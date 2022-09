Avelino Avancin // Síntesis deportiva

SE EXTIENDE la crisis de los clubes morosos en el fútbol venezolano. Más de la mitad tienen múltiples deudas…Eduardo Mosquera de Carabobo, es uno de los mejores arqueros del certamen. Un cancerbero que ha trabajado duro para llegar lejos con el sorprendente elenco granate…Que nivel el de la dupla de centrales de Monagas, conformada por el panameño Richard Peralta y Giovanni Dolgetta, ambos zagueros se entienden a la perfección e imponen mucho respeto. El hijo de José Luis es uno de los más regulares con la pandilla azulgrana. “Me siento en el mejor momento de mi carrera y queremos alzar la copa de campeones. Llegue a una institución que siempre le gusta pelear arriba y tenemos un cuerpo técnico ganador”, señaló el valenciano de 28 años. “Vamos paso a paso y la meta es conquistar la estrella”, me dijo cargado de gran optimismo el entrenador Johnny Ferreira, pupilo de Eduar Lugo…Transiciones rápidas, otra de las grandes armas mortales del bravo Zamora, con dos balas en la parte delantera, me refiero a Antonio Romero y a Erickson Gallardo. Para los próximos compromisos internacionales la furia llanera sumaria entre seis y ocho refuerzos…El delantero Ángel Osorio viene siendo protagonista con Portuguesa. En sus últimos dos encuentros ha marcado en trio de ocasiones. Dijo que la escuadra llanera tiene un plantel aguerrido, que buscará clasificar a Copa Suramericana. “He trabajado duro y gracias a Dios las cosas me han salido bien”, dijo el artillero yaracuyano…Admirable el trabajo que hizo Edson Rodríguez con la UCV. Desde que llego “Mencho” el elenco capitalino mostró otra versión, con mucha solidez defensiva...Otra productiva campaña para José María Morr como técnico de Metropolitanos. El cuadro violeta logra clasificar por primera vez a la Copa Libertadores de América. El estratega portugueseño elogió la entrega de sus pupilos partido tras partido. “Estaba seguro que íbamos a lograr cosas importantes, pero no imagine que fuera tan pronto”, acotó…GABRIEL DECK fue el gran protagonista del plantel argentino, que recientemente ganó el Americup, venciendo en la final a los anfitriones de Brasil. Los gauchos fueron fuertes competidores, con gran oficio colectivo…El barquisimetano Daniel Seoane dice que es una gran experiencia ser uno de los asistentes del coach Melvin López en el combinado de Republica Dominicana. El destacado periodista deportivo, ya había trabajado anteriormente con otro timonel de experiencia, como el argentino Néstor “Che” García. “Ahora estoy con este equipo y estoy poniendo todo mi esfuerzo por seguirme superando”, indicó el estratega de 39 años… Brillantes del Zulia en la batalla guiados por el profesor Gustavo García y su asistente Roque Osorio. Dicen que están para grandes cosas, con una plantilla bastante joven y unos importados rendidores…UN PELOTERO fuera de serie, el norteamericano Freddie Freeman, quien brilla con los blindados Dodgers…Buen trabajo de Miguel Cairo como manager interino de los Medias Blancas de Chicago, quienes están en la pelea por el liderato en la División Central de la Liga Americana. El nativo de Anaco ha estado certero, sobre todo a la hora de manejar el pitcheo…Los Yanquis siguen galopando como punteros. Decepcionante lo de Boston. Se esperaba mucho más de los Medias Rojas…MARACAIBO tierra de gente buena, cumplió recientemente 493 años de fundada. Un gran abrazo para varios amigos emblemáticos nativos de la tierra del sol amada como Yoan Urdaneta, Rafael Castillo, Oswaldo Muñoz, León Magno Montiel, Enrique Peña Díaz, Anaida Larreal, Carlos Zabaleta y Miguel Ángel Román…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.