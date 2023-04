Avelino Avancin | Síntesis deportiva

El Madrid parece seguro de avanzar a semifinales y le espera un duro duelo en Londres. El Inter esta súper cómodo, al igual que el City y presiento que el Nápoles dará la campanada ante su fervorosa afición, en lo que será un partido muy bravo…En el fútbol venezolano, Luis Romero disfruta al máximo de su vuelta al balompié nacional, tras una pasantía por la Segunda División de Chile. El cancerbero dice que todos los integrantes de la Academia Puerto Cabello luchan por ser los campeones. “La clave ha estado en el trabajo constante y la unión de todos. Hay jugadores experimentados y jóvenes que luchan por superarse”, indicó el nativo de Turén….Dos anotaciones de Rubén “Morocho” Rojas, permiten que el Portuguesa celebre en grande sus 51 años. Los rojinegros remontan en la tabla de posiciones y quieren volver a representar los colores patrios en una Copa Internacional. Para ello deben ser constantes a la hora de sumar resultados positivos, con un sólido funcionamiento colectivo. Hasta ahora me parece aceptable el trabajo del joven técnico Jesús Ortiz, quien dijo que tratara de ganar todos los duelos de local en el estadio “General Páez”…Mineros de Guayana es el único conjunto que no ha cambiado de colores y jamás ha descendido de categoría. Los sureños se ubican entre los últimos lugares, por lo que están en deuda con su hinchada…Dolbiz Rodríguez y su hijo Diego, cumplieron el sueño de jugar juntos en profesional, esto ocurrió la semana pasada en el duelo donde Hermanos Colmenarez igualó a uno ante la Universidad Central. El chamito de solo 16 años, promete perderse de vista. Es sumamente peligroso a la hora de ejecutar los tiros libres... Una marca histórica la del veterano entrenador Néstor Salazar, con 800 triunfos en nuestro baloncesto. El coach sucrense sigue imponiendo grandes números. Comenzó a ser protagonista cuando llevo a la Vinotinto a dos mundiales juveniles, uno en 1995 y el otro en 2003, ambos se disputaron en Grecia. Sus mejores momentos han sido con Cocodrilos…Tremenda campaña para Heissller Guillent, una de las grandes bujías de los Guaros de Lara. “El equipo cada día está más cohesionado y buscaremos dar muchas sorpresas”, dijo optimista el rendidor piloto caraqueño Por cierto que el gigantón británico Price Ibeth, es un fuera de serie bajo los tableros. En un partido ante Trotamundos en el Domo llegó a capturar hasta 21 rebotes. Es muy atlético y tiene enorme poderío en su salto. Me hace recordar a Carl Herrera en su época dorada, cuando defendía la camiseta de Bravos. . El expreso azul atraviesa un bajón y como les ha hecho falta David Cubillán. Se espera que Guillermo Narvarte los conduzca a la cima. El estratega argentino ya que fue monarca con el cabriales y le fascina Valencia…En Héroes ha marcado la pauta Kevin Niño, un jugador bastante completo, quien rinde una barbaridad en los momentos claves. El elenco falconiano tiene armas potentes en esta edición de la Súper Liga…Elder Giménez espera reaparecer pronto con Centauros. El alero, es el referente criollo de mayor jerarquía con la tropa que dirige Alexis Cedres…Deseando una pronta recuperación para el apreciado amigo Antonio Rodríguez, la voz oficial de los portugueseños…Luis Arraez es el pelotero más caliente en ofensiva durante la joven temporada de las Grandes Ligas, junto a Matt Chapman y Vladimir Guerrero…Otros nativos que han tenido buen comienzo son Eugenio Suarez y Ronald Acuña, quienes no han parado de batear. El artillero guayanés posee el record de más cuadrangulares para un criollo en una campaña, cuando en el 2019 la desapareció en 49 ocasiones…

Se terminó el espacio. Mis respetos para todo el país.