Avelino Avancin // Síntesis deportiva

BIEN MERECIDO el premio de mejor entrenador para el italiano Carlo Ancelotti del Real Madrid. Un año fantástico para este estratega, quien no para de sumar importantes galardones para la institución merengue. Su compatriota Arrigo Sacchi ha sido su gran maestro…Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Junior andan imparables en el certamen francés. El tridente ofensivo hace sentir su jerarquía en el torneo galo. El genio argentino ya colecciona 773 anotaciones de por vida, superando recientemente al brasileño Romario…Ya muestra sus destellos, el polaco Robert Lewandowski en el campeonato español Un delantero que trabaja, es efectivo a la hora de definir, aparece en momentos cruciales y ejecuta asistencias. El Barsa esta súper compacto….Zamora sigue ratificando su poderío, con el oxigenante efecto Sanvicente, afianzándose en la cima del fútbol venezolano…Magistral la anotación de Jefferson Martínez, en el triunfo del Caracas sobre Puerto Cabello. De los mejores goles del semestre. Los rojos del Ávila buscan meterse entre los cuatro primeros de la tabla y están en la obligación de ganar todos los duelos restantes…Admirable el trabajo que ha venido haciendo Tony Franco con el ascendente Carabobo. Otro factor importante es que la junta directiva que preside el exitoso dirigente valenciano Giuseppe Palmisano, se encuentra al día con el pago a la plantilla…La Federación empezó a meter presión y varios conjuntos de la Segunda División comenzaron a ponerse al día con los pagos…Erick Sarmiento se ha convertido en figura importante en el conjunto Héroes de Falcón, mostrando calidad como mediocampista…Diego Valera de Turén, de los mejores preparadores físicos de Venezuela, hijo del gran Víctor Valera Orozco. Un profesional que se supera a pasos agigantados…MUY EMOTIVO el homenaje que le hicieron los Gigantes de San Francisco al gran Marco Scutaro. El histórico camarero yaracuyano copó la escena con esta escuadra norteamericana. Tuve el honor de compartir mucho con esta estrella en el antiguo Pastora y es un extraordinario ser humano, humilde y disciplinado. Su paisano Luis Arráez se afianza como el mejor bateador de la Americana…Súper motivado, cada juego lo disputa como si fuera una final, me refiero a Ronald Acuña, quien vive un gran momento con los Bravos de Atlanta…Que poderío el de Eugenio Suarez, quien sigue descollando con sus enormes cuadrangulares…Luego de un magistral comienzo, Pablo López se vino a menos con los Marlins…Formidable lo del trujillano José Pírela, quien comanda la tabla de los mejores artilleros en Corea con el Samsung Lions…Me cuenta Luis Blasini que están armando un trabuco para el Clásico Mundial del 2023. El gerente de la Vinotinto dice que llevaran una nómina repleta de peloteros con amplia jerarquía. El talentoso ejecutivo siempre triunfa en los objetivos que se propone…LA TROPA CRIOLLA cada día más cerca de clasificar al Mundial de baloncesto. Con gran intensidad y alta efectividad en los disparos al canasto, sometieron a Bahamas y ahora ponen su record en 6 victorias y 1 derrota. Como lo celebra el fanático José “Conoto” Méndez. Esperan por Dominicana en el acogedor Domo de Barquisimeto…Douglas Rondón de Centauros, de los mejores sextos hombres en la Súper Liga. El base mirandino aprovecha al máximo las oportunidades que le brindan Alexis Cedres y José Do Santos. El rebotero dominicano Jonathan Araujo es un verdugo bajo los tableros. Los llaneros son el elenco revelación de la contienda…Un gran abrazo para el honorable abogado y consecuente lector Rafael Gainze, quien nos escribe desde Texas (Estados Unidos) y felicitaciones al fraternal Oswaldo Muñoz un zuliano universal, en este nuevo aniversario de El Venezolano, del cual me siento orgulloso de formar parte…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.