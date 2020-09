Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

LA VINOTINTO es noticia al ubicarse en el puesto 25 del ranking mundial, donde los belgas continúan galopando firmes en la cima. ¿Podrá José Peseiro mantener a los criollos entre los primeros treinta?, El panorama luce complicado, a mi criterio el lusitano no tiene el nivel para estar al frente del combinado. Me inclinaba mucho más por Jorge Sampaoli, quien tiene más experiencia y recorrido. Importante el anuncio de que los suramericanos en el exterior podrán integrar sus selecciones. Jugadores como Yangel Herrera, Tomas Rincón, Darwin Machís, Salomón Rondón, Wuilker Farínes, Jordan Osorio y Roberto Rosales, deben ser titulares…La semana pasada fue histórica para el fútbol venezolano, tras las contundentes victorias de Estudiantes de Mérida y Caracas en la continuación de la Copa Libertadores, hazañas inolvidables, como también las dianas de alta factura de Wilson Mena con los inspirados emeritenses y Anderson Contreras de los rojos del Ávila. Los caraqueños esperan seguir avanzando en este evento y se alistan a doble turno para el comienzo del torneo local. Se encuentran en el grupo B, llamado el más fuerte, ya que se verán las caras ante otros rivales de poderío como Táchira y Zamora. En la otra llave el favoritismo es para La Guaira, Atlético Venezuela y la pandilla andina merideña…Desde Acarigua Juvenal Rivero me dice que el Portuguesa apuesta por sus jóvenes talentos. “Tenemos una cantera que se pierde de vista”, dijo optimista el exitoso empresario….LA HUELLA de Ayrton Senna sigue imborrable. El fallecido piloto carioca es considerado el mas rápido en la historia de la Formula Uno, desde 1983, manteniendo ventaja de 0.114 segundos sobre el alemán Michael Schumacher y el británico Lewis Hamilton, quien por cierto marcha embalado a obtener su séptima corona, en el actual certamen. El ingles ha dictado cátedra desde el comienzo de la justa…EN OFENSIVA Salvador Pérez, Miguel Rojas y David Peralta han estado bastante rendidores. La siguiente fase se va a jugar en dos burbujas en las localidades de Houston y Los Ángeles…Que dupla la que han conformado Fernando Tatis y Manny Machado, con los sorprendentes Padres de San Diego. Otro elenco revelación son los Marlins de Florida. Entre las principales decepciones citamos a los Angelinos y Medias Rojas…LOS LAKERS son firmes candidatos para proclamarse, llevan diez años sin conseguir este objetivo. Suman 16 coronas en el mejor baloncesto del mundo y son apuntalados por su alero estrella Lebron James, quien no para de rendir, al igual que su compañero Anthony Davis, ambos son parte de mi quinteto ideal de la actual campaña de la NBA. A la hora de elegir a los otros tres me incline por Luka Doncic, Damian Lillard y el griego Giannis Antetokounmpo. …Dato importante y es que Michael Jordan posee el record de más puntos en un juego de play offs. El astro fabricó 63 ante los Celtics, defendiendo la camiseta de Chicago Bulls, un 20 de abril de 1986…Merecido el homenaje que le hizo la asociación de Aragua a la súper leyenda David Díaz, uno de los grandes en la historia del deporte de los gigantes. El maracayero en total jugó 21 temporadas en clubes como Taurinos, Bravos, Cocodrilos, Panteras, Gaiteros y Marinos, jugando 834 partidos, marcando 12.837 puntos, ejecutando 2419 asistencias y encestando 1550 triples, la segunda mejor marca de Venezuela. Este es un personaje muy querido en los diferentes rincones de la geografía nacional, gran abrazo para el…Muchas bendiciones para “El Indiscutible” Nelson Jiménez, que cumplió años el domingo…IMPRESIONANTE lo de Tadej Pogacar, quien rompió los pronósticos en el Tour de Francia. El esloveno no figuraba entre los favoritos y se impuso con mucha justicia. Similar presentación tuvo el ecuatoriano Richard Caparaz, subcampeón de la montaña…Para finalizar envío mis palabras de condolencias a los familiares del gran periodista deportivo Enrique “Chichi” Hurtado, quien falleciera recientemente. Este ilustre valenciano es recordado por sus crónicas en los diarios Universal y Carabobeño. Como dirigente destacó como Secretario General de la Liga Especial de básquet en 1974…Deseando una pronta recuperación para el fraternal amigo Fernando Lobo, quien se encuentra en delicado de salud en San Cristóbal. Todos a colaborar con este gran profesional de la locución… …Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.