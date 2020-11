Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

PARTIDO BRAVO para la selección venezolana, visitando a Brasil el jueves 12 de noviembre, luego el 17 serán anfitriones de Chile en Caracas. Será complicado sumar, tomando en cuenta el proceso de restructuración por el que viene pasando la plantilla criolla…“En nuestra Vinotinto necesitamos alguien que le diga al señor Peseiro que esta selección es para ir a un Mundial, no para probar jugadores”, emotiva frase del ex cancerbero Osnel García…Que gran momento de Luis “Cariaco” González en Colombia. El volante se ha convertido en uno de los más rendidores con el Junior de Barranquilla. El extremo es muy desequilibrante y letal en el uno contra uno…Luis Suárez sigue siendo noticia. El ariete llega a 24 dianas, convirtiéndose en el mejor goleador en la historia de las eliminatorias, superando a Lionel Messi (22), Hernán Crespo (19) y Marcelo Salas (18)…Aquiles Ocanto espera aportar con muchas dianas para La Guaira. Los naranjas son uno de los favoritos en el grupo A, con sede en Valencia. El ariete considera que han venido trabajando duro para por ser monarcas. “Se vienen partidos súper complicados, no hay rivales fáciles, vamos con todo”, dijo el “Chino”…Que duelo el que se viene el 25 en “La Carolina”, Zamora y Caracas frente a frente… Lara aspira obtener un cupo internacional. Los crepusculares llegan en óptimas condiciones a territorio carabobeño…LEBRON JAMES cierra el 2020 por todo lo alto al apuntalar a los Lakers. Números impresionantes de esta estrella para conquistar el galardón de Mas Valioso, tras promediar 25. 3 puntos, 7.8 rebotes y 10.2 por partido. “Es el mejor del mundo”, señala el experto Huguito Mora. La próxima zafra podría comenzar el 18 de enero…Todo listo para el inicio de la Súper Liga al estilo burbuja en Margarita, con la presencia de trece escuadras. El certamen será con una primera fase de todos contra todos, avanzando a los play offs los ocho primeros. La final se jugará al mejor de cinco juegos…Supersónicos de Miranda añade a dos piezas valiosas, me refiero a Michael Carrera y Javinger Vargas…Centauros arma su estructura. La tropa que dirige Oscar Silva tendrá como principales figuras a Michael Flores, Kevin “Pollito” Peña, Edgar Lugo, Hebert Bayona y Luis Bethelmi. Converse con los directivos Juan Cuenca y Tomas Morris y destacan que están súper compactos…Rogando mucho a Dios por la pronta recuperación de Rostyn González y Ramón “Tulo” Rivero…Mis condolencias para el apreciado José “Cheito” Ramos, por el fallecimiento de su querida madre…Un gran abrazo para el consecuente lector Alexander Montiel, considerado uno de los mejores traumatólogos de la zona occidental…CUATRO GRANDES PERSONAJES ligados al acontecer deportivo estuvieron de cumpleaños, el pasado 14 de octubre. Iván Olivares actualmente radicado en Estados Unidos, es el único latinoamericano exaltado al Salón de la Fama del baloncesto universitario de dicha nación. Nativo de Caracas y creado en el populoso sector de Lomas de Urdaneta. Es una leyenda de Trotamundos…Milton Vélez actualmente residenciado en Barinas, fue un mediocampista creativo de gran calidad. Su mejor época la vivió con el Táchira…Carlitos González, considerado uno de los mejores comentaristas deportivos del continente, nace en la Isla del Toro, cerca de Tucupita estado Delta Amacuro en 1932. Con su gran talento descolla en diferentes televisoras y medios impresos, sobre todo en Meridiano, dominando a la perfección las especialidades de boxeo, fútbol, básquet y béisbol. Su muerte se produjo por infarto un 24 de mayo del 2004…Walter Luna, uno de los grandes zagueros venidos a estos predios, actualmente vive en Acarigua. El uruguayo estuvo ligado doce años con el Liverpool charrua, siendo el único jugador que ha sido capitán en todas sus categorías, en la trayectoria de este conjunto, fundado hace ya 105 años. El referido es un ídolo para esta organización, muy admirado por los dirigentes Mauricio Gamboa, Gladys Olivera y Magela Larrea, quienes le enviaron felicitaciones. El central fue uno de los grandes artífices de su amado Portuguesa, elenco que prosigue su preparación con miras a su debut. Me cuenta el directivo Edward Herrera que estructuraron una plantilla joven que dará mucho que hablar próximamente…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.