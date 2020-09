Avelino Avancin // Síntesis deportiva

GRANDES RETOS para la Vinotinto. La pandilla nativa que ahora dirige el lusitano José Peseiro, se estrenará el 8 de octubre en el premundial, visitando a Colombia en la caliente Barranquilla, luego el doce serán anfitriones de los paraguayos en Mérida…En la Súper Liga de China, Salomón Rondón vive gran momento con el Dilan Pro. El ariete de Catia figura entre los máximos artilleros…El general Gilberto Velasco y el doctor Carlos Terán acompañaran a Laureano González en la Comisión Reorganizadora de la Federación, que ha designado la FIFA. Varios dirigentes se preparan para optar por la presidencia. Suenan los nombres de Nelson Carrero, Richard Páez, Juan “Cheche” Vidal, Rafael Dudamel, Tony Carrasco, Rafael Almarza, Akram Almatni, Omar Carnevalli, entre otros, para el periodo 2021-2025. Las asociaciones también van a designar su abanderado. Dichas elecciones serán para mediados del próximo año. A propósito que con estos nombramientos por parte del máximo organismo del balompié en el planeta, quedaron fuera del organismo los antiguos directivos. Por cierto que la pandemia ha venido afectando enormemente a los comisarios del fútbol nacional, quienes prácticamente se encuentran sin trabajo y sin ningún tipo de incentivos…Portuguesa sigue armando su andamiaje. El nuevo mando del club, tiene mucha confianza en el profesor José Ali Cañas, el estratega numero 63, en la historia de la divisa. El que fuera un equipo súper potente durante la década de los 70, sumaría entre seis y ocho nuevos refuerzos. Vaya un gran abrazo para Walter Luna y Arnoldo Sanabria, leyendas de la organización rojinegra. El primero era un zaguero implacable y guerrero, mientras que el guaraní, un puntero zurdo de potente pegada y finas gambetas desequilibrantes…El 14 de octubre es la fecha tentativa para que arranque del torneo, con dos grupos en Valencia y Barinas, un certamen que no va a prolongarse mucho y que se disputará a solicitud de la Conmebol, para definir los conjuntos que representaran a Venezuela en las Copas Libertadores y Suramericana. Los encuentros se jugaran miércoles y domingos. Los lideres de ambas conferencias definirían el título en un solo duelo…Por cierto que varios fanáticos me informan que parte de la plantilla del Zamora ha estado ausente en los entrenamientos por falta de gasolina…STEVE NASH es el nuevo entrenador de los Nets. El canadiense ha sido uno de los grandes armadores de este deporte junto a Earvin “Magic” Johnson, Rajon Rondo y Stephen Curry. Viene de cumplir una buena labor como consultor de desarrollo de jugadores con la organización de Golden State. Desde la línea de tres era letal, dejando porcentaje de 42 por ciento. En 18 campañas como jugador defendió las camisetas de Phoenix, Dallas y Lakers, promediando 14.3 puntos y 8.5 asistencia…. Las actuales series han sido bien peleadas, donde los favoritos han respondido, quedando en deuda la tropa de Milwaukee…GRAN REPUNTE ofensivo para Ronald Acuña y Miguel Cabrera, tras el comienzo del segundo mes. El jardinero esta repartiendo leña y el experimentado aragueño sigue sumando para arribar a los 3000 imparables y 600 cuadrangulares de por vida y seguir proyectado al Salón de la Fama…Sorprendente campaña para los Atléticos de Oakland, un conjunto que tiene mucho potencial en su bullpen apuntalado por Sean Manaea, Jesús Luzardo y Liam Hendriks…Josh Hader ha lucido domador con los Cerveceros. El tirador zurdo muestra lo mejor de su repertorio y sus enemigos poco se la ven…La muerte de Tom Seaver ha conmovido a los fanáticos de las Grandes Ligas. Se ha ido uno de los mejores pitchers de la historia…MUCHA FUSTRACION y decepción sufrimos los seguidores del hipismo, tras no poder observar a ultima hora al caballo King Guillermo en el famoso clásico Kentucky Derby de la triple corona norteamericana, entrenado por Juan Carlos Ávila, el cual iba a ser montado por Samuel Camacho. El ejemplar presentó alta fiebre, por lo cual fue retirado y no pudo emular la hazaña de Cañonero, que se impuso de manera sorpresiva en 1970, para causar tremendo impacto a nivel internacional…Se terminó el espacio… Mis respetos para todo el país.