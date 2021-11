Ángel Monagas // Venezuela, una sala de espera sin esperanza

Q

ué sentido tiene en la Venezuela actual, un programa de becas como el que iniciaron algunos candidatos siendo gobernadores. Es preferible uno que implique hablar inglés, cocina, etcétera pues nuestros jóvenes han cambiado sus planes. Sus expectativas.

El cantante español Joaquín Sabina, tiene un verso en su canción “Nos sobran los motivos”, donde dice “esta sala de espera sin esperanza…este helado de fresa de la venganza…”

Los habitantes en Venezuela están así. Ya sabemos que los dos sectores en pugna, en realidad son uno solo porque ambos no merecen la confianza ni el apoyo. Son ellos, sus posturas, sus acciones con negocios turbios, lo que ha llevado a un país que sigue siendo rico, y su pueblo, cada vez más pobre.

La pregunta de muchos jóvenes, previa a la expresión de su actitud, de su frustración es ¿Para qué estudié? ¿De qué me sirve? o en pretérito perfecto, ¿Para qué voy a estudiar?

Los candidatos con más chance de ganar, son los que menos conocen las necesidades reales. Simple, no las sufren.

A muchos del G4, nunca los has visto ni los verás haciendo cola para la gasolina. No sufren recorte eléctrico porque en donde viven, dos cosas pueden suceder: Que no haya recorte o apagones, y/o, tengan planta eléctrica con el combustible que si consiguen o pudieran tener una opción bien costosa, tipo de las que usan en barcos, que se alimenta del sol y del viento.

¿Cómo pueden representar la necesidad de lo que no padecen? ¿No conocen? Lo digo porque a menudo, es el ataque que sufrimos los que vivimos en el exterior. Aunque muchos de nosotros sí sufrimos esas carencias, cuando estábamos en Venezuela.

G4 reedita decreto de guerra a muerte

Ramos Allup en un ataque histérico más que histórico, quiere revivir el Decreto de Guerra a Muerte de Bolívar, por cierto, un error según algunos historiadores, y quiere plantear las cosas en blanco y negro, como si no hubiesen grises: El que no vote por “la tarjeta de la manito” es alacrán o trabaja para el régimen…yo me pregunto ¿Y Alfredo Diaz, Barreto Sira, Ramón Guevara, entre otros, trabajaron para el chavismo? Ellos no solo participaron hace 4 años contra la decisión de AD y de la MUD (o fue un teatro), sino que también apoyaron candidatos a DIPUTADOS el pasado 6 de diciembre 2021…¿Qué son ahora? ¿Cambiaron?

Y los chavistas, adoradores de Chávez, que critican a Nicolás pero que si reviviera Chávez volverían a su lado, como Rafael Ramírez, Luisa Ortega, Rodrigo Cabezas y otros enajenados “castristas, pro guevaristas”, ¿No son culpables y son bien recibidos, solo porque son contrarios a Maduro? Muchos hicieron desastres con el cambio de moneda y las notas estructuradas…¿Hay que olvidar me dice un político del G4?

Falsa expectativa

El propio régimen las ha creado.

Ya están detenidos en Estados Unidos unos cuantos. ¿Suficientes como para poder preocupar a Nicolás Maduro? Alcalá Cordones, la enfermera de Chávez, los sobrinos de la primera combatiente, Alex Saab, Roberto Rincón, El Tuerto Andrade y pare usted de contar.

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos luce de bajo perfil? Eventualmente aparecen dándole poca importancia al asunto. Este sí es un problema. Hay un “lobby” de políticos, congresistas, senadores, intentando restablecer relaciones, relajar sanciones.

En parte lo han logrado. Duele decirlo: El caso Venezuela, por la mala oposición del G4 y del gobierno de internet, perdió interés. Rescatar eso no será tarea fácil. Los intereses económicos en esta sociedad prevalecen.

El Lenguaje diplomático y político priva por encima de otros. El gobierno de Estados Unidos nunca reconocerá a Nicolás como presidente. No en las actuales circunstancias. Por ello apoya la figura del “interino”. Es decir, no por lo que Guaidó señala, sino sencillamente por tratarse de una antítesis escogida.

Tanto republicanos como demócratas, saben que Guaidó dejó de ser el líder del país. Lanzó su futuro por la ventana, al sacrificarse por amigos y grupos que operan en el exterior.

Eso también pudiera cambiar. El problema es que el equipo designado por Nicolás carece del dominio, del “training” necesario.

En el fondo, ni el Gobierno de Estados Unidos, ni el departamento de estado de ese país, creen en Guaidó o en el G4. Ellos no creen en el gobierno de internet. Eso sí, no pueden ni lo dirán.

Los Estados Unidos ya no peleará guerras, de otros. No más muertes de estadounidenses, salvo situaciones que involucren un peligro inminente para la seguridad de sus intereses.

El G4 es coautor de esa obra llamada Venezuela actual.

Ganar una gobernación o una alcaldía no nos acercará a iniciar la solución de la crisis. No en las actuales condiciones.

La captura de Saab y de tantos otros, no hará temblar a Maduro, sobre todo por el apoyo de Rusia, China, entre otros. El 80% de los países de la ONU lo reconocen como Presidente.

Crear falsas expectativas de avances nos retrocede y hace cómplices a quienes forman parte de esa plataforma comunicacional castrista y comunista.

La salida implica tener a diferencia de ahora, una auténtica oposición una que puede equivocarse por error no por acción u omisión. Coherencia y capacidad.

Callar la verdad de lo que pasó en Monómeros, de los que hicieron negocios con Alex Saab del G4, con “El Pollo” Carvajal, contribuye a seguir jugando en solitario, mientras “toneladas” de venezolanos huyen del país, sin fe, sin esperanza…

Los Caiga Quien Caiga

La pelea no es contra el chavismo. No, no lo es. Es la guerra entre el G4 vs Fuerza Vecinal por el segundo lugar. La expresión popular es indudablemente contra el régimen.

La pregunta es ¿Respetará el chavismo la institucionalidad? La ley y el orden…

Estados que sufren por la división, la carencia de unidad opositora: Distrito Capital, Miranda, Táchira, Anzoátegui, Aragua, Nueva Esparta y Lara.

A nivel de los municipios se trasladará la crisis política del G4, la Alianza y otros factores.

Caso Monómeros

La forma en que se pretende poner fin a esta averiguación, no es la más adecuada. La carencia de nombres y de pruebas por parte de José Luis Pirela, genera especulación. Mucha navegación, muchas vueltas. ¿Por qué no termina de decir la verdad de lo que allí pasó, si realmente sucedió algo? Igual es reprochable la forma en que la “inútil” Asamblea Nacional del 2015 pretende silenciar algunas voces.

Visita del fiscal de la Corte Penal Internacional

Qué Venezuela conocerá el alto funcionario. No voy a especular. Esperaré los resultados.

Igual, no me hago expectativas sobre la presión que esto pudiera ocasionar en el gobierno de Nicolás Maduro.

Alex Saab, El Pollo Carvajal

Habrá consecuencias para el régimen y también para la oposición cómplice llamada G4. Muchos negociaron con el colombiano. La gente se asombrará, si la verdad algún día llega a conocerse.

Estado Monagas

Con el inicio de la democracia, mal llamada por el Chavismo “cuarta República”, se dio inicio a la masificación de la educación a lo largo y ancho de toda la República, convirtiéndola en un elemento de cambio social. Se construyó la infraestructura física para ello. Hoy en día la vemos destruida, en las universidades, liceos, escuelas primarias y preescolar. La preparación del personal docente en universidades pedagógicas, muchos fueron al exterior a prepararse, hoy vemos como se marchan del país o se dedican a actividades de la economía informal, para poder mantener a sus familia. El gobierno trata de ocultarlo, y anuncia la incorporación de la llamada chamba juvenil, sin ninguna preparación académica, simplemente para que se conviertan en cuidadores de jóvenes y niños. Los que hoy se incorporan como docentes mañana van a protestar porque lo que ganan no les alcanzará para pagar pasaje, vestimenta, comida y medicinas. En el mundo político las cosas marchan como el país, de mal en peor, el oficialismo luchando por imponer sus candidatos turistas y la mala gestión ,lo que ha llevado a que muchos alcaldes han abandonado sus cargos, y como siempre centran su campaña en los empleados públicos y en el hambre y la miseria de los más necesitados, regalando bolsas de comida, aguardiente, bonos, medicinas. Ya veremos en los días previos a las elecciones desaparecer la gasolina, el gasoil y el transporte público, lo que pone en desventaja a los opositores. Mucha gente comienza a distanciarse de los candidatos de MUD ya que observa a la misma gente de siempre con las mismas prácticas del pasado, y la designación de familias en cargos de dirección de campaña sin ningún tipo de preparación y méritos, amén de utilizar los recursos obtenidos de las contribuciones en FRANCOCHELAS, mientras muchos compañeros están pelando. Curioso: La región del número dos del chavismo, es casi el último en necesidades e injusticias.

Distrito Capital

Poco que decir o que aportar. Aunque la división presente otro escenario, Antonio Ecarri está mucho mejor posicionado que Tomás Guanipa. No veo posibilidad de acuerdo. Si Capriles no practicara la doble moral, abogaría por que el que está de segundo apoye al que aparece mejor. El candidato independiente a la Alcaldía de Distrito Capital resulta «incómodo para las cúpulas y los cogollos de los partidos del G4 porque en lugar de estar pensando en las cuotas de poder que debe repartir, se está perfilando para ser el gerente eficiente que resuelva los problemas de la gente». A diferencia de la candidata del chavismo y del G4, Ecarri es uno de los pocos que realmente ha vivido y conoce los problemas de la capital. Por allí comienza el drama caraqueño. Solo se sufre por lo que se conoce, por lo que se estima. Quien solo ha venido de paso, no puede sentirlo.

Miranda:

David Uzcátegui sigue por encima de Ocariz. Los alcaldes de Baruta, El Hatillo y Chacao, se salvan por el tipo de elector y la carencia de ofertas. Héctor Rodríguez celebra adelantado, aunque no es mal candidato, sabe perfectamente que sin la división el voto castigo acabaría con su realidad de triunfo.

Falcón:

No veo bien posesionada a la oposición, sin embargo, el Gobernador Víctor Clark lo llaman “Charlie”, como aquella vieja serie de los 80, dónde solo se oía la voz de un tipo hablándole a unas bellas mujeres policías y no se conoció su imagen. Su ventaja es que el candidato del G4 cae mal a tres cuadras de distancia. Creo que Stefanelli ha avanzado mucho. Igual lo observo con buena aceptación. El candidato a la alcaldía del municipio Miranda (Coro) en el estado Falcón, José Vicente Graterol, mejor conocido como “Chente” Graterol pudiera sorprender también el 21N.

Carabobo

Indetenible Lacava. Cuenta con más del 70% de aceptación, más por los errores del G4 y la oposición, que por la realidad de su gestión. Enzo Scarano tiene ganas. Pareciera encontrarse un divorcio muy fuerte para entender que solo unidos pueden clavar la estaca de madera, al Drácula que ha sembrado el terror, el desastre.

Zulia

Los jefes de campaña de Rosales y los candidatos a Alcaldes del G4, son el tema eléctrico, el agua, la gasolina, la inseguridad. Mucho discurso pero no se observan avances. Manuel Rosales luce ganador, indetenible. Cumple fielmente las tareas del librito y no necesita mayor esfuerzo. El estado es un desastre, nada mejora. Por más entreguismo que demuestre Ezio Angellini, los empresarios, los comerciantes, sobreviven la peor de las crisis. No así los árabes y otros capitales. Un supermercado que ahora es cadena, está a punto de comprar el cementerio Corazón de Jesús para vender las piezas de los muertos…esto es una manera gráfica de denunciar lo evidente: Unos comercios crecen “sin explicación” y otros mueren o agonizan. Al buen entendedor…

El voto “tubo” pudiera matar hasta el propio Willy Casanova ya no tan seguro. Juan Carlos Fernández y su personalismo, egocentrismo exacerbado, no le ha permitido permear otros mercados electorales.

Solo observamos buenas campañas en los municipios Francisco Javier Pulgar y Catatumbo. Los demás candidatos del chavismo van camino de “Guanajuato”.

Esta realidad era inexistente hasta la evidencia del tipo de voto, donde no se elige y el ganador se lo lleva todo.

La esperanza de Prieto es que descifre como por ejemplo, alimentarse de la imagen de Casanova. El asunto ocurre al revés: Willy corre la suerte de Omar. Rafael Ramírez no es una estrella, no es conocido como líder ni como candidato del G4 a la Alcaldía de Maracaibo. No obstante, él no es un tipo “mala gente”. No cae mal. Su verbo es pausado y genera simpatías. Su comando de campaña no es su fuerte, se equivocaron en la guerra con Juan Carlos Fernández. No responder. La indiferencia resultaba mejor. Creo que lo han comprendido. La tarea de Willy es como no afectarse del rechazo al régimen. No usa el rojo, no habla como chavista. ¿Cuántos lo creen? No puede. No hay manera. Debe jugar hacia adelante completo y siento que no lo ha hecho.

Queda aún tiempo. Nadie puede sentirse ganador. La maquinaria. Las estrategías aún pudieran sacar el juego de abajo para Omar. Omar está perdiendo por la crisis terrible de servicios públicos, de la gasolina y las mafias policiales y militares. Mientras en muchas partes de Venezuela se ha mejorado, el Zulia luce peor y no veo las respuestas oportunas sobre los temas y las soluciones inmediatas.

La organización para las elecciones también puede inclinar la balanza. ¿Llegó completo el padrón? ¿Las estructuras están “aceitadas”, convencidas y comprometidas? ¿Qué tanto ha afectado la migración?

Encuestas hay para todos los gustos. Dudo de todas. Creo más en los «focus group». Lo real y auténtico es que la diferencia entre Rosales y Prieto no llega a 10 puntos.

El modelo de votación es dado a un efecto domino: Si Rosales gana, el 90% de sus candidatos alcaldes ganan. Por interpretación en contrario, sucedería lo mismo si Prieto gana.

Punto de honor: El corredor electoral de la Guajira, especial situación la de Mara. ¿Caldera cuánto le aportará a Prieto? En la COL, el chavismo está ganando solo Cabimas. Un efecto Rosales voltearía el resultado. En Machiques-La Villa-Semprún gana el chavismo. La incidencia electoral es muy poca. En Colón, Rosales da una pela, también con poca incidencia. En La Cañada y La Concepción no está ganando el G4.

En San Francisco, pierde hasta ahora Dirwins, depende de la diferencia el daño. PJ y VP solo aplican operación «caratula». En Maracaibo aún gana Casanova pero el tema eléctrico, gasolina, más la presencia Rosales lo podría matar en la última semana. Por ejemplo en el tema de la basura es injusto culpar a Daniel Ponne, quien tiene más de 7 años que salió de la Alcaldía. ¿Por qué no señala a Eveling?

Candidatos a legisladores y concejales, absolutos desconocidos de ambos bandos. Marco Rivero del PCD asume el circuito 3 de Maracaibo. Daniel Ponne no va de candidato ni de candidato lista ni circuito.

Una buena maquinaria chavista puede ayudar a ganar pero no hace milagros.

Mi consejo: Omar Prieto debe quitarse el título de Gobernador y salir a la calle. Caminar o correr más que Manuel. No ha respondido las manchetas de Rosales: «DESTRUCTOR». El silencio castiga. Tampoco muestra encuestas serias, si es que existen. Ponga orden con la gasolina y acabe la mafia de varios de sus amigos. A ROSALES: Se gana el 21 y el 22 se confirma, no antes. El triunfalismo es muy malo: Si se sigue con esa farsa de que tiene el 80% contra el 10% de Omar. la mayoría dirá “para qué voy a votar si igual Manuel gana”.

Omar es mejor candidato, la gestión lo mata. Manuel es mal candidato, su “recall”, su gestión y modelo de campaña lo tiene ganando.

