado colega que estuvo recientemente de cumpleaños, también para Gustavo La Riva, Alfredo “Pirata” Ferrer, Miguel Linarez y Abidan Castellanos, que se lució con tremendo discurso…FINAL PAREJA. El cuadro de Cardenales buscará su tercera corona de manera consecutiva para igualar a Leones y Tigres, que han sido los únicos clubes en lograr este objetivo. El efectivo pitcheo abridor y el poder de varios de sus toleteros, son las armas principales de la pandilla barquisimetana, mientras que los indígenas quieren vengarse y se han convertido al igual que los pájaros rojos, en los mejores elencos de la década pasada…El siempre admirado Víctor Davalillo ocupa el primer lugar en el departamento de hits conectados en nuestra pelota, con un total de 1505 imparables conectados en 1282 juegos entre 1957 y 1987, tres décadas bastante fructíferas para este pelotero, en el segundo peldaño aparece Robert Pérez, con 1372 estacazos en 1301 encuentros desde 1988 hasta 2015…PROSIGUEN los preparativos para la próxima edición de la Súper Liga de baloncesto. Entre 16 y 18 plantillas formaran parte de la contienda, de concretarse la participación de Guaros, Trotamundos y Cocodrilos…Mis sentidas palabras de condolencias a familiares del gran dirigente Rodolfo Tovar, un hombre trabajador y de principios, a quien tuve el honor de conocer…ESTA BLINDADO el escuadrón italiano Androni Giocattoli Sidermec, bajo la conducción del exitoso y admirado manager Gianni Savio, en la Vuelta al Táchira…El colombo- español Oscar Sevilla es toda una leyenda del ciclismo. Tiene 44 años y aun se mantiene activo con sendas actuaciones, entre sus grandes logros destaca un Maillot blanco en el Tour de Francia, segundo lugar en la Vuelta a España y ganador del giro a Ecuador y del clásico RCN…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.