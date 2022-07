Avelino Avancin // Síntesis deportiva

FERREA LUCHA por el liderato de máximo goleador en el fútbol criollo. Hasta los momentos comandan la tabla Kevin Viveros (Carabobo), Aquiles Ocanto (Monagas), Jovanny Bolívar (La Guaira) y Juan Camilo Zapata (Hermanos Colmenarez)…Sigue su gran momento Ronaldo Lucena como volante de primera línea en Portuguesa. El ex mundialista las pelea todas y considera que tienen material para terminar entre los cuatro mejores. “Una lastima que en casa hemos perdido muchos puntos. Nos restan puras finales que debemos ganarlas”, dijo el acarigueño. Se viene el clásico ante Deportivo Táchira y me informa el doctor Dimas Salcedo que se vislumbra un llenazo en Araure...Muy decepcionante no ver entre los diez primeros al Caracas FC. Se espera el despertar de los rojos del Ávila…Fueron 22 años de exitosa carrera como jugador profesional los de Giovanny Pérez, siempre brillando en los diferentes equipos con su humildad, profesionalismo y su gran gambeta. “Era un fuera de serie”, dice el lector Carlos Saavedra……De los mejores atacantes del mundo, el uruguayo Luis Suarez, así lo dicen sus números. El charrúa, en 810 encuentros ha fabricado 496 dianas y 347 asistencias. Otro grande es el seguro ganador del balón de oro Karim Benzema, que en 829 presentaciones, ha perforado las redes en 404 ocasiones y 234 pases perfectos. Ilustrísima carrera para ambos artilleros…ANTONIO ESPARRAGOZA ocupa el puesto 76 ente los mejores boxeadores del peso pluma, de acuerdo a la revista “The Ring”. El oriental fue monarca mundial, defendiendo su cetro en siete ocasiones. Esta gloria deportiva de Cumana estado Sucre, nace un 2 de septiembre de 1959. El paisano del excelente cronista deportivo Cristóbal Guerra, fue el abanderado de la delegación venezolana en los Juegos Olímpicos de Moscú disputados en 1980…DURANTE su exitoso paso por la NBA, el inolvidable Michael Jordán dejó promedio de por vida de 30.12 puntos por encuentro, que aún se mantiene como el más alto de todos…El quinteto ideal de los mejores basqueteros venezolanos de la historia lo conformarían Sam Shepherd, Oscar Torres, Víctor David Díaz, Carl Herrera y Richard Lugo…Totalmente renovado el gimnasio “Luis Ramos” de Puerto La Cruz, un escenario emblemático. Los fanáticos de Anzoátegui apoyan masivamente y están ansiosos por el comienzo de la Súper Liga a partir del 8 de julio, así que la hinchada oriental tiene un gran reto en la llamada “Caldera del Diablo”…Héroes de Falcón se está armando en todas sus líneas…El apreciado José “Conoto” Méndez es uno de los técnicos revelación en el vibrante torneo Inter-Barrios de Guanare, que se juega a casa llena. El dirigente dirige al conjunto de Guaicaipuro…DE LOS LANZADORES más dominantes en la historia del beisbol, Max Scherzer, quien colecciona tres premios Cy Young. El norteamericano ha participado en ocho juegos de estrellas. Actualmente pertenece a los Mets de Nueva York. En siete campañas ha dejado efectividad menor de 3,00 y en nueve ha sumado más de 230 ponches y fue líder de este departamento en 2016, 2017 y 2018. En las ultimas once zafras ha dominado a más de 2500 bateadores. Las lesiones lo han perjudicado en lo que va de certamen y se espera que reaparezca esta semana. …Q ue poder el de Barry Bonds en la contienda del 2001 cuando conectó 73 jonrones…PARA CERRAR abrazo grande para Alfredo “Pirata” Ferrer, ex futbolista colombiano, quien nos sigue desde Bucaramanga. Tiene una academia de balompié menor y viene formando atletas de nivel. El saludo también para el profesor Manuel Eduardo Correa, destacado preparador físico, quien me escribe desde la lejana Malta y para el apreciado Juan Manuel Mouro, quien se alista para dirigir en el balompié nacional…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.