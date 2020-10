Avelino Avancín // Síntesis Deportiva

GRIS COMIENZO para la Vinotinto, ya que los cafeteros dieron un recital a una tropa nativa que lució sin orden y pocas ideas. Lo más desastroso fue la línea defensiva. La oncena venezolana no mostró prácticamente nada en el inicio de la era Peseiro, un técnico que conoce poco de este continente. Los lentos zagueros criollos aun sueñan con la zancada y alto poder para definir de Luis Muriel y Duván Zapata, convertidos actualmente en baluartes del Atalanta, en la liga italiana. Luego los criollos ceden ante Paraguay, duelo donde mejoraron en la parte defensiva, pero arriesgaron muy poco. Aristeguieta ha debido ser titular y Roberto Rosales el lateral derecho. El técnico Peseiro sacó a Rómulo Otero, quien andaba bastante bien. La tropa criolla tiene mucha presión…Una selección ecuatoriana que batalló con gran intensidad. Este combinado ha sido totalmente renovado, a tal punto que tienen promedio de edad de 25 años, el más bajo de estas eliminatorias…Moisés Caicedo es una de las grandes promesas de esta escuadra. El profesor Gabriel Alfaro apuesta por la sangre joven. Presiento que los meridionales van a dar muchas sorpresas con estos inspirados prospectos. Fueron contundentes sobre los charruas…Brasil se muestra muy apabullante, comandados por Neymar…Magistral la anotación de Jorge Luis Ramos con el Independiente Santa Fe, en la victoria ante Alianza Petrolera en Bogota. Desde ya esta diana es candidata para el mejor gol del año. El artillero impactó la esférica de taco con gran potencia para burlar al portero. La jugada ya ha recorrido el planeta con gran magnitud…El gaucho Gonzalo Higuaín también fabricó una joya de tiro libre con el Inter de Miami……RAFAEL NADAL nos tiene acostumbrados a sendas actuaciones en los eventos de jerarquía. El español llegó de nuevo a la final del Roland Garros para ganar de manera imponente. Un certamen donde el ascendente argentino Diego Schwartzman mostró grandes progresos y ahora aparece en la octava casilla del ranking. El ibérico Nadal en la arcilla, es un rival implacable. Entrena entre cuatro y cinco horas diarias consecutivas, siempre devuelve la pelota con potencia, para hacer trabajar duro a sus rivales, a los que también somete con sus grandes habilidades técnicas, dejándolos prácticamente sin salida. Indudablemente que es uno fenómeno de esta disciplina…UNAS MANTARRAYAS AFILADAS destronaron a los Yanquis. Que gran labor la del manager Kevin Cash. Una demostración de coraje de esta guerrera plantilla, que con una nomina modesta espera sentenciar a los Astros de José Altuve, por la corona en la Liga Americana. Por cierto que la Tampa Bay ganó 40 choques en la ronda regular. Con los mulos fue noticia Luke Voit, quien se consolidó como máximo jonronero esta campaña……Omar Vizquel nació un 24 de abril de 1967. Se retira un 3 de octubre de 2012 con los Azulejos. Se debut en las mayores se produjo un 3 de abril de 1989. En total intervino en 2968 juegos. Destaca el consecuente lector Luis Ferrer que ha sido injusto que el campocorto aun no haya ingresado al Salón de la Fama…ELGIN BAYLOR aun mantiene la marca de más puntos en un duelo de finales en la NBA con 61 unidades, esto ocurrió un 14 de abril de 1962, jugando con los Lakers…Un dos de marzo de 1962, Wilt Chamberlain anotó 100 en un encuentro de ronda eliminatoria. El fallecido Kobie Bryant es el que más ha estado cerca cuando en el 2006, le hizo 81 a Filadelfia… …Dos excelentes locutores fallecieron recientemente, me refiero al narrador eterno del Portuguesa FC, Manuel Díaz y el siempre humilde y buena gente Alexander Mejías, que dios me los ilumine allá arriba. Mis palabras de condolencias…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.