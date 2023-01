Avelino Avancin | Síntesis Deportiva

IMPRESIONANTES los números de por vida del astro argentino Lionel Messi, quien ha disputado 1004 juegos, marcando 794 goles, ejecutado 354 asistencias, suma 42 títulos, más 7 balones de oro…Varios equipos comenzaron sus respectivos trabajos de pretemporada para la próxima justa del balompié venezolano, que vive una crisis bastante alarmante. A estas alturas lo más preocupante es el tema económico, por las múltiples deudas. El dos de febrero es la fecha inaugural del certamen, con el mismo formato y la participación de 16 escuadras, aunque hay incertidumbre con Estudiantes de Mérida y Deportivo Lara…Antonio Romero se pone a tono con la tropa de Puerto Cabello. El pistolero viene de una productiva campaña con el Zamora. “Se está armando un equipo bien interesante y actualmente esta es una de las mejores organizaciones”, indicó el ídolo del barrio Independencia de Barinas…Todo no es para siempre, increíble pero cierto, los rendidores arietes colombianos Juan Camilo Zapata, Anuard Peláez y Wilmar González Aguinaga no siguen en las filas de Hermanos Colmenarez. El trio de cafeteros marcó 67 dianas en 70 encuentros y dejan una huella imborrable en el historial del ciclón azul del Poblado…Insólito lo que ha ocurrido con el destacado árbitro Orlando Bracamonte, quien injustamente ha sido despojado de su credencial FIFA. Quien no conoce de su jerarquía, honestidad y don de mando en el terreno de juego. Un juez de principios y súper sencillo…El ex delantero Wayne Rooney, un histórico de la selección inglesa, es el nuevo entrenador de Rafael Romo en el fútbol norteamericano. Converse con el gigante de Turén y me confesó que está totalmente recuperado de la lesión que le afectara la rodilla. El cancerbero dice que se ha venido conformando un gran grupo tras la llegada del técnico argentino Néstor Pékerman y esperan clasificar para el próximo Mundial. “Hay que trabajar duro con miras a los próximos retos”, dijo el deportista, quien el próximo 25 de febrero cumplirá 32 primaveras. Tenía tres años que no visitaba su tierra natal, donde compartió con más de trescientos niños y jóvenes que disputaron un torneo en su honor…En notas del fútbol sala, Carlos “´Petare” Sanz fue presentado por el Betis. El caraqueño viene de jugar en Kazajistán, donde fue campeón. Mientras que el crack trujillano Andrés “Momoy” Terán, probara suerte en Indonesia…MUY PELEADO el round robin, donde los Leones muestran sus garras afiladas… José Altuve es el pelotero que más imparables ha ligado en una campaña de Grandes Ligas con 225 y Magglio Ordoñez es el rey de los dobles con 54. El average más alto lo ha tenido Andrés Galarraga, quien en 1993 promediara 370 con los Rockies de Colorado…LA VINOTINTO del baloncesto espera clasificar a la próxima Copa del Mundo. Estarán recibiendo el 23 de febrero a Bahamas y luego el 26 al súper blindado Canadá, en el Poliedro .Los lanceros criollos deberán aprovechar su condición de locales y el respaldo del fervoroso público capitalino en un escenario de primer nivel. Los dirigidos por Fernando Duró ocupan el tercer puesto en el grupo B con 7 victorias y 3 derrotas…Carl Herrera en conversaciones para convertirse en el nuevo timonel de Guaiqueríes. Mientras que James Mate suena para Gladiadores…ABRAZO GIGANTE para el brillante cronista Víctor José López, uno de mis grandes maestros en Meridiano, comunicador de reconocida sabiduría, figura emblemática del periodismo deportivo en Suramérica y considero un honor inmenso ser su amigo. Finalmente felicitaciones al gran Grossman Parra, quien estuvo recientemente de cumpleaños…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.