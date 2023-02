Avelino Avancin | Síntesis Deportiva

GRAN RETO

para el veterano entrenador Alí Cañas con la tropa de Estudiantes. El estratega conoce a los jugadores de la zona. Los emeritenses han sumado figuras importantes como el central Anthony Matos y el talentoso volante Jorge Páez. En Mérida hay gran expectativa con la renovada escuadra andina…Los equipos de Barinas hicieron varios cambios y esperan dar la batalla. Por cierto que es admirable el trabajo de la jefatura de prensa de Hermanos Colmenarez, con la información al día y proyectando al máximo a la institución, así es que se trabaja, ya en este aspecto importante aspecto le sacan tremenda ventaja a sus vecinos del Zamora, quienes por cierto suman a un defensor de enorme calidad como Giovanny Dolgetta…El internacional Alaín Baroja, un golero de reflejos felinos, dice que el Caracas esta para grandes cosas. “Cada juego hay que afrontarlo como una final. Estamos bien compactos línea por línea”, dice optimista…Anthony Graterol espera ser bastión clave en Portuguesa. El marcador izquierdo caraqueño vivió buenos momentos con los rojinegros, el año pasado. Un uniforme bastante respetable que han vestido grandes figuras como Jair “Jarzhino” Ventura, Nelson Marcenaro, Carlos Núñez, Pedro Pascual Peralta, Richard Páez, Luis Mendoza, entre otras luminarias. Una prestigiosa camiseta obligada a hacerla respetar en cualquier escenario. “Vamos por grandes cosas y esperamos sumar resultados positivos”, apuntó…LA RECIA OFENSIVA, una de las armas letales en el titulo de Leones, sacando máximo provecho cuando el picheo de los escualos otorgaba libertades…Los Tigres de Licey son favoritos en la Serie del Caribe, por la jerarquía de su plantilla y su bullpen…El estadio Monumental, una instalación de otra galaxia, tal como lo son el Poliedro y el Fórum…Tremendo honor para José Altuve, al ser considerado como el mejor segunda base de la actualidad en las Grandes Ligas…Rumbo a la próxima edición del Clásico Mundial, a disputarse del 9 al 21 de marzo, Republica Dominicana tiene un equipazo y aparecen en el grupo D junto a Puerto Rico, Israel, Venezuela y Nicaragua. En el papel están fuertes, bajo el mando del manager Héctor Borg y apuntalado por grandes estrellas como Juan Soto, Manny Machado, Gary Sánchez y Vladimir Guerrero. Por cierto que el prestigioso canal Televen transmitirá todos los duelos de la Vinotinto, la semifinal y final, con un gran equipo de profesionales encabezados por los fraternales panas Luis Enrique Sequera y Germán Cartaya. …Ernesto Mejía de visita por su natal Guanare. Quien no recuerda sus sobresalientes actuaciones con las Águilas del Zulia, cuando ganó el premio como jugador más valioso en las zafras del 2009-2010 y en la 2011-2012. El llanero actualmente se encuentra radicado en Miami. “El ambiente del campeonato venezolano no lo cambio por nada y extraño mucho Maracaibo”, cuenta el popular “Camarita”, gran ídolo de José Francisco Benítez, quien juega en la pelota japonesa…MUY FELICES los fanáticos de Panteras de Miranda, por la vuelta de esta escuadra al circuito profesional. Ojala Bob Abreu logre armar un plantel bastante competitivo, digno de los mirandinos. La manada felina buscara rugir en los diferentes escenarios. Una organización por donde han militado súper leyendas como Víctor David Díaz, Ernesto Mijares, Gabriel Estaba, Gregory Vallenilla, Richard Lugo, Melquiades Jaramillo, Nelson “Kaco” Solórzano, entre otros…Michael Flores acepto el reto con Piratas, al igual que el quisqueyano Juan Suero y el gigantón Obinna Oleka. La Súper Liga enciende motores el 18 de marzo…Brillantes apuesta por el potencial de Tristan Jarrett, quien viene de promediar 23.6 con Piratas de Bogotá...Nick Evans promete causar sensación en Cangrejeros…Los Gaiteros gestionan al ex NBA Ty Lawson…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.