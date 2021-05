Ausberto Quero // El avance oficial de las energías renovables en Latam

En el reciente evento del mes de abril Cumbre de Energías Distribuidas de las Energías Renovables en Latino América (LATAM), donde participaron una serie de países de la región, resaltare en esta oportunidad de manera concreta el progreso de Colombia desde la perspectiva Oficial, donde se destaca su acelerado crecimiento en inversiones que la

Ley 1715 del 2014 modificada posteriormente, tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las Fuentes No Convencionales de Energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en su sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su participación en las Zonas No Interconectadas y en otros usos, lo

que junto con la Ley de Crecimiento o Ley de Financiamiento del 2018 ha impulsado y permitido, una cantidad importante de inversiones; por otra parte con la primera se han habilitado las entregas de los excedente de auto generadores a pequeña escala, y se han establecido los procedimientos para la conexión e instalación de los medidores bidireccionales de bajo costo.

En particular el Ministerio de Energía y Minas ha venido expandiendo los lineamientos de políticas energéticas en materia de entrega de excedentes tanto a pequeña y gran escala al Sistema Integrado nacional, así como el uso de la generación distribuida para las zonas no interconectadas y los requisitos para conexión y operación de dichos

Sistemas, asunto reglamentado por la Comisión de Regulación, y en la Unión de Planeación Minero Energético (UPME), se ha venido trabajando en los Programas de divulgación masiva, cuyo objeto ha sido el de informar sobre los beneficios, y como apropiarse de estas soluciones de energías renovables a pequeña escala.

Los mecanismos que ha permitido la inversión de generación distribuida y en general de fuentes no convencionales, han sido los incentivos tributarios que se han dado, inducidos por las Leyes mencionadas, donde se establece la deducción de rentas (impuestos), hasta el 50% del total de la inversión realizada, la reducción del IVA por equipos

importados, y exonerados de los derechos arancelarios, y adicionalmente un incentivo de depreciación acelerada. Desde que estos incentivos reglamentados vienen funcionando, se ha evidenciado un incremento notable de las fuentes no convencionales de energía, no solo para proyectos de alta escala en grandes parques eólicos y solares, sino que la mayoría de las solicitudes están concentradas en generación distribuida, y proyectos de

auto generación.

Para solicitar o acceder a estos incentivos los solicitantes/interesados, deben tramitar u obtener ante la UPME, un Certificado resaltándose que en los últimos 4 años se han recibidó más de 900 proyectos que suman unos 5.000 MW, correspondiendo unos 3.000 MW a grandes proyectos. El 70 % de los proyectos tienen capacidades entre 10 KW y 1

MW, y al sumar las solicitudes de proyectos menores a 10 KW, resulta un total de 87 % de las solicitudes totales. Es decir, los incentivos no se han quedado en las grandes compañías o empresas generadoras, sino que han sido aprovechados por una serie de pequeñas y medianas empresas, y de igual manera por sectores residenciales.

En general un 91 % de los proyectos son fotovoltaicos de techos solares, con inversiones de 1 billón de pesos, y los beneficios de excepción al IVA representan unos 39 millones de dólares, todo lo cual ha significado un mecanismo de promoción para la generación distribuida en Colombia. En la UPME durante estos dos últimos anos las solicitudes se

han disparado fuertemente, y se esperan muchos proyectos de Generación distribuida de techos solares en el corto plazo. Con respecto a los límites de potencia, eso lo ha venido reglamentando la Comisión de Regulación, en donde ellos han definido unas etapas de revisión de la regulación, y la primera etapa se culminará, cuando los excedentes

entregados a la red de la autogeneración y generación distribuida, sobre todo a pequeña escala lleguen a 5 % de la demanda, que aún están lejos de esa meta, lo cual será reglamentado por la Comisión reguladora de energías.

En otro sentido también hay que indicar que Colombia con una producción de petróleo cercana a los 800 mil Barriles/día, comienza a realizar las pruebas para utilizar fuentes renovables para su producción, sumándole el componente verde a dicha actividad productiva, homologando lo que grandes empresas por ejemplo como SHELL, ya viene incorporando a su gestión.

Adicionalmente países como Chile, Argentina, México, y Brasil, entre otros no menos importantes, forman parte del escenario muy avanzado de la transición energética en LATAM, que serán resumidos en otra oportunidad, siendo también oportuno indicar de manera adelantada, que a la luz de la intensa problemática de la electricidad en Venezuela, con una oferta deficiente en continuidad y oportunidad, ya existen empresas de suministro de paneles solares, inversores, y baterías para acumular energía, con un alto grado de informalidad, que en el Centro y Occidente del país principalmente, comienzan a hacer presencia con una serie de aspectos técnicos, logística y

mantenimiento que no están claros, lo cual se conjuga a que en nuestro país no existe un marco regulatorio al respecto, asunto digno de un análisis más detallado, donde intervengan y se consideren los sectores técnicos eléctricos, y las áreas prioritarias demandantes, como el sector agroalimentario, salud, y las áreas desasistidas, entre otros.

Finalmente es de resaltar que este incremento de las fuentes renovables a nivel mundial, no puede ser visto como un hecho lapidario sobre nuestras reservas de petróleo de más 300 mil millones de barriles, las cuales no tienen todavía los días contados, y que a medida que evolucionen dichos sistemas energéticos renovables, los hidrocarburos seguirán siendo vitales por muchas décadas próximas, proporcionando la energía necesaria para el transporte, especialmente para la aviación, para fabricar productos cotidianos, desde los plásticos hasta el acero, entre otros materiales derivados de la actividad petroquímica.