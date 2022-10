Avelino Avancin | Síntesis deportiva

JOSE MARIA MORR es noticia por su labor al frente de Metropolitanos. El joven estratega esta cerca de sumar la primera estrella para la pandilla violeta….54 años de historia para el Caracas FC, el conjunto más ganador del fútbol venezolano, con un total de doce títulos. El 2022 ha sido uno de los peores para la organización capitalina, ya que siempre acostumbran a terminar entre los cuatro mejores. Esta organización ha sido gigante en la historia de este deporte en Venezuela y fue fundada un 12 de diciembre de 1967, pero bajaron el ritmo y no lograron los objetivos propuestos…Durante su época de infancia, Erickson Gallardo vendía mangos y mamones, también sacaba carros de los huecos, así lo dijo con mucha humildad en una emotiva entrevista con la paisana María Fernanda Lucena. “Meteoro” forma una gran dupla con Antonio Romero y es sinónimo de humildad, baluarte en el buen momento del Zamora, que esta en la búsqueda de su quinta corona, ya en la recta final del campeonato… Que calidad la de Wilmar González Aguinaga. El volante creativo sigue mostrando alto nivel con Hermanos Colmenarez. “Hemos crecido en los últimos juegos producto del trabajo y la constancia. Aquí todos dejamos el alma en la cancha”, dijo el mediapunta, nativo de Medellín. “Debemos seguir enfocados en sumar resultados positivos para obtener nuevamente un boleto a Copa Internacional, sería un bonito regalo para nuestra fanaticada”, añadió el talentoso jugador. Recientemente el ciclón azul no tuvo compasión con La Guaira en Barinas al arrollarlos cuatro a cero…El lateral izquierdo del Portuguesa, Anthony Graterol ha sido protagonista de dos dianas de alta factura con su poderosa zurda, anotadas ante los rojos del Ávila y contra Academia Puerto Cabello respectivamente. Los rojinegros dependen de un milagro…ANTHONY PEREZ fue importante en la clasificación de Guaiqueríes a la ronda semifinal. El sucrense ha aparecido en los momentos cruciales de la tribu para sentenciar los partidos. Por cierto que han sido impresionantes los llenos en el coliseo margariteño. Como apoyan los fanáticos insulares a su escuadra, gran fiesta bajo extraordinario ambiente, lo mismo ocurrió en Guanare durante la llave entre los sorprendentes Centauros y Trotamundos. Dos batallas que han movido multitudes…Donta Smith es un jugador súper inteligente y con unas cualidades realmente espectaculares. Afirma que le encanta Venezuela. “Quiero ser campeón, tenemos un gran equipo”, me dijo cargado de gran optimismo este caudillo del expreso azul. El “Indiscutible” Nelson Jiménez dice que serán los monarcas…UN CIRCUITO RADIAL de calidad, el que conformaron los Tigres de Aragua, con profesionales de alto nivel como los narradores Alvis Cedeño, de los mejores del continente, el ídolo de Valencia Diógenes Nazar y César Arriba, en los comentarios han sumado al emblemático y brillante periodista deportivo Humberto Acosta, quien laboró durante 28 años con los Leones, los otros analistas serán Darwin Trejo y Paul Espinoza, José Gregorio Pinto como estadístico, Carlos Hernández es el coordinador general, como operador técnico Hipolito Amaya y como locutores comerciales los consagrados Mario Sánchez y José Gregorio Agreda, rugiendo fuerte en los 56 encuentros de la manada felina…VARIAS GLORIAS del motocross nacional, se encuentran radicados en Miami (Estados Unidos), me refiero a Pedro González y Michel Sandoval, quienes siempre dejaron bien el alto los colores de nuestro pabellón patrio en competencias internacionales. Mientras que Valentino Zolli, otra leyenda viviente de esta exigente especialidad, triunfa como ejecutivo en el negocio de ventas de motos Suzuki…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.