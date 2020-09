Avelino Avancin // Síntesis Deportiva

CRISTIANO RONALDO sigue haciendo historia, sumando más de cien dianas con el combinado de Portugal, marca lograda ante los suecos…El Caracas apuesta nuevamente por el talento joven. Una gran responsabilidad recae sobre el crack Anderson Contreras, un jugador de enorme talento y calidad técnica, nacido un 30 de marzo de 2001, quien seguramente va a ser uno de los fijos en la alineación del técnico Noel San Vicente. “Es uno de los grandes ídolos de Socopo, tiene mucha clase y una visión de juego extraordinaria”, nos dice su paisano Ender Mesa, uno de los grandes hinchas del balompié barines. El volante armador va a extrañar mucho a Daniel Saggiomo, fichado por Argentinos Juniors. El habilidoso Robert Hernández sería el socio ideal para el llanero, a la hora de ejecutar jugadas desequilibrantes, con conceptos como el salir conduciendo para arrastrar marcas y habilitar al compañero mejor ubicado. Lo que viene es lucha fuerte a la caza de un nuevo título. Los Rojos del Ávila están para grandes cosas y son candidatos a ubicarse entre los tres primeros…Le enviamos un gran saludo al gran Laureano Jaimes, una de las leyendas del Deportivo Táchira, quien viene trabajando con la institución, enseñando fundamentos a los jóvenes de la rica cantera andina, en la siempre acogedora San Cristóbal, donde se respira fútbol las 24 horas del día…Monagas prosigue a doble turno su intensa preparación en Maturín. El profesor Jhonny Ferreira dice que tienen una oncena para dar la batalla, en el certamen que enciende motores desde el catorce de octubre. Por cierto que Venezuela y Argentina son las únicas naciones de Suramérica que aun no inician sus respectivos torneos. En el continente europeo se han disputado muchos partidos en diversas localidades…España ya abrió el telón y se viene una lucha apretada nuevamente entre Real Madrid y Barcelona…GRAN CAMPANADA la de los Celtics, al eliminar a Toronto, los actuales monarcas. Defensa y productivo juego en conjunto, fueron sus armas principales…En casi seguro que la Súper Liga Nacional se dispute a puerta cerrada en la Isla de Margarita, al estilo burbuja. Los preparativos marchan por todo lo alto…Falleció en Valencia el gran dirigente Flavio Fridegotto, quien fuera pionero de la Liga Especial con la escuadra Legisladores de Carabobo desde 1974 hasta 1982. El deporte sigue sufriendo los fuertes estragos de la pandemia. Destaca “El Indiscutible” Nelson Jiménez que este empresario ha dejado una huella imborrable…CARLOS CARRASCO continua mejorando sus números en las Grandes Ligas, tras superar los 1200 ponches. El larense sigue mostrando lo mejor de su repertorio y pese que en algunos encuentros, la suerte no lo ha acompañado, muestra una sólida efectividad con la tropa de los Indios de Cleveland…A propósito que varios periodistas nativos de esta tierra prospera, que han laborado en la fuente de béisbol, tienen sello de calidad. Plumas como las de Carlos Figueroa, Juan Vene, Humberto Acosta, Ignacio Serrano, Efraín Zavarce, Francisco Blavia, Carlos Valmore Rodríguez, Alfonso Saer, Manuel Rodríguez, Alfredo Méndez, Alfredo Fuentes, Luis Rafal García, Manolo Hernández Douen, Germán Cartaya, Pedro Ricardo Maio, William Torres, Adolfo Salgueiro, Alfredo Villasmil, Alexander Mendoza, Ali Ramos, Ismael Granadillo, Amador Montes, Domingo Dalessandro, Antonio José Seijas, Rinolfo Quintero, Edward Vera, Eduardo Chapellín, Efraín Ruiz Pantín, Carlos Alberto Hidalgo, Fernando Conde, el fallecido Rubén Mijares, entre otros, son motivo de profundo orgullo…SONNY LEON, el joven jinete criollo que hace campaña en los diferentes hipódromos norteamericanos, se ha convertido en gran figura del hipismo, sumando más de 400 victorias, siguiendo los pasos exitosos que han dejado José Javier Castellanos, Ramón Alfredo Domínguez, Eibar Monteverde, entre otros, todos unos verdaderos fueras de serie, como dirían Oswaldo Muñoz y Freddy Rosas…Para cerrar la entrega, mis palabras de condolencias para el animador estrella Daniel Sarcos, tras el sensible fallecimiento de su padre. Muchas fuerzas hermano en este difícil momento…Otro que también se marchó al cielo fue el ejemplar entrenador de voleibol Edgar Jacinto Jiménez, hombre humilde y laborioso en todo el sentido de la palabra. …Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.