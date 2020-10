Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

VICTORIA OXIGENANTE para los merengues, que venían de dos derrotas seguidas. El nivel de participación de jugadores como Sergio Ramos, Karim Benzema y Federico Valverde fue bastante alto. Los azulgranas plantearon muy mal el encuentro y continúan las criticas contra Ronald Koeman…Everton es un club de historia, por lo que están obligados a ganar cosas importantes, bajo el mando de Carlo Ancelotti. El colombiano James Rodríguez, es el crack de la media cancha…Lionel Messi ha disputado ya 140 juegos con la selección de Argentina y ha fabricado 71 goles…Varias caras nuevas en las convocatorias de la Vinotinto, con miras a los choques cruciales ante Brasil y Chile. Jan Hurtado podría ser una opción en la delantera y Luis Mago como lateral izquierdo, para no seguir sacrificando a Roberto Rosales. Los criollos están obligados a repuntar, sobre todo en el cotejo de locales ante los australes…Anda bien Lara, con gran funcionamiento colectivo. La tropa crepuscular que dirige Leonardo González ha venido sorprendiendo, tomando en cuenta que tienen una nomina con puras figuras de renombre, es que para ganar en este deporte no triunfan las estrellas, sino los que luchan. El veloz juvenil Luis Urbina promete perderse de vista…Abrazo fuerte para el gran Tony Cruz, derrochando clase como comentarista en las transmisiones de TVES…Atlético Venezuela ha sido una de las principales decepciones. Los volantes de marca llegan muy tarde y la línea defensiva otorga muchas libertades…El Deportivo La Guaira cambiará de nombre a partir de enero…Se respira buen ambiente en Barinas, una lastima que por la pandemia los partidos son a puerta cerrada. Carlos Bandres y Steven Girón dicen que este grupo es muy parejo por la presencia del Caracas, Táchira y Zamora…El Portuguesa apuesta por su talento joven. El cuadro rojinegro espera dar la pelea. “Los muchachos llegan bastante optimistas, lucharemos con garra por esta gloriosa camiseta”, destaca el entrenador Ali Cañas y los directivos Maiker Frías, Jhonny Lucena, Juvenal Rivero y Edward Herrera…UNA SERIE MUNDIAL emocionante. El poderío ofensivo de los Dodgers se hizo sentir ante la magistral defensa de Tampa Bay. El conjunto de Los Ángeles no ganaba desde 1988…Ronald Acuña se impuso de manera contundente durante la elección del premio “Luis Aparicio”. Otros nativos protagonistas fueron Salvador Pérez, Jesús Aguilar y Anthony Santander…Mookie Betts es una súper estrella. El jardinero acorta distancia con Mike Trout, en cuanto a quien es el mejor pelotero de la actualidad, ya que no para de rendir, sumando cuatro guantes de oro de manera consecutiva…IVC, el prestigioso canal de grandes transmisiones deportivas, arribó a cinco años. Felicitaciones a esta gran familia, en especial al fraternal amigo Fernando Arreaza, uno de los mejores narradores del continente…Domingo Álvarez cumplió labores profesionales de gran magnitud y honestidad al frente de la gerencia general de la liga de béisbol. El mayor de los éxitos para Amador Montes en este nuevo reto. Tiene una trayectoria realmente admirable el destacado periodista yaracuyano…Una verdadera lastima las deplorables condiciones en que se encuentra el estadio “La Ceiba” de Puerto Ordaz, una instalación de las mejores de oriente y actualmente sumergida en el más total de abandono, convertida en guarida de delincuentes. Fue inaugurado un primero de noviembre de 1998…NESTOR SALAZAR dice que los Bucaneros están para grandes cosas…Jorge Arrieta espera llevar bastante lejos a los Cangrejeros de Monagas, lo mismo piensa Jesús Cordoves con los Llaneros de Guarico. El estratega de Centauros, Oscar Silva considera que tienen material para estar en la final. Se viene el baloncesto venezolano con trece franquicias en Margarita…Los Gigantes se ven fuertes…El pasado 18 Luis Sosa, uno de los mejores basqueteros de esta patria, apagó las 60 velitas. Nacido en Caracas, sus hazañas fueron sorprendentes, ya que con 1,98 de estatura, era un pívot implacable. Fue monarca con Guaiqueríes en los años 79,80, 81 y 82 y con Marinos en 91 y 93. En total sumó 3164 rebotes, de los cuales 2.378 fue con los insulares…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.