Avelino Avancin | Síntesis Deportiva

Un rotundo fracaso de la Vinotinto sub 20. Un plantel mal conformado, con notables ausencias, malos planteamientos, pocas ideas y entrega en la cancha, más tremendo desorden en la zaga. Aparte de esto fue el seleccionado más goleado y siempre jugaron al pelotazo. El combinado le quedo muy grande al argentino Fabricio Coloccini….El conjunto de Portuguesa tiene 44 años que no se titula y 38 que no acude a un evento internacional. Por cierto que este 19 se cumplen 49 que el elenco cinco estrellas debutara en Copa Libertadores de América, duelo jugado ante Millonarios de Colombia, con victoria para los llaneros dos a cero, dato que nos aporta el buen amigo Dimas Salcedo Nadal. Recientemente fueron víctimas del inspirado Angostura, un rival guerrero y correlón, que con una nómina modesta, está dando de qué hablar…Es un lujo para cualquier conjunto de la justa criolla, el tener a un estratega de la sapiencia del guayanés Noel Sanvicente. Puerto Cabello marcha por buen camino…Que gran nivel el de Edson Castillo, quien apuntaló a Monagas con trio de anotaciones. Un ariete que promete mucho…Miguel Andrés Pernía se convirtió en el jugador más joven de marcar su primer gol con Hermanos Colmenarez en la máxima categoría. Ha jugado 32 partidos, 16 como titular con el ciclón azul…De visita por Barinas, me encontré con buenos amigos como Luis Pacheco, Moisés Galezzo, Richard Bolívar, Goyo Manzanilla, César Duran y Freddy Ovalles…Bien interesante el plantel que viene conformando Gaiteros del Zulia. La presencia de Jorge Arrieta en el cuerpo técnico será importante para la pandilla musical. Han sumado tres criollos de nivel como José Materán, Jesús Centeno y Lenín López… “Una nueva oportunidad para seguir haciendo bien las cosas y dejar bien en alto los colores de mi estado natal”, declaraciones del profesor Alexis Cedres, tras haber sido renovado por Centauros. El joven viene de ser designado mejor técnico de la zafra anterior, tras llevar a su escuadra a la semifinal. Por cierto que el alero Elder Jiménez dijo sentirse contento y muy motivado de llegar a la organización llanera…Guillermo Narvarte uno de los candidatos para tomar las riendas de Trotamundos…El jugador de mayor edad en ver acción con la selección nacional de mayores, fue el norteamericano nacionalizado Harold Keeling, quien lo hizo con 38 años, durante el Premundial disputado en Argentina en 2001…Un gran abrazo para el súper buena gente Rostyn González, quien estuvo recientemente de cumpleaños. El ahora dirigente deportivo dejo grandes números como basquetero. Otro feliz cumpleañero de la semana fue Ascario Rodríguez, el orgullo de Turén… Andres Gimenez será el campocorto de la tropa nativa, en el Clásico Mundial de béisbol. El barquisimetano ha venido mostrando una gran evolución desde que llegó a las mayores, tanto así que se convirtió en una pieza inamovible en el lineup del manager Terry Francona y fue justo merecedor del Guante de Oro, como el mejor segunda base de la Liga Americana. En total vio acción en 125 juegos, realizó 317 asistencias, 70 doble plays y solo cometió 9 errores para un alto porcentaje de fildeo de 984. Mientras que Luis Arráez será el inicialista. Dicen los lectores Eduar Lugo y Leo Roa que se está armando un elenco competitivo…Con apenas 19 años, el caraqueño Johnny Cecotto, se convirtió en el piloto más joven en coronarse flamante campeón mundial de motociclismo, en la categoría de los 350 cc. Esto ocurrió un 24 de agosto de 1975 en Checoslovaquia. Este título detuvo la seguidilla de ocho coronas seguidas que había conquistado el italiano Giacomo Agostini…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.