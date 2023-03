Avelino Avancín | Síntesis Deportiva

TRISTE DESENLACE y gris episodio. El fútbol venezolano ha retrocedido una barbaridad en los últimos dos años y el panorama parece no mejorar. Tremendo estrellón que se llevaron con Néstor Pékerman, quien le dedicó muy poco a la Vinotinto y de paso cobró por adelantado una alta suma en dólares. El argentino se burló de una dirigencia muy poco capacitada y el sueño de clasificar a un Mundial cada día se pone más cuesta arriba. Directivos de la Federación cayeron en falsas promesas y allí están las consecuencias. …Continua su gran momento la Academia Puerto Cabello, con un funcionamiento colectivo de alto nivel, bajo la conducción del exitoso estratega Noel Sanvicente. El guayanés ha transformado a la tropa central, que recientemente avanzó en Copa Suramericana…Y el Deportivo Táchira con su alta ofensiva no cree en nadie. Marchan por buen camino los guerreros de Eduardo Saragó, quienes se vienen haciendo fuertes en su acogedor fortín de “Pueblo Nuevo”…. Admirable también lo del bravo Estudiantes de Mérida, que con una nómina de poca experiencia está dando de qué hablar. El trabajo de Alí Cañas está dando frutos positivos y el preparador físico trujillano Carlos Araujo, no tiene nada que envidiarle al de mayor jerarquía del torneo…Tras el retiro del yaracuyano Evelio Hernández, ahora solo quedan Dolvis Rodríguez y Daniel Valdez, como los únicos jugadores activos de aquel Zamora, que debuto en la máxima categoría, un 6 de agosto del 2006. La furia llanera busca volver a tiempos de gloria en la actual campaña del FUTVE…Abrazo grande para Carlos García, uno de los mejores defensores que tuvo la Vinotinto, quien se encuentra radicado en territorio gringo. Que sigan los éxitos…LOS TRES FAVORITOS del Clásico Mundial son Estados Unidos, Japón (apuntalados por al súper astro Shoehi Otami) y Republica Dominicana. El combinado venezolano también esta para competir. Gran parte de las escuadras no están en su mejor forma física y un encuentro de esta disciplina lo puede ganar cualquiera y más en este evento con reglas tan particulares, que regulan el número de lanzamientos de los pitchers…Da gusto ver jugar a Juan Soto. El jardinero dominicano se brinda íntegro y transmite entusiasmo al resto de sus compañeros …Otra figura de nuestra pelota ha sido el legendario Carlos “Cañón” Quintana, quien defendiera con mucha pasión la camiseta de las Águilas del Zulia durante once temporadas, siendo uno de sus grandes bastiones….SE VIENEN las grandes emociones de la Súper Liga de baloncesto, aunque no comparto lo de los cinco importados por equipo, lo cual resta el desarrollo del material criollo…Trotamundos de Carabobo y Guaiqueríes de Margarita se vislumbran como uno de los favoritos de la justa. Ojo con los Gaiteros del Zulia. La tropa furrera estrena nueva directiva y viene con un plantel renovado, con jugadores de amplia calidad…Los correlones Centauros esperan seguir sorprendiendo…La emblemática selección de Argentina no faltaba a un Mundial desde 1982. La hinchada sufrió un duro golpe en Mar de Plata, tras caer ante los quisqueyanos…PARA CERRAR la entrega un gran abrazo para el excelente periodista deportivo Rodrigo Malagón, orgullo del estado Bolívar, quien estuvo de cumpleaños. De igual forma congratulaciones para el apreciado amigo Oswaldo Muñoz, director del Venezolano de Miami, ya que recientemente la Alcaldía de Doral, decreto el siete de marzo, como día del destacado editor nativo de Maracaibo, como un merecido homenaje para este honorable zuliano universal …Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.