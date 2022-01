Antonio Pérez Esclarín // Sorbos de sabiduría para empezar bien el nuevo año

1- No busques ser el mejor. Trata simplemente de ser mejor.

2- “Conócete a ti mismo”: Lo peor de quedarse a solas con un desconocido es que

ese desconocido seas tú.

3- Una de las cosas buenas de los errores es que podemos aprender de ellos.

4- No olvides que los sobornos leídos al revés, nos indican claramente lo que son:

son robos.

5- Eres libre, vuela alto, rompe tus cadenas y sal de la jaula de tus miedos..

6- Valiente no es el que no tiene miedo, sino el que los enfrenta. Valiente no es el

que insulta, golpea, hiere. Valiente es el que es capaz de dominar sus tendencias

agresivas y las convierte en escucha, palabra amable, abrazo.

7- La verdadera derrota consiste en rendirse y no seguir luchando. Las batallas por

la justicia y la libertad merecen la pena aunque se pierdan.

8- Usa con inteligencia tu teléfono inteligente; si no, te hará cada vez más bruto.

9- Mientras te esfuerzas por dominar las TICs (Tecnologías de la Información y la

Comunicación), no olvides practicar las otras TICs que son muy importantes:

Ternura, Interés, Cariño.

10- Evita que las redes sociales te enreden, te sumerjan en un mundo trivial y

terminen asfixiándote.

11- La vida se nos ha dado para disfrutarla: Disfruta los lujos de cada día: el sol, las

flores, el agua, el aire, las montañas, el mar, los ríos, los árboles, los libros, los

amigos, la familia.

12- ¿El mejor regalo que puedes dar a los demás? Tú y tus tus: tu tiempo, tu escucha

tu sonrisa, tu ejemplo, tu comprensión, tu cariño, tu palabra amable, tu apoyo.

13- El buen amigo siempre está cerca aunque viva lejos.

14- Sabio no es el que sabe mucho, sino el que utiliza su saber para vivir en lo

hondo y dar vida.

15- Lo mejor de nosotros surge siempre cuando intentamos descubrir lo mejor de los

demás.

16- Reconocer es una palabra tan importante que se escribe igual al derecho que al

revés.

17- Hay palabras que deben estar siempre en nuestros labios: Gracias, por favor,

ánimo, ¿cómo te sientes? ¿Puedo hacer algo por ti?

18- Más importante que brillar es iluminar.

19- No basta conmoverse ante la opresión y las injusticias. Es necesario moverse a

erradicarlas. La indiferencia ante las injusticias, te convierte en cómplice de

ellas.

20- Los seres humanos nacemos para ser amados y las cosas para ser usadas. El

problema es que usamos a las personas y amamos a las cosas.

21- De nada sirve quejarse de lo mal que estamos y no hacer nada para mejorarlo.

22- Acostúmbrate a reflexionar y planificar cada noche la persona que vas a ser

mañana.

23- Las dos cosas más importantes en la vida que son amor y felicidad, sólo se

consiguen dándolas. Si quieres llenarte de amor da mucho amor; si quieres ser

feliz dedícate a hacer felices a los demás.

24- No es rico el que tiene mucha plata, sino el que tiene mucho amor. Hay gente tan

pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tienen es dinero. A muchos, el

dinero los empobrece. Si es difícil ser feliz con muy poco, es casi imposible

serlo con demasiado.

25- Les deseo un nuevo año lleno de miradas tiernas que acaricien, palabras

animosas que reconforten, oídos amigos que escuchen, manos cercanas que

ayuden, pies inquietos que acompañen, sonrisas verdaderas que alegren,

corazones generosos y fuertes que quieran mucho y se comprometan a servir a

los demás y trabajar por un mudo mejor..