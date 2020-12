Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

JERARQUIA NARANJA. El conjunto de La Guaira logra proclamarse de manera contundente ante Táchira. Un gol de alta factura, el conquistado por el gaucho Martín García para abrir el marcador, tras rematar un centro de palomita. El zaguero impuso respeto y liderazgo con la tropa del Litoral, dirigida por Daniel Farías. Primera estrella para una institución que ya comienza a ser ejemplo, funcionando a su máxima capacidad, como una de las mejores. El contar con un asistente como César “Champion” Marcano es motivo de orgullo para cualquier divisa. El sucrense es toda una leyenda que transmite consejos positivos, a estos nuevos talentos que se vienen formando. Otra figura insigne en este cuerpo técnico es el preparador de porteros, Osnel García, un profesional de altos quilates, caracterizado por su constancia y disciplina. El elenco guaireño fue fundado un 11 de agosto del 2013…Un nivel de compenetración increíble el de Academia Puerto Cabello en la segunda mitad de temporada, para obtener el cupo a la Copa Suramericana. Alto nivel del volante Matías Lacava. Los carabobeños batallaron como fieras, bajo el mando del legendario Carlitos Maldonado, baluarte en la conducción de esta plantilla repleta de chamos guerreros…Varios clubes dando de baja a muchos de sus integrantes…Zamora, Monagas, Atlético Venezuela y Estudiantes de Mérida se convirtieron en las principales decepciones del certamen…Raúl Vargas es un extraordinario cazador y formador de talentos, por sus manos han pasado grandes figuras como Jefferson Soteldo, Pablo Bonilla, John Marchán, Jordan Osorio, Gilson Gallardo, Ronald Hernández, Esly García, Erickson Gallardo, John Murillo, Hebert García, Ronaldo Lucena, Darwin Matheus, entre otros. “Desde infantiles ya pintaban bastante bien y ahora son reconocidos”, dice orgulloso este personaje, quien es ayudante de Ali Cañas en Portuguesa ….Muchas felicitaciones a Jhonny Castellanos, goleador histórico, quien estuvo de cumpleaños el pasado domingo y lo festejó en grande, en compañía de familiares y amigos, Actualmente es el coordinador general de la academia Cimagol, donde entrena a más de cien chipilines…Injusta la salida de José Hernández del seleccionado nacional sub-20, ya que no hubo una causa justa para destituirlo…Se marchó al cielo un buen amigo y seguidor del balompié, como lo fue Álvaro Sayago. Descansa en paz…LA VELOCIDAD de Espartans fue clave ante Gigantes para ser los campeones. Pedro Chourio fue el principal bastión del elenco capitalino…Tremenda campaña para el experimentado alero Lenin López con los monarcas…¿Sabias que el quinteto con más partidos perdidos en una temporada son los Guaiqueríes?, con 35, esto ocurrió en 1992…Un reencuentro de leyendas en el populoso barrio 23 de enero de Caracas, denominado tertulia basquetera, estuvieron participando varios amigos como Pedrito Rojas, Alejandro Ovalles, Víctor David Díaz, Melquíades Jaramillo, Gustavo Maza, Nelson “Kaco” Solórzano, Martín Escobar, David Blanco, los entrenadores Néstor Salazar y Jesús Contreras, entre otros. Durante la actividad se efectuó un campeonato sub-35 y master, en lo que fue un compartir muy alegre, El entusiasmo se mantuvo siempre por todo por todo lo alto en esta populosa zona…LE MANDO un gran saludo a mi ex jefe en Meridiano, Apolinar Martínez, quien sigue triunfando en el periodismo. Destaca sentirse muy triste, tras la muerte del radiodifusor Luis Rincones, fundador de la estación Oceánica 98.5 FM, con sede en Tucupita. “Ha dejado un legado importante, fue un deltano que hizo muchas cosas buenas por nuestro terruño”, me dijo el apreciado maestro y consejero…Mis sentidas palabras de condolencias a familiares del gran locutor aragueño José Aníbal Manzo, fallecido recientemente. Era muy cordial y súper buena gente, quien destacara narrando en disciplinas como el béisbol, baloncesto y boxeo…Para cerrar mis felicitaciones al personal de la emisora Guanareña 98.3 FM, que recientemente cumplió dos décadas. Que Dios le siga dando mucha salud al gran Rafael María Tapia y a su equipo de trabajo, para que sigan en la cima…Mi sentido pésame para José “Tolo” Méndez por el fallecimiento de su hermano Juancho, a quien siempre vamos a recordar con mucho cariño…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.