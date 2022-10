Animal farm | Jairo Silva González

Rebelión en la Granja es una novela corta escrita por Eric Arthur Blair, mejor conocido por su seudónimo: George Orwell (1903-1950) fue un intelectual, periodista, novelista y político Britanico de pensamiento socialista. Fue miembro activo del partido obrero de unificación marxista, como todos sabemos en el transcurso de la vida biológica de Orwell, ocurrieron grandes acontecimientos históricos como por ejemplo, el derrocamiento del Zar Nicolas II, la primera guerra mundial, el triunfo de la Revolución Bolchevique, el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania, el inicio y fin de la segunda guerra mundial. Todos estos episodios observados y analizados sin remilgo por Orwell, lo van cimentando y van decantando su formación política, hasta liberarse de la ideología Marxista.

Es en este momento crucial de la vida de George Orwell, donde consolida su pensamiento político, con una claridad meridiana deslumbrante, analiza con profundidad lo ocurrido en Alemania y Rusia, estos hechos concomitantes son elementos fundamentales para escribir su novela Rebelión en La Granja.

Empecemos entonces, a escarbar, como lentamente Orwell con su novela desnuda el totalitarismo atroz instaurado por los bolcheviques en Rusia, aquel octubre de 1917. La primera atrocidad fue fusilar a la familia Románov claro está Nicolas Románov fue un sanguinario, pero sin duda alguna no era causa para quitarles las vidas de la Zarina y a sus hijos, Maxime cuando ella suplicaba por la vida de sus hijos. Fue una crueldad desaforada la forma como desaparecieron los cuerpos de los Romános... De esta manera se estrenaba desde su albor un régimen totalitario, totalista y totalizante.

George Orwell utiliza la fábula como género literario, para desarrollar la narrativa de Rebelión en la Granja cuyos personaje son animales, a medida que surjan los personajes fabulados iré indicando su par histórico, es decir, los hombres a los que Orwel por temor entendible no pudo mencionar, puesto que el régimen instaurado en Rusia no escatimaba esfuerzo para eliminar físicamente a todo adversario interno y externo.

La novela empieza en la granja de nombre Solariega, propiedad de Howard Jones, un granjero botarata y alicorado, mal administraba las finanzas de la granja hasta el punto de quedar sin dinero para comprar los alimentos de los animales, Jones al no poder comprar alimentos suficiente disminuye la ración de alimento para los animales, ante esta situación de precariedad los animales acordaron reunirse después que el señor Jones se acostara. Los animales están dirigidos por el más sabio de los animales el viejo Majo ( Marx-. Lenin ) era la reunión más importante ha ser celebrada en la granja, todos los animales presurosos llegaron a la cita para escuchar al Viejo Majo, entre ellos el cerdo Snowball (Trotski), el cerdo Napoleon (Josep Stalin) el potro Boxer ( la clase obrera), el burro Benjamin ( Los intelectuales) y así sucesivamente e scucharon con atención las instrucciones de Viejo Majo quien les decía: "muchos de ustedes no tendrán una vejez tranquila, toda la producción de ustedes las disfruta el señor Jones, todo el trabajo de ustedes se los roba Jones, entonces hay que derrocar al tirano, hagamos la revolución para ser felices una vez libres no repetiremos los vicios de los humanos".

Ya muerto el viejo Majo los animales hicieron la revolución, destruyeron todo lo que les recordara los sufrimientos infligidos por Jones, pero al llegar a la casa de del granjero, los animales dudaron, empezaron a cavilar, el que se atrevió a entrar fue el cerdo Snowball, luego al no ver peligro entró Napoleón, Los animales no derribaron la casa, la dejaron intacta.

Los animales libres del yugo del señor Jones crearon su gobierno, Snowball elaboró un reglamento para el funcionamiento de la granja, lo escribieron en la tapia más alta de la granja para que todos lo pudieran leer, a este reglamento lo llamaron los siete mandamientos:

1- Todo lo que camina sobre dos pies es enemigo

2- Todo lo que camina sobre cuatro patas, nade o tenga alas es amigo

3- Ningún animal usará ropa

4-Ningún animal dormirá en una cama

5- Ningún animal beberá Alcohol

6- Ningún animal matará a otro animal

7- Todos los animales son iguales