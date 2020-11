Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

PUNDONOR Y GARRA, palabras para definir el bravo triunfo de la Vinotinto ante los duros chilenos, cuando venían de tres derrotas seguidas, duelos donde se producían pocas llegadas y escaso volumen de fútbol asociado, tras lo ocurrido en Caracas, se abre un nuevo horizonte para los pupilos del lusitano José Peseiro…El central Yordan Osorio fue una muralla… Como esta pesando no haberles ganado a los paraguayos en Mérida…A propósito que en dos años y medio con el combinado de Santiago, el entrenador Reinaldo Rueda ha hecho debutar a 24 jugadores…Línea por línea, los guerreros criollos hicieron un trabajo aceptable, mejorando en ofensiva, para sumar su primer lauro, en eliminatorias de local ante los australes. Ha sido la diana numero once para Salomón Rondón, para decidir partidos, le sigue Juan Arango con seis. El delantero había lucido fuera de forma, hasta que apareció de manera letal, tras el pase magistral de Soteldo. Se viene el próximo encuentro pensando en volver a sumar, cuando visiten a los inspirados ecuatorianos, que bombardearon a los neogranadinos, para continuar su ritmo impresionante, bajo la conducción del gaucho Gabriel Alfaro, que siempre se ha caracterizado por jugar mucho a la defensiva, y se ha adaptado a la perfección a sus jugadores, con la sorprendente oncena meridional. Se dice que hay muchos problemas internos en el cuadro colombiano, que ha recibido nueve anotaciones en sus ultimas dos salidas…Accionar de calidad el de Arturo Vidal en esta contienda, de los mejores el golazo que le marcó a Perú. El volante la clavó en el ángulo superior izquierdo. Me atrevo a asegurar que es el mejor jugador de la historia que ha pasado por el combinado chileno, por encima del admirado Iván Zamorano. El mediocampista del Inter protagonizó tremendo duelo con Yangel Herrera, quien anda en un nivel bárbaro…El scratch de Tite sin Neymar, Casemiro y Coutinho le dio un recital a los incas. Brasil es el plantel más regular, ocupando la cima…El central Diego Godín, es el jugador con más partidos con la camiseta charrua…Que dupla la que conforman en Argentina, el astro Lionel Messi y el crack Nicolás González, desequilibrante y atrevido…Grandes progresos viene mostrando Cristian Cásseres (hijo) defendiendo al New York Red Bulls y afianzándose como un férreo volante de marca…Deportivo La Guaira es uno de los mejores conjuntos bien preparados físicamente, admirable la labor del profesor Isaac Ramos. El talentoso Irving Klon Pérez dice que los naranjas son uno de los favoritos…Jehová Osorio otra de las promesas del Zamora, cumplió 18 años el pasado 15. Gran accionar el que ha mostrado en las filas de la furia llanera, el atacante juvenil Darwin Matheus, oriundo de Barinitas, quien es un autentico depredador dentro del área y esta entre los fijos en los próximos retos del combinado nacional Sub-20, que dirige José Hernández. Los zamoranos se encuentran en una complicada posición…Vibrante el choque donde Táchira ganó a Monagas la noche del jueves. Ha sido el encuentro más emocionante del grupo B. Los andinos continúan firmes en la punta …Portuguesa FC ha sido el único escuadrón venezolano que ha ganado cuatro estrellas de manera consecutiva, esto se produjo entre los años 1975 hasta 1978, cuando la organización era presidida por el fallecido Gaetano Costa, quien tenia como asesores a Gino Merlotti, Arnaldo Alvarado y Dimas Salcedo Nadal, dato que me aporta el historiador Javier Cassu…MUY LAMENTABLE lo de Klay Thompson, quien nuevamente por lesión se perderá la próxima campaña de la NBA. Una dura baja para los Warriors…Que gran capacidad para encestar la de Michael Flores, quien se ha convertido en uno de los principales bastiones de Centauros en la Súper Liga. El rendidor alero aragueño, confía en ser monarca con el quinteto que dirige Oscar Silva. Me dice el doctor Juan Cuenca, propietario de esta divisa, que el plantel luce muy engranado…ALVARO MALDONADO se viene superando como técnico en el ciclismo. El nativo de Guanare estuvo bajo el mando del ascendente Xavier Nieves, quien recientemente ocupo la segunda casilla en el Campeonato Nacional de Ruta, mientras que José Mendoza figuró octavo. Su próximo reto es la Vuelta a Venezuela…Para finalizar la entrega felicitó los excelentes amigos Fermín Pérez y Wenceslao Moreno, quienes estuvieron de cumpleaños el pasado 16, que Dios siga iluminando a estos grandes profesionales de la locución… Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.