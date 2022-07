Avelino Avancin // Síntesis deportiva

Bravo por el Táchira. Los andinos sacaron a relucir el temple que les caracteriza, para dejar por fuera al Santos, uno de los clubes de mayor prestigio en el continente. Los andinos siguen haciendo historia. Se viene un duro rival como el Independiente Del Valle ecuatoriano. La escuadra aurinegra ya ajusta detalles, con la mira puesta en continuar avanzando en esta Copa Suramericana. Que gran momento de Anthony Uribe, un delantero muy completo, que se crece en cualquier tipo de circunstancia…Metropolitanos juega de memoria y están proyectados en lograr cosas importantes. El cuadro violeta que dirige técnicamente el ascendente José María Morr, sigue teniendo jornadas inolvidables, con su gran funcionamiento colectivo y orden en la línea defensiva. Anda muy bien el atacante Charlis Ortiz, aportando goles y asistencias….El mediocampista Juan Pablo Añor tiene una visión de juego privilegiada. Su experiencia será clave en el repunte del Caracas, club que viene levantando vuelo…Continúan los llenos espectaculares en Valera. La hinchada de Trujillanos quiera que sus guerreros asciendan pronto a la máxima categoría. “El equipo ha venido de menos a más y estamos peleando. Los fanáticos acuden masivamente”, me dijo Hugo López, el presidente de la tropa amarillo y marrón…Los cinco mejores lanzadores en la historia de la NBA son Stephen Curry, Ray Allen, Reggie Miller, Klay Thompson y Kile Korver…Mas finales ganadas en esta contienda con once para Bill Russell…Tremenda ovación le dio la fanaticada de Puerto La Cruz al histórico Oscar Torres, durante el partido entre la selección nacional y Paraguay. Un ídolo naval eterno en esta zona, quien fuera nuestro segundo atleta en llegar a la mejor liga del mundo y le diera muchas alegrías a la organización de Marinos. El referido nació un 18 de diciembre de 1976 en la capital de la republica… Cocodrilos es uno de los favoritos de la Súper Liga junto a Trotamundos y Guaiquieríes…El fenómeno japonés Shohei Ohtani sigue siendo noticia en las Grandes Ligas. Recientemente propino trece ponches y arribó a 28 primaveras. El nipón es de esos peloteros que salen una vez cada siglo, haciendo cosas increíbles con el bate y es un domador desde la lomita, sumando más de cien ponches. El beisbol es un arte y el asiático ha demostrado ser un fuera de serie con lo mejor de su repertorio…“En Venezuela hay mucho talento y es necesario que salgan buenas generaciones, creo que con trabajo y esfuerzo se logran los sueños al más alto nivel”, palabras de Martín Pérez. A la calladita El portugueseño se ha convertido en uno de los mejores lanzadores de la presente campaña…Dos grandes de la locución deportiva, Carlitos González y Delio Amado León, ya fallecidos, ambos nacieron en 1932. El primero en Tucupita estado Delta Amacuro y el segundo en Turmero-Aragua…Otro retroceso de la delegación venezolana en los Juegos Bolivarianos. Es preocupante como Colombia nos sigue superando en esta contienda. Los cafeteros cada vez sacan mayor distancia, con planificación y arduo trabajo. La falta de programas para la renovación de selecciones locales y el alto promedio de edad han pasado factura últimamente, otro factor es que los Juegos Nacionales no han tenido continuidad y muchos entrenadores han emigrado…Para cerrar un gran abrazo para la licenciada Anaida Larreal, gran leyenda del periodismo deportivo en el pujante Zulia y finalmente felicitaciones a los apreciados amigos Néstor Ramírez Paz y Rafael María Tapia, quienes estuvieron de cumpleaños, que Dios me les siga dando mucha vida y salud…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.