Ángel Montiel | Maracaibo está en deuda con Luis Aparicio Jr.

En Estados Unidos hay una calle que lleva el nombre de un gran artista de fama mundial, es venezolano y se llama José Luis Rodríguez.

Desde hace muchos años Miami honra a esa estrella mundial sin ser una persona nacida en su patio y sobran las razones en torno a esta gran figura mundial.

En Venezuela especialmente en Maracaibo se les da la espalda a los grandes personajes y solo escogen a dos o tres, así al azar sin tener una política seria al respecto. Entonces, todo queda en el amiguismo sin pensar que el reconocimiento de los pueblos a sus hombres destacados significa un gran valor para la localidad y su gente.

Vamos al grano, sin dar muchas vueltas.

El deportista venezolano más insigne y el más destacado en las Grandes Ligas se llama Luis Aparicio, el junior.

Aparicio es una estrella en los Estados Unidos. Todo conocedor del béisbol se para firme al mencionar su nombre.

Es una gran estrella que brilló en su época y sigue iluminando al mundo del deporte cual gran sol.

En Maracaibo casualidades de la vida se le ha dado la espalda a Luis Aparicio.

El nombre que lleva el estadio no es el de Luis Aparicio Montiel, el junior, sino el de Luis Aparicio “El Grande”, es decir su papá, pero ni siquiera se sabe mucho de Luis Aparicio “El Grande” y lo trataremos en otro momento.

De Luis Aparicio junior no hay ni una calle, ni un callejón, ni un centro deportivo que lleve su nombre.

Pero ahora le dan el nombre de una avenida a un muñeco de la televisión.

Ese muñeco de la tv se lo merece, pero ¿qué ha hecho él más allá de que lo conozcan en Venezuela‽ ¿Qué actividad importante en favor de los niños y de su gente ha hecho este personaje ‽

Pero al muñeco le dieron el nombre de una avenida, y lo más injusto fue que le quitaron el nombre de esa vía para dársela a esa persona con quien no me une ni me distancia absolutamente nada, solo que las injusticias con los grandes personajes de Maracaibo comienzan con Luis Aparicio y no terminan porque es necesario darle el nombre a las calles, a las avenidas de la gente que han hecho de Maracaibo su gran especio, que han nacido aquí o sencillamente lo han acogido en este lugar.

Por ejemplo, Sergio Antillano un hombre de la cultura, un caraqueño que se vino a vivir al Zulia. Tiene un nombre de un premio de periodismo, pero más allá en el mundo de las artes que Antillano ayudó a impulsar ¿Qué reconocimiento le han hecho a Sergio Antillano?

En el caso de Lía Bermúdez, afortunadamente su nombre brilla en el Centro de Arte Lía Bermúdez. Y es todo un acierto porque quienes pregunten por la profesora Lía se percatarán su valioso aporte a las artes y ejemplo para los demás.

Ignacio de La Cruz, otro gran periodista costarricense que se sembró en Maracaibo y formó grandes generaciones de periodistas es un lujo para el periodismo venezolano

Y más allá podemos nombrar gente de las ciencias, esos grandes doctores que lo han dado todo por el Zulia, para ellos nada ni una calle, ni una avenida. Verbi gracia el doctor Bernando Rodríguez Iturbe, jefe emérito del Servicio de Nefrología del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum) e investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). ¿Alguna vía con su nombre? Ninguna…

Volvamos a Luis Aparicio cuando se menciona su nombre en el exterior la gente exclama ¡Venezuela! ¡Maracaibo!, al asociarlo inmediatamente.

Pero Luis Aparicio está ausente de quienes en su tierra natal deben ya darle un homenaje en vida.

Es importante que se establezca una política seria de nombrar las vías públicas con los nombres de los grandes personajes del Zulia y no se puede perder un minuto más.

Para cualquier comentario:

@angelmonteilp

[email protected]