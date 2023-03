Avelino Avancin | Síntesis deportiva

Lo más resaltante del fútbol mundial en los últimos días, las cinco dianas de Erling Haaland, para impulsar al City a los cuartos de final en la Champions, bajo la conducción del exitoso técnico Pep Guardiola. En poco tiempo, el noruego ya ha logrado alcanzar la categoría de ídolo para los hinchas de su club y con su hazaña una felicidad completa durante esta etapa de su carrera. Solo le ha faltado mejores resultados con su selección natal…Yefferson Escudero es una de las piezas claves en la defensa del Portuguesa. La muralla negra de la parroquia Rio Acarigua, luce en gran momento y aprovecha al máximo el volver a la titularidad con el histórico elenco cinco estrellas. El año pasado estuvo durante 25 encuentros, jugando 2018 minutos, marcó una diana y estuvo presente en once arcos en cero…Toma oxigeno el campeón Metropolitanos, tras imponerse al Táchira en duelo vibrante y emocionante. El entrenador José María Morr dice que poco a poco se han venido engranando y esperan seguir sumando. “Esperamos seguir remontando y mejorar nuestra posición en la tabla”, dijo el llanero…En la Segunda División la mayoría de los clubes se reforzaron bastante con jugadores de renombre, haciendo fuertes inversiones con la misión de ascender a la máxima categoría…. Tremendo fracaso del Paris y se habla de una renovación total en el cuadro galo que comanda el argentino Lionel Messi. Se les complica siempre avanzar de ronda en este tipo de contienda…Es impresionante la gran unión y armonía que reina en la poderosa escuadra venezolana, que nos representa en el Clásico Mundial de béisbol. Uno de los peloteros que más se brinda integro con la tropa criolla es José Altuve. El aragüeño tiene amplia capacidad para chocar la bola y quiere ser monarca con la inspirada tropa criolla, quienes están para grandes cosas, tras el arranque demoledor que tuvieron ante rivales compactos como Republica Dominicana y Puerto Rico. Al momento de redactar la columna estaban listos para medirse a Estados Unidos. Por cierto que andan domadores varios pitchers, el caso de Luis García y Pablo López. El buen nivel de los serpentineros ha sido muy significativo en los triunfos…. Las tres grandes estrellas de Colombia en esta contienda son Giovanny Urshela, Harold Ramírez y Jordán Díaz…Un gran abrazo para los integrantes del equipo campeón de Venevision, quienes han venido siendo noticia con sus excelentes transmisiones de esta justa, me refiero al general Héctor Cordido, Alvis Cedeño, Giner García, Gregorio Rojas y Rafael Rodríguez, quienes gozan de alta audiencia en todo el territorio nacional. Cada día me siento más orgulloso de que sean mis amigos, que sigan los éxitos… El piloto Stephen Curry cumplió el pasado martes 35 años. Todo un súper astro, caracterizado por su mortífero disparo desde la línea de los tres puntos, es la principal figura de Golden State y colecciona cuatro anillos de monarca…Pedro Chourio es un refuerzo de lujo que suma Panteras. El artillero zuliano promete vivir grandes momentos con la manada felina…Gaiteros quiere ser protagonista. Cuenta Jorge Arrieta que todos los conjuntos se han reforzado y hay importados de mucha calidad… Impresionantes los números que dejo el legendario alero brasileño Oscar Schmidt, quien durante 29 años de carrera fabricó 49.737 puntos. Un jugador fuera de serie. Por cierto que este martes 21 de marzo, su compatriota Ayrton Senna estuviera cumpliendo 63 primaveras. Yo este lunes arribó a los 51, hay vamos luchando… David Blanco fue un deportista noble, de buenos principios y gran ejemplo para la juventud. Tu partida me duele mucho, porque fui testigo de tu inmensa calidad humana. Descansa en paz… Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.