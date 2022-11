Avelino Avancin | Síntesis deportiva

UNA GRAN CONSTELACION de ídolos podrían estar jugando su último Mundial. La lista la comanda el brasileño Dany Alves, quien ya anda en 39 años, seguido del lusitano Cristiano Ronaldo y el croata Luka Modric, (37), el golero alemán Manuel Neuer (36), Lionel Messi, Luis Suárez y Edinson Cavani (35), Ángel Di María, Karim Benzema y Robert Lewandowski (34) y Tomas Muller (33). Los combinados de Alemania, Brasil, Francia y Argentina, candidatos a llevarse el cetro en esta contienda…Gran saludo para Franco Fasciana, consecuente lector desde la moderna Maturín. El legendario portero ha sido uno de los grandes en la historia del balompié nacional…Desde Barinas, un grupo de jugadores de Hermanos Colmenarez, se muestran preocupados por lo que les adeudan. Esperan cobrar sus honorarios antes de la navidad…Gabriel Miranda, fue un mediocampista de gran nivel en el Caracas FC. El fútbol sigue siendo su gran pasión. Gaby espera convertirse pronto en gerente de algún cuadro capitalino. El volante marcó 78 dianas para los rojos del Ávila y es el segundo goleador histórico de esta divisa. “Para llegar lejos en esta disciplina hay que tener mucha dedicación, personalidad, disciplina y humildad”, dijo este gran ejemplo de juventudes…Feliz de renovar con Portuguesa, se mostró el rendidor cancerbero Yonathan Yústiz, uno de los más sobresalientes de esta escuadra…Tres apreciados amigos ya hicieron sus respectivas apuestas sobre el evento de Qatar. El brillante traumatólogo Alexander Montiel dice que a los argentinos no los para nadie. El comentarista Giuseppe Fisetola se restea con los franceses y Francisco “Pancho” García, delegado de la Federación esta con su amada España…La selección uruguaya va a depender mucho del manejo del volante Federico Valverde y de que como anden los delanteros Cavani y Suárez. “Tengo mucha fe en el plantel, pero va a estar difícil. Vamos siempre arriba”, opinó el charrúa Juan Manuel Mouro. Otro celeste súper optimista es Walter Luna, ex zaguero central…LOS ASTROS recogen los frutos de su trabajo estratégico, apuntalados por un blindado pitcheo. Un poderoso conjunto que fue serio competidor desde el arranque del certamen, con gran oficio colectivo. Y tras ganar mas de dos mil juegos como manager, al fin Dusty Baker pudo ganar el anhelado anillo campeonil…Ya es un hecho que Carlos Carrasco, seguirá en la rotación los Mets. El barquisimetano, quien cumplirá 36 primaveras en marzo, ganará 14 millones de dólares en la 2023…Con gran optimismo, Omar López toma las riendas de los Caribes de Anzoátegui…No levantan vuelo los Tigres de Aragua. Su bullpen ha sido un verdadero desastre…EN LA NBA los Bucks siguen su gran momento. Un quinteto que nuevamente espera llegar bastante lejos. Tras un verano estadounidense, repleto de movimientos y noticias, en torno a los clubes más fuertes del evento. Surge la interrogante sin los Warrios revalidarían el título o si serán sorprendidos por varios escuadrones, que en el papel lucen compactos, me refiero a Celtics, Lakers, Atlanta, Jazz y Cavalliers. A nivel individual, han venido copando la escena Kevin Durant, Luka Doncic, Jayson Tatum y Stephen Curry…YA PARA CERRAR un gran abrazo a varios lectores que nos siguen desde el exterior, como José Gregorio Benítez, Joan Valera. José Mujica y Eleazar Barros (Usa), Francisco Delgado y Wilmer Capello León (México), José Bastidas y Roberto Dorta (Argentina), Daniel Romero (Chile), Enrique Peña, José “Tolo” y Johnny Alejos (Colombia), Gustavo La Riva (Costa Rica) y Alexander Nelcha (Francia), quien le manda muchos saludos a los fanáticos de Trotamundos…Congratulaciones para Yiyo Silva, cumpleañero de Florida…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.