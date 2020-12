Avelino Avancín // Síntesis deportiva

EL BARCELONA no ha tenido un comienzo esperado en la liga española. Como se ha hecho sentir la ausencia del uruguayo Luis Suárez. Al momento de redactar esta columna habían perdido 5 de 16 duelos, en la nueva era con el técnico holandés Ronald Koeman, quien parece encontrarse en un callejón sin salida. Se encienden las alarmas….El trabajo de Leonel Scaloni con Argentina ha sido productivo, sus jugadores le han respondido y los pibes están en la pelea, sin presiones y sumando buenos resultados en las eliminatorias suramericanas…Sigue el buen funcionamiento del Deportivo La Guaira con su plantilla joven. Los litoralenses ya tienen el boleto para la Copa Libertadores, al igual que el sorprendente Lara…Una segunda vuelta espectacular para la tropa de la Academia Puerto Cabello. Figuras como Oscar Conde, Matías Lacava, Luifer Hernández, José Pinto y Cristopher Montaña, han jugado un rol protagónico con la pandilla que dirige Carlitos Maldonado…Muchos escuadrones insolventes, se habla que el certamen del 2021 se va a jugar con 16 o 18 clubes. La Federación debe poner mano dura contras los morosos, no es posible que una gran cantidad de jugadores y entrenadores vayan a pasar las navidades sin cobrar completo…Franklin Lucena se despidió por todo lo alto. En todos los equipos, el portugueseño siempre dio el máximo…Felicitaciones a la licenciada Leomaris Zambrano por su buena labor como nutricionista del Portuguesa…Fulminante el Aragua ante Zamora, que fue una de las grandes decepciones del certamen, tras no poder hacerse respetar de local. Suenan fuertemente para dirigir a la furia llanera Martín Carrillo y Jhonny Ferreira. Vienen cambios profundos. Carlitos Bandres debería volver como delegado…Recordemos la emotiva frase del amigo Jota Jota Herrera de que “no hay metas imposibles, sino personas incapaces”…Hermanos Colmenares tuvo grandes meritos para ascender. Un plantel con mucho oficio, bajo la dirección de Luis Pacheco, Rubén Benítez y Wilfredo Alvarado. El fanático Goyo Manzanilla aun celebra esta hazaña y destaca que vienen buenos proyectos para este club, uno de los pocos que esta al día con sus trabajadores…IVAN OLIVARES, gran leyenda del baloncesto criollo, arribó a 55 años el pasado jueves. Gran saludo para el emblemático ex atleta, actualmente radicado en Estados Unidos, quien tenía gran liderazgo en la cancha y tuvo una carrera llena de éxitos, sobre todo en Trotamundos, elenco con el que ganó títulos en 1986, 1987, 1988, 1989 y 1994. Su mayor producción en un encuentro fue un 30 de junio del 92 cuando le anotó 52 a Panteras en Valencia. Esa misma campaña se convierte en el primer nativo que rebasa los 1000 puntos en un torneo, al anotar 1040. Durante su trayectoria fabricó 3441 cestas de dos y 2137 tiros libres. Es el jugador con más puntos en un encuentro defendiendo los colores de la selección venezolana, esto se produjo en un Suramericano en Brasil ante Argentina, un 30 de mayo del 93, cuando encestó 41 tantos….Cada integrante cumpliendo su rol en Gigantes, con un estratega de amplia experiencia como Carlos Gil…Espartans es un duro rival, un conjunto que corre mucho la cancha, con recursos y herramientas…Que gran nivel el de Pedro Chourio. El zuliano vive un momento extraordinario y quiere ser campeón …Miguel Bolívar es otro de los deportistas de mayor progreso durante esta Súper Liga…Gran abrazo para Gustavo Borrome, quien apagó velitas el pasado lunes y lo festejó en grande en su natal Barquisimeto, quien no recuerda sus sobresalientes actuaciones con expreso azul…¿Sabias que José y Gregory Vargas son la pareja de hermanos con más juegos en la LPB?…ALEJANDRA BENITEZ , estrella criolla de la esgrima y orgullo internacional, ha venido trabajando fuertemente por la masificacion de esta especialidad en diferentes estados. La caraqueña es una de esas mujeres elites en nuestra nación, tal como también lo han sido Yulimar Rojas, Fabiola Ramos, Daniela Larreal, Stefanny Hernández, Deyna Castellanos y Carolina “Cuco” Rivera…JOSE SALAS impresiona con las Águilas. El chamito de apenas 17 años impresiona por su velocidad y bateo, además de amplia capacidad para sacar lejos la pelota, un prospectazo que se pierde de vista, muy admirado por el manager Rouglas Odor…Caribes de Anzoátegui y Cardenales de Lara siguen con gran ritmo…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.