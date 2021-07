Ausberto Quero // Derrames de crudo recurrentes en el Lago de Maracaibo

La industria petrolera tiene unos 100 años en el Lago de Maracaibo, dentro de un Sistema compuesto por el Golfo de Venezuela, la Bahía, el Estrecho y la Bolsa o Lago propiamente dicho. En este momento, tal como lo destacan las diversas denuncias periodísticas, y las ONG ambientales de la localidad, frente y en las inmediaciones a la ciudad de Maracaibo en el estrecho, y en la bolsa propiamente dicha vienen ocurriendo en gran parte eventos causados por PDVSA y operadoras, denominados los Derrames Petroleros, los cuales tiene en común la desatención, sin las medidas y mecanismos de contingencia para al menos controlar los mismos, todo a causa de la falta de los mecanismos técnicos, administrativos, y de personal, que en este momento afectan seriamente a nuestra industria petrolera.

El escenario en el Lago está relacionado a la presencia de unos cinco mil pozos activos e inactivos, unos 20 mil kms de líneas de flujo de petróleo y gas, unas 300 estaciones de flujo asociadas también, más inactivas que operando, y unos 800 kms de línea costera, por solo nombrar la infraestructura petrolera en particular.

En el tiempo estos incidentes se han constituido en un problema recurrente, que de acuerdo a nuestra Ley Penal del Ambiente del 2012, constituyen en si Ilícitos o Delitos ambientales, que de acuerdo al Artículo 3 están sujetos a una responsabilidad penal, donde existe una violación de normas administrativas, la cual es objetiva y para demostrarla basta la comprobación de la violación, no siendo necesario demostrar la culpabilidad.

En la misma Ley el Artículo 4 establece que las personas jurídicas serán responsables por sus acciones u omisiones, en los casos en que el delito sea cometido con ocasión de la contravención, de normas o disposiciones contenidas en leyes, decretos, órdenes, ordenanzas, resoluciones, y otros actos administrativos de obligatorio cumplimiento.

En particular el Articulo 5, refiere sanciones aplicables principales y accesorias. siendo sanciones principales: 1.- La prisión,2.- El arresto,3.- La disolución de la persona jurídica, 4.- La multa, y 5.- El desmantelamiento de la instalación, establecimiento o construcción, y accesorias en este caso como lo es la reordenación de los sitios alterados, entre otras sanciones no menos importantes.

Bajo tales términos no es difícil interpretar que en PDVSA, su alta gerencia y sus funcionarios en competencia ambiental, deberían ser sujetos a las sanciones, aunque débiles por cierto, que de manera contundente creen las jurisprudencias del caso, si fuera el mejor termino, a los que manejan la producción petrolera en la región, por solo referirnos a lo que reiterativamente ocurre desde mucho años en el Lago de Maracaibo.

Entre las principales causas básicas relacionadas a los derrames petroleros tenemos: sobrepresión de equipos, problemas en los controles de niveles, irregularidades de flujos, corrosión de líneas y equipos, choques de unidades de transporte, colisiones con equipos y líneas, eventos naturales, ente otras, pero como Causas raíz tenemos la falta de inversión y recursos, disminución de la aplicación de programas de mantenimiento predictivos y preventivos, fallas en los sistemas de instrumentación y control, falta de sistemas de protección catódica, reducción de la vida útil de líneas y tanques, no se realizan esquemas de supervisión sobre la infraestructura involucrada, falta de actualización de mapas líneas de flujo, en estos momentos no cuentan con los equipos, y todo el personal que trabaja en el área Ambiental está en sus casas, para muestra un botón cuando vemos desde afuera las Oficinas de PDVSA con ausencia por no decir total del personal, entre otras causas no menos importantes.

El comportamiento de un derrame se asocia en primer término a la gravedad o viscosidad del mismo, caracterizándose el crudo que se produce en el Lago por ser predominantemente mediano (22 a 25 grados API), y en términos generales parte se evapora como gas hacia la atmosfera, otra porción se dispersa por efecto de las corrientes antihorarias, las mareas y los vientos, otra bloquea la entrada de la luz o radiación solar a la columna de agua, y otra parte se emulsifica como como un bola de crudo viscosa, que cae al fondeo en el sustrato o suelo del Lago.

Las consecuencias de estos eventos tienen que ver con la afectación a la fauna, tanto aves (aves petrolizadas), peces, reptiles, así como la fauna bentónica, crustáceos, moluscos que se encuentran en la columna de agua, y en el fondo del Lago. Por otra parte, la flora principalmente los Mangles, atrapan el crudo lo cual se convierte en un fuerte impacto sobre los mismos, los cuales protegen las costas de la erosión, y sirven de sumidero para la captación de gases de efecto invernadero (CO2), que contribuyen a reducir el cambio climático en la región.

En otros términos, se afectan actividades económicas como la pesca, en unos 10 mil pescadores que se estiman hacen esta actividad como sustento para la manutención de sus familias, ya que además de reducirse el número de especies para la pesca, estas incidencias deterioran los botes/lanchas, enseres, y los instrumentos de labores. También viene siendo afectadas las actividades de granjas camaroneras, que se ubican en las costas, donde eventualmente las aguas petrolizadas penetran a las áreas de producción incidiendo en la baja de rendimientos y la calidad del producto, en gran parte exclusivo para la exportación, y sujeto a altos estándares de calidad en el producto final, para ser competitivo internacionalmente. Vale destacar que este asunto del agua petrolizada del Lago, ha determinado, por cierto, que los Granjeros vengan minimizando las tomas o aducción del recurso agua del Lago, utilizando circuitos cerrados, para reducir los riesgos del agua contaminada, y adicionalmente como mecanismo efectivo del manejo del recurso hídrico y energético.

De igual manera estos hechos inciden en la calidad del paisaje, lo que aún mas contribuye e incide de manera negativa sobre la atracción turística, y su potencial oferta como sitios de captación de visitas y esparcimiento a la población local y foránea, con los tristes espectáculos que se ofrecen por solo citar un ejemplo, en la Vereda del Lago de Maracaibo, en nuestra ciudad.

Entre las líneas de acción se recomiendan concretarse a Medidas preventivas tales como la oportuna y adecuada protección catódica de las líneas de flujo, reemplazo y desplazamiento de líneas de flujo, mantenimiento preventivo, y predictivo, ejecución de corridas de herramientas en líneas, auditorias de prácticas seguras, Medidas de control como inspecciones áreas ahora con drones con detección en tiempo real, aplicación de técnicas de telemetría, procesamiento estadístico de los datos recopilados, Medidas de emergencia, para aplicar los Planes de emergencia pre elaborados, inspección de áreas sub lacustres, y finalmente estar preparados desde el punto de vista técnico y logístico para recolectar el crudo, y la ejecución de los saneamientos respectivo con los equipos y personal entrenado, junto con los monitoreos respectivos de acuerdo a las normas ambientales, que permitan evaluar la recuperación de los medios afectados.

Finalmente, en lo Institucional se amerita que se involucren con la responsabilidad pertinente, los diferentes organismos con competencia en la problemática indicada, tales como el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA), el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (MINEC), a través de la Unidad de Fiscalización y Control de Impactos, asumiendo la detección e identificación de los derrames, el ICLAM dimensionando la geometría y volumetría de los mismos, y realizar la investigación del caso para diagnosticar el daño sobre las variables ambientales involucradas, y sus acciones de recuperación, Fiscalía Ambiental, generando los procedimiento sancionatorios sobre los responsables y los compromisos de saneamiento y seguimiento, y finalmente PDVSA como el ente responsable de manera directa o sobre terceros, de la operatividad y de que se ejecuten las acciones preventivas, de control que garanticen la minimización de estos ilícitos ambientales, tomando en cuenta indicadores, que relacione los eventos y la productividad.

Presidente de la Comisión de Ambiente del CIDEZ.